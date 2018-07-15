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Московский листок

В шести районах Крыма введен режим чрезвычайной ситуации

Опубликовано 15.07.2018 автором в разделе комментариев 2

украина путин война крым
В шести районах Крыма введен режим чрезвычайной ситуации

Глава правительства Крыма Сергей Аксенов заявил, что убытки сельского хозяйства на полуострове, где в этом году жесточайшая засуха, составили уже 400 миллионов рублей.

В шести районах Крыма введен режим чрезвычайной ситуации. Дождей почти не было, а Украина перекрыла Северо-Крымский канал, который питал полуостров днепровской водой. Только из-за весенней засухи аграрии Крыма потеряли около миллиарда рублей прибыли. По данным Минсельхоза Крыма, потеряно до 50% урожая зерновых. В целом урожай 2018 года ожидается, как минимум, вдвое меньшим, чем было в 2017 году.

(Взяв Крым без остальной Новороссии, Кремль лишил полуостров 1,1 кубокилометра воды из Днепра в год)

Александр Лиев, работавший до 2014 года в правительстве Крыма главой комитета по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию, сообщил в интервью "Крым.Реалии", что сумма убытков в 400 млн рублей, озвученная Аксеновым, слишком мала. Она равна выручке, которую до 2014 года получало одно из крупнейших овощеводческих хозяйств в Первомайском районе.

"Цифры Аксенова вообще сложно комментировать, я не понимаю, откуда он их берет", - сказал Лиев. Заявление премьера Крыма означает, что либо сельскохозяйственная отрасль полуострова за четыре года заметно потеряла, либо в местном правительстве сознательно занижают объемы потерь.

- Водный баланс на полях Крыма возобновится в лучше случае через 5 лет.

По словам российского аграрного эксперта Владимира Решетняка, засуху в Крыму ученые предсказывали еще в 90-х, и к ней можно было подготовиться.

В Крыму на 2,5 млн гектаров сельскохозяйственной земли - 1,2 млн гектаров пашен, из них треть - это орошаемые земли. В 2013 году орошалось порядка 300 тысяч гектаров.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
К написал 15.07.2018 00:58
Как-то раз сосу я член негру на Красной площади, как вдруг подходит полицейский и начинает трахать меня прямо в задницу. В какой-то момент я почувствовала, что вот-вот обосрусь и обосралась-таки прямо полицейскому на штаны и на член, после чего полицейский заставил меня облизывать мое ***** с его ччлена и штанов. В процессе я вошла во вкус и облиздала все дочиста.
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Страшнее вражды с англосаксафонами может быть только дружба сними - то таки да!
!!!!OTOTOTQVASVSEH!!!&& написал 15.07.2018 00:43
"По словам российского аграрного эксперта Владимира Решетняка, засуху в Крыму ученые предсказывали еще в 90-х, и к ней можно было подготовиться."
- Гы-гы! Таки слушать, что эта сволочь мелет своими глупыми языками? Таки эти бездельники в долбостройку нам таки рассказывали, что "рынок придет- порядок наведет!" что все будут богатыми, ездить будут на меринах за пособием по безработице - то таки да! Таки другое дело - устроить им децимацию, а бесноватым гав-ноликам устроить раз десять подряд - все сразу заработало бы и даже дожди бы пошли - то таки да... Пишите в думку, требуйте принять "Закон о децимации для бесновтых гав-ноликов и безумных вчонкиных - таки он гы-гы! - поможет оздоровить и общественную атмосферу и финансы! То таки да!
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