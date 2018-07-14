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Московский листок

Попы настаивают на полной декоммунизации советской топонимики по украинскому образцу

Опубликовано 14.07.2018 в разделе комментариев 0

ссср реакция рпц декоммунизация
Попы настаивают на полной декоммунизации советской топонимики по украинскому образцу

В РПЦ вновь высказались за переименование улиц, названных в честь участников Октябрьской революции. Кроме того, там предложили сменить и название Свердловской области на "исконное". 

Заявление сделал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. Он заявил, что в названиях городов и областей увековечены имена террористов. 

"Мы сейчас боремся с терроризмом, мы говорим о вреде терроризма, мы говорим о вреде террористической идеологии, а почему-то наши улицы, города, площади, области до сих пор носят имена тех террористов, которые пришли к власти при помощи немцев в 1917 году. Я думаю, что когда-то все-таки надо было бы с этим покончить", - сказал он в программе "Церковь и мир". 

Кроме того, Иларион предложил изменить название Свердловской области, где с визитом в честь "царских дней" находится патриарх Кирилл.

От редакции: "Мы боремся с терроризмом" - не пойму Илариона я что-то... Что, РПЦ уже стала подразделением спецслужб открыто или создала какой-то свой особый "православный" отряд в структуре ФСБ по борьбе с иноверцами? А товарищ Свердлов вот был именно террористом - что доказано какими-то иными инстанциями, кроме "экспертов" из РПЦ, у которых почитание еврейского пророка сочетается с диким антисемитизмом (и шизофрения там вообще - условие понимания многи "истин")? Кстати, как там с исследованиями "ритуального характера" расстрела семьи гражданина Романова? Уже есть доказательства (жертвенная чаша, куда сливали августейшую кровь, обрывки пейсов)?..

Впрочем серьёзно говорить с этим локомотивом социального регресса - не стоит. Стоит только читать исторические материалы, связанные с Романовыми - а они нынче в изобилии. То, что такую оголтелую пропаганду мифа о "невинноубиенных" ведёт сейчас именно нынешний правящий в РФ класс (а не эмиграция, к примеру), ударно опустошающий советские недра, наступающий по всем фронтам на социальные права трудящихся завоёванные именно Великим Октябрём - доказывает лишь то, что дела у силовиагрхии, у питерских, у самозваных наследничков Романовых - так же плохи, как и у "невинноубиенных", у "страстотерпцев". Казалось бы, и повышение НДС, и рост цен набензин, и чудовищное обнищание граждан за каких-то несколько месяцев после унаугурации Путина - должны были как-то остудить этот пыл царебожцев... Однако же, наоборот, они поставили пропаганду мифа на государственную ногу - на "Культуре" целую музыкальную композицию посвятили "лучшим людям"...

Мы, однако, напомним, что в развязанной беляками (белочехами) Гражданской Романовы были заложниками ситуации, и должны были стать знаменем реставрации монархии в руках Колчака, искать тут террористов только на стороне большевиков (хотя Уралсовет больше составляли эсэры) - это банально грешить против истины. Если бы РПЦ хоть раз в каких-то своих завываниях-поминовениях негативно отозвалась о белом терроре - можно было бы ещё слушать, что они там плету. Сейчас же РПЦ - оплот не просто реакции, а конкретно правящего класса, без грабежа недр России и её трудящихся путём реформ - не существующего. Но этот грабёж должен иметь моральную опору - каковой и является миф об идеальном царе, которого умучили "террористы". Николай Кровавый, однако, и сам не согласен с таким подходом, судя по божественным записям в его дневнике - ворон постреливал почти как врагов своего трона, еврейские погромы одобрял и благословлял, две войны проиграл. А вот он, однако, не террорист...

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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