Олимпийский стадион уже больше никому не нужен

В новом сезоне футбольный клуб «Ростов» продолжит играть на своем старом стадионе «Олимп-2», отказавшись от услуг суперсовременной «Ростов Арены», построенной к чемпионату мира. Причина банально проста - слишком дорогая арендная плата. Стоимость одной игры на «Арене» составляет примерно три миллиона рублей, тогда как на «Олимпе» игра обходится клубу не более чем в 400 тысяч рублей.

Почти 10-кратная разница в цене - слишком неподъемная ноша для ростовской команды, пояснил источник в клубе. Эти расходы невозможно окупить. В среднем матчи «Ростова» посещают чуть больше 10 тысяч зрителей, и это при стоимости билетов 300-500 рублей.

При такой экономике 16-тысячный «Олимп-2» вполне себя окупает, а клубу нет смысла менять стадион.

***

Ну что, финальная игра чемпионата еще не сыграна, а печальный прогноз насчет дорогущих стадионов, становящихся ненужными бессмысленными игрушками - уже сбывается.

Ростовский журналист Сергей Резник уже назвал это "пулом колизеев по всей стране".

А могло ли быть иначе? Много у нас городов, где футбольые матчи посещают тысячи? В миллионном Ростове едва набирается 10 тысяч, а в Саранске с населением в 300 тысяч? В Сочи, где живет чуть больше 400 тысяч?

Вообще настолько ли популярен фтбол в нашей стране, чтобы уверенно рассчитывать заполняемость стадионов? Одно дело чемпионат мира, другое дело - "первенство водокачки"...

Даже в Москве, где проживает 12,5 миллионов человек, заполняемость стадионов во время чемпионата мира обепечивали в основном 3 миллиона болельщиков, приехавших из разных стран - местные все больше околачивались в фан-зонах. Но опять же - мундиаль, а на отечественных турнирах... Кстати, ряд московских стадионов, в том числе "Динамо", отстроенный к чемпионату, в играх участи не принимал. То есть стояли пустые уже во время мундиаля. А что, потом как-нибуь заполнятся? Ага...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск