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Московский листок

"Дело Оборонсервиса" окончилось женитьбой героя Путинской России Сердюкова на воровке Васильевой

Опубликовано 14.07.2018 в разделе комментариев 2

фемида силовигархия оборонсервис
"Дело Оборонсервиса" окончилось женитьбой героя Путинской России Сердюкова на воровке Васильевой

Бывшая глава департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгения Васильева вышла замуж за экс-главу ведомства Анатолия Сердюкова, сообщил телеведущий Андрей Малахов. 

"В эти же дни появилась еще одна новая семья. Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева и бывший министр того же ведомства Анатолий Сердюков стали мужем и женой", - написал Малахов 14 июля на сайте издания StarHit, главным редактором которого он является. 

Напомним, Анатолий Сердюков занимал пост министра обороны РФ в 2007 - 2012 годах. В декабре 2013 года его обвинили по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), но следствие было прекращено из-за амнистии экс-министра как "защитника Отечества". В 2015 году Сердюков стал индустриальным директором авиационного кластера "Ростеха", в 2017 году - председателем совета директоров компании "Роствертол" (входит в холдинг "Вертолеты России") и членом правления Объединенной авиастроительной корпорации. 

Евгения Васильева, которую СМИ называли возлюбленной и протеже экс-министра, также была фигуранткой дела "Оборонсервиса". В мае 2015 года она была приговорена к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество при сделках с недвижимостью, землей и акциями, принадлежащими структуре Минобороны. 

До этого Васильева отбывала домашний арест в своей роскошной квартире в центре Москвы. В колонию в поселке Головино Владимирской области осужденную доставили 23 июля 2015 года. Однако уже 25 августа суд вынес решение о ее УДО. Ранее Васильева возместила ущерб в размере около 200 миллионов рублей. 

Как писали СМИ, после выхода на свободу бывшая "амазонка" экс-министра Сердюкова окончила отделение искусств Британской высшей школы дизайна. Кроме того, сообщалось, что Васильева учится в магистратуре факультета искусств МГУ и пытается раскрутить собственный ювелирный бизнес. 

В мае 2016 года стало известно, что Сердюков стал управдомом здания в Молочном переулке, где находится квартира Васильевой. А год назад сообщалось, что Васильева стала секретарем ТСЖ этого дома.

- Что тут морализировать? - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - "у богатых свои причуды", своё правосудие, свои ТСЖ, законы не для них писаны - хотят, продают с долей в свой карман земли и дома Минобороны, хотят, судят друг друга, а потом выпускают по путинской амнистии к юбилею Великой Победы (воровка Васильева ведь сестра жены Димона Медведева, а не кто-нибудь из узников Болотной) - так что то не суд был, а так, разборочка кланов, и Зубкова с тех пор сильно оттеснили, просто народу через СМИ дали возможность подумать иное ненадолго... это, конечно, смачный плевок в область нравов и порядков Постсоветии, однако, кого здесь чем удивишь и разозлишь? венчались-то, надеюсь, православненько? не во грехе чтоб жить, не в воровстве - а с возвращёнными по суду миллионами Васильевой от продажи совковых земель НИИ Минобороны? завтра и Путин на Кабаевой женится, а Гундяев и венчать будет - монархия дело такое, своеобычное, что позволено Юпитеру, не позволено Луне, а сидеть в тюрьме любовница любого топ-менеджеребца из ближайшего круга главпитерского силовигарха - не будет, не в этой стране и не при этой власти, как говорится...

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Всего комментариев к статье: 2
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ну как то так...
Тень написал 14.07.2018 23:44
..ть, поздравляю, е...бтиь...
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(без названия)
Григорий Р. написал 14.07.2018 22:31
Вовка то, небось свидетелем жениха был??? То то его шельму несколько дней невидно было. Я уж думал подох, а тут вон оно что.
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