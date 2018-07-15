Олимпийский стадион уже больше никому не нужен

В новом сезоне футбольный клуб «Ростов» продолжит играть на своем старом стадионе «Олимп-2», отказавшись от услуг суперсовременной «Ростов Арены», построенной к чемпионату мира. Причина банально проста - слишком дорогая арендная плата. Стоимость одной игры на «Арене» составляет примерно три миллиона рублей, тогда как на «Олимпе» игра обходится клубу не более чем в 400 тысяч рублей.
Почти 10-кратная разница в цене - слишком неподъемная ноша для ростовской команды, пояснил источник в клубе. Эти расходы невозможно окупить. В среднем матчи «Ростова» посещают чуть больше 10 тысяч зрителей, и это при стоимости билетов 300-500 рублей.
При такой экономике 16-тысячный «Олимп-2» вполне себя окупает, а клубу нет смысла менять стадион.
***
Ну что, финальная игра чемпионата еще не сыграна, а печальный прогноз насчет дорогущих стадионов, становящихся ненужными бессмысленными игрушками - уже сбывается.
Ростовский журналист Сергей Резник уже назвал это "пулом колизеев по всей стране".
А могло ли быть иначе? Много у нас городов, где футбольые матчи посещают тысячи? В миллионном Ростове едва набирается 10 тысяч, а в Саранске с населением в 300 тысяч? В Сочи, где живет чуть больше 400 тысяч?
Вообще настолько ли популярен фтбол в нашей стране, чтобы уверенно рассчитывать заполняемость стадионов? Одно дело чемпионат мира, другое дело - "первенство водокачки"...
Даже в Москве, где проживает 12,5 миллионов человек, заполняемость стадионов во время чемпионата мира обепечивали в основном 3 миллиона болельщиков, приехавших из разных стран - местные все больше околачивались в фан-зонах. Но опять же - мундиаль, а на отечественных турнирах... Кстати, ряд московских стадионов, в том числе "Динамо", отстроенный к чемпионату, в играх участи не принимал. То есть стояли пустые уже во время мундиаля. А что, потом как-нибуь заполнятся? Ага...
Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск
!!!!OTO--TOT-QVASVSEH!!!&& написал 15.07.2018 01:17
про Путина написал 15.07.2018 01:06
У армянского радио спрашивают:
- Как будет называться первая статья после смерти Путина?
- "Дурак, который разорил Россию." "
- Таки армяне могли бы сложить анекдот о том, кака они, после долбостройки, таки из своей родины начали разбегаться, кака тараканы, перед этим за пару зим сожгли все деревья, двери в подъездах, квартирах, мебель, окна и двери - то таки да! таки до этого этим мудрецы добились закрытия выдержавшей без замечаний Спитакское землетрясение АЭС - единственного надежного источника энергии в стране! Гы-гы! Таки мудрый народ с стотысячелетней таки историей - то таки да... Нахрена им эту АЭС русские опять таки запустили - то даже Нам, высшим Существам и Зоо-психологам неведомо... То таки да...
Derekwaf написал 15.07.2018 01:14
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DerekDag написал 15.07.2018 01:12
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DerekPaymn написал 15.07.2018 01:09
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про Путина написал 15.07.2018 01:06
- Как будет называться первая статья после смерти Путина?
- "Дурак, который разорил Россию."
Однако появляются странные цифры написал 15.07.2018 00:57
Самые дорогие билеты на матч открытия и финал.
На остальные - средняя цена билета меньше 200 долл.
3 млн билетов х 200 долл = 600 млн долл.
Не хватит окупить строительство даже одного стадиона.
РАДИ ЧЕГО В СТРАНЕ НА ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ ВВЕДЕНО ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ?