Безысходная дебильность СМИ в деле с "Боингом" на Донбассе

Я опять про дебилов, но, в данном случае, в основном про дебилов Запада. А поводом для статьи послужило заявление официальных представителей Малайзии: «Нет доказательств, позволяющих обвинить Россию на основе данных Совместной следственной группы (JIT). Нельзя просто взять и показать пальцем на Россию». А интеллектуалы Запада кричат: «Можно! Можно! Ведь палец-то голландский!».

Три года назад я писал в очередной статье о трагедии Боинга-777 рейса МН17 на Донбассе, что 4 марта 2015 года BBC сообщило: «Обломки лайнера были доставлены на авиабазу на юге Нидерландов еще в конце прошлого года и размещены в трех ангарах.

Среди выставленных на обозрение фрагментов – крылья, колеса, обломки фюзеляжа и отсеки для ручной клади.

По словам корреспондента Би-би-си Анны Холлиган, некоторые части лайнера обгорели, другие сильно поцарапаны и искривлены.

Предполагается, что в течение недели обломки «Боинга-777» увидят около 500 родственников погибших пассажиров».

Что касается сообщения ВВС, то про «три ангара» сильно сказано, судя по видео, выставка находится в одном ангаре и обломков как-то очень мало. И мне был очень важен экспонат, который вы видите в левом верхнем углу на прилагаемом фото.

https://www.aljazeera.com/mritems/Images/2015/10/12/b896e828d87044519bf04cc5d0c88ed2_18.jpg

Это кусок обшивки фюзеляжа с дверью и, главное, номером - 9M-MRD. Этот кусок блистает чистотой и хорошо видно, что он-то ни в какой катастрофе не побывал, кроме того, часть его отрезана ровно вертикально, а так отрезать можно было только «болгаркой», а не взрывом или ударом о землю. Однако для меня эта часть фюзеляжа является примечательной не только поэтому, а и потому, что на ней есть номер того Боинга 777, который должен был выполнить рейс МН-17. То есть, голландцы представили нам «определяющее доказательство» того, что над Донбассом потерпел катастрофу именно рейс МН-17.

Я к 2015 году уже обосновал версию того, что на Донбассе лежат обломки не Боинга 777 компании «Malaysia Airlines», а какого-то из 777-х боингов, потерпевших аварии либо в 2008 году в Лондоне, либо в 2013 году в Сан-Франциско. И, казалось бы, этим обломком по моей версии нанесён удар. Но на самом деле этот «экспонат» в Амстердаме в этой моей версии ничего не меняет, поскольку этой части фюзеляжа и этой двери Боинга 777, которые в 2015 были выставлены в Голландии, на Донбассе вообще «не лежало»!

Я ещё тогда, в 2015 году обратил внимание читателей, что ведь это очень большой фрагмент самолета, если бы он на Донбассе был, то был бы на десятках фото с места катастрофы в разных ракурсах. Но этих дверей, повторю, на Донбассе не было!! Пусть я олух и не перебрал все фотографии в Интернете, но эту часть фюзеляжа (из-за номера на ней) искала и масса иных исследователей. Но единственно, что они смогли найти, это исковерканный кусок обшивки с правой стороны хвостовой части, на которой была только часть номера, по которой ничего определённого сказать было нельзя. Но, повторю, и они так и не нашли вот этой красивой и блестящей части фюзеляжа с этим номером!

Я и сегодня предлагаю читателям считать меня олухом и самим попробовать найти в Интернете фотографию, сделанную на Донбассе, на которой бы были запечатлены те двери и номер, которые выставили голландцы! Может, у вас получится.

И в 2015 году, увидев эти фото, я написал в статье на своём сайте (и эта статья разошлась по Интернету): «Это вообще крайняя наглость – эти голландские уроды начали подбрасывать «доказательства» в расследуемое дело! Это же завтра они подбросят в обломки поражающие элементы «Бука»!».

Я ошибся только насчёт поражающих элементов ракеты «Бука»: голландцы не стали мелочиться и подбросили в вещественные доказательства не только их, но и всю ракету.

Во второй половине мая 2018 года главный прокурор Нидерландов Фред Вестербейке, представляющий следствие по делу о Боинге-777 рейса МН-17, представил СМИ на пресс-конференции вновь найденное вещественное доказательство - не много, ни мало, а целёхонький корпус двигателя ракеты ЗРК «Бук», которой помянутый «боинг» был сбит.

Представил вместе с обвинением российской 53-й зенитной ракетной бригаде в том, что это она сбила несчастный самолёт этой ракетой.

Ну и что СМИ? А СМИ тут же начали тиражировать этот идиотизм.

То, что это делали СМИ Рашки, понятно - ни на что другое они не способны. Но от СМИ Запада ожидалось большего. Однако ожидания не оправдались.

Вот, к примеру, Московский корреспондент британской газеты The Daily Telegraph Алек Лун уже 24 мая 2018 года язвительно написал в Твиттере:

https://dosie.su/uploads/posts/2018-05/1527571929_mh17-twit.png

«Можно было бы решить, что найденный в обломках рейса № MH17 корпус ракетного двигателя с серийным номером, показывающим, что ракета была сделана в Москве в 1986 году, даст ответ на все вопросы, но Москва, без сомнения, заявит, что у Украины были эти ракеты, а также заявит, что фотографии прибытия ракетного комплекса в Украину из России были подделками».

И ведь ни этому Алеку, ни массовке СМИ никак не бросилось в глаза, что, во-первых, на предыдущем фото показан голландский склад вещественных доказательств, и просто удивительно, как следствие смогло на этом складе обнаружить этот корпус всего за четыре года. Какая скорость! Наверное, правительство Голландии выделило деньги, и следователи таки купили китайские фонарики, с помощью которых и нашли эту, вообще-то, не очень маленькую деталь - её диаметр 400 мм.

Во-вторых, реально на ракете ЗРК «Бук», к этому корпусу двигателя примыкает боевая часть ракеты весом 70 кг, которая при взрыве даже на удалении в десяток метров, превращает самолёт в решето. А этот представленный голландцами корпус двигателя ракеты, якобы «сбившей Боинг-777», даже не опалён взрывом - на нём нет и царапины, даже служебные надписи прекрасно читаются. Ну и, соответственно, по оставшимся невредимыми элементам креплений видно, что этот корпус двигателя был аккуратно отсоединён на земле от других частей ракеты.

В-третьих, о том, что этот корпус от разобранной на земле ракеты долго валялся на складе металлолома, говорят и следы его разделки с помощью «болгарки» - какому-то хозяйственному мужичку потребовались пластинки из титана, наверное, тяпку себе из них сделал.

Понимаете, убийственным является уже даже не дебильность голландских следователей и прокуроров, поражает какая-то безысходная дебильность СМИ, обозревавших это «вещественное доказательство» и не скорчившихся от смеха. Ведь этот Алек, если бы он умышленно лгал, ни в коем случае не приложил бы к своему твиту фотографию этого корпуса двигателя, тем более, именно это фото - в таком ракурсе. Не приложил бы то, что превратило его слова в идиотизм.

Умственные возможности СМИ сейчас таковы, что им можно вешать на уши любую лапшу, - они всё равно не поймут смысла, о чём эта лапша, и будут тупо её тиражировать.

И надо ожидать, что в следующий раз некий голландский прокурор заявит, что в их распоряжении появилась аудиозапись служебного разговора из кабинета командира 53-й зенитной российской ракетной бригады следующего содержания:

«- Товарищ полковник, пассажирский самолёт летит, можно сбить?

- Возьми в углу ракету.

Через десять минут:

- Товарищ полковник, пассажирский самолёт сбит!

- Молодец! Поставь ракету в угол!».

Сами посудите, ну как без таких событий у голландских следователей мог оказаться целый корпус двигателя ракеты, которой, якобы, сбили этот «боинг»?

Но мы же понимаем, что 90% СМИ растиражируют и этот диалог из кабинета командира 53-й бригады без малейших комментариев, поскольку не поймут, о чём это. И лишь процентов 5 выдающихся умов, типа нашей Марии Захаровой из МИДа, будут рассуждать, что номер стоящей в углу ракеты совпадает или не совпадает с номером ракет, полученных 53-й бригадой в 1986 году.

Как тут не вспомнить бессмертное выражение начальника Захаровой: «Дебилы, бл…ть!» ©

P.S. Сообщаю, что организатор референдума «За ответственную власть» Валерий Николаевич Парфёнов прибыл в ИК-29, Соликамская ул. 246, г. Пермь, Пермский край, 614056, и теперь ему можно и нужно писать по этому адресу.

Напоминаю, что организатор референдума «За ответственную власть», и реальный борец с коррупцией в России Александр Александрович Соколов, находится в месте своего постоянного заключения по адресу: 428012, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Лапсарский проезд, д. 17, ФКУ ИК-1.

Организатор референдума «За ответственную власть» Барабаш Кирилл Владимирович, ФКУ ИК-2 УФСИН России по 394030, г. Воронеж, ул. 3-го Интернационала, 17.