Глава правительства Крыма Сергей Аксенов заявил, что убытки сельского хозяйства на полуострове, где в этом году жесточайшая засуха, составили уже 400 миллионов рублей.

В шести районах Крыма введен режим чрезвычайной ситуации. Дождей почти не было, а Украина перекрыла Северо-Крымский канал, который питал полуостров днепровской водой. Только из-за весенней засухи аграрии Крыма потеряли около миллиарда рублей прибыли. По данным Минсельхоза Крыма, потеряно до 50% урожая зерновых. В целом урожай 2018 года ожидается, как минимум, вдвое меньшим, чем было в 2017 году.

(Взяв Крым без остальной Новороссии, Кремль лишил полуостров 1,1 кубокилометра воды из Днепра в год)

Александр Лиев, работавший до 2014 года в правительстве Крыма главой комитета по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию, сообщил в интервью "Крым.Реалии", что сумма убытков в 400 млн рублей, озвученная Аксеновым, слишком мала. Она равна выручке, которую до 2014 года получало одно из крупнейших овощеводческих хозяйств в Первомайском районе.



"Цифры Аксенова вообще сложно комментировать, я не понимаю, откуда он их берет", - сказал Лиев. Заявление премьера Крыма означает, что либо сельскохозяйственная отрасль полуострова за четыре года заметно потеряла, либо в местном правительстве сознательно занижают объемы потерь.

- Водный баланс на полях Крыма возобновится в лучше случае через 5 лет.



По словам российского аграрного эксперта Владимира Решетняка, засуху в Крыму ученые предсказывали еще в 90-х, и к ней можно было подготовиться.



В Крыму на 2,5 млн гектаров сельскохозяйственной земли - 1,2 млн гектаров пашен, из них треть - это орошаемые земли. В 2013 году орошалось порядка 300 тысяч гектаров.