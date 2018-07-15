Глава правительства Крыма Сергей Аксенов заявил, что убытки сельского хозяйства на полуострове, где в этом году жесточайшая засуха, составили уже 400 миллионов рублей.
В шести районах Крыма введен режим чрезвычайной ситуации. Дождей почти не было, а Украина перекрыла Северо-Крымский канал, который питал полуостров днепровской водой. Только из-за весенней засухи аграрии Крыма потеряли около миллиарда рублей прибыли. По данным Минсельхоза Крыма, потеряно до 50% урожая зерновых. В целом урожай 2018 года ожидается, как минимум, вдвое меньшим, чем было в 2017 году.
(Взяв Крым без остальной Новороссии, Кремль лишил полуостров 1,1 кубокилометра воды из Днепра в год)
Александр Лиев, работавший до 2014 года в правительстве Крыма главой комитета по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию, сообщил в интервью "Крым.Реалии", что сумма убытков в 400 млн рублей, озвученная Аксеновым, слишком мала. Она равна выручке, которую до 2014 года получало одно из крупнейших овощеводческих хозяйств в Первомайском районе.
"Цифры Аксенова вообще сложно комментировать, я не понимаю, откуда он их берет", - сказал Лиев. Заявление премьера Крыма означает, что либо сельскохозяйственная отрасль полуострова за четыре года заметно потеряла, либо в местном правительстве сознательно занижают объемы потерь.
- Водный баланс на полях Крыма возобновится в лучше случае через 5 лет.
По словам российского аграрного эксперта Владимира Решетняка, засуху в Крыму ученые предсказывали еще в 90-х, и к ней можно было подготовиться.
В Крыму на 2,5 млн гектаров сельскохозяйственной земли - 1,2 млн гектаров пашен, из них треть - это орошаемые земли. В 2013 году орошалось порядка 300 тысяч гектаров.
К написал 15.07.2018 00:58
!!!!OTOTOTQVASVSEH!!!&& написал 15.07.2018 00:43
- Гы-гы! Таки слушать, что эта сволочь мелет своими глупыми языками? Таки эти бездельники в долбостройку нам таки рассказывали, что "рынок придет- порядок наведет!" что все будут богатыми, ездить будут на меринах за пособием по безработице - то таки да! Таки другое дело - устроить им децимацию, а бесноватым гав-ноликам устроить раз десять подряд - все сразу заработало бы и даже дожди бы пошли - то таки да... Пишите в думку, требуйте принять "Закон о децимации для бесновтых гав-ноликов и безумных вчонкиных - таки он гы-гы! - поможет оздоровить и общественную атмосферу и финансы! То таки да!