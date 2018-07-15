19 июля исполняется 12 лет с момента ареста и нахождения Арона Атабека в тюрьме. Он был арестован сразу после шаныракских событий. Сперва 17 июля 2006 года он был на трое суток арестован в ИВС ДВД, а затем 19-го уже препровожден в СИЗО г. Алматы.

Арон Атабек стойко прошел через все испытания, через пытки, издевательства, через годы нахождения в карцере и штрафного изолятора. Пять лет он провел в крытой тюрьме в сырой камере, что привело к многочисленным заболеваниям и туберкулезу.

Постоянно во всех колониях и тюрьмах его помещают в одиночную камеру и карцер, максимально изолируя от всех заключенных. Подобная пытка и невыносимые условия холодных и сырых казематов создаются специально, чтобы сгноить и сломать поэта и защитника Шанырка.

Это также является местью акорды и лично диктатора за то, что Арон не сдался, не покаялся и продолжает борьбу, даже находясь в подобной ситуации. Особенно резко власти отреагировали на его статью «Нарзарбаев и революция», где поэт призывает граждан активно противостоять тирании и раскрывает антинародную сущность елбасы.

К тому же, именно благодаря радикальной борьбе Арона Атабека и его соратников, десятки тысяч жителей предместий и пригородов Алматы смогли легализовать свои дома и получить в собственность земельные участки. Именно из-за активного сопротивления жителей в июле 2006 года, власти вынуждены были пойти на строительство дорог, школ, проведение электричества и т.д..

Социалистическое Движение Казахстана, с самого начала, еще с 2005 года, участвовало в борьбе за легализацию и помогала местным жителям оказывать противодействие сносам и выселениям. Наши товарищи неоднократно проводили в Алматы, в Москве и в столицах других стран пикеты протеста по факту ареста и репрессий в отношении шаныракцев.

Естественно, что нынешний режим, пока он находится у власти, сделает всё, чтобы не выпустить из заключения Арона, зная о его большом авторитете среди народных масс и его духовной силе, способной объединить многих недовольных существующим строем.

Поэтому борьба за освобождение Арона Атабека является главной задачей для всех тех, кто не принимает нынешнюю диктатуру, кто готов участвовать в активном сопротивлении дальнейшему закабалению страны и простого народа. Важно не забывать о своих героях, коими являются защитники Шанырака, которые сидят в назарбаевских застенках.

Хотел бы также напомнить о тех днях июля 2006 года, когда был арестован Арон Атабек. Вот что я писал тогда об этих событиях на сайте zonakz.net.

Арону Атабеку отказывают в медицинской помощи

14-го июля после полученных травм Арон Атабек лидер движения “Казак Мемлекети” и общественный помощник депутата Мажилиса Бекбулата Тлеухана по вопросу разрешения конфликта в микрорайонах Бакай, Шанырак, Айгерим и других, обратился за медицинской помощью в городскую клиническую больницу №7, находящуюся в Калкамане.

В этот день известный общественный деятель получил несколько ударов дубинкой по голове, в результате чего образовалась рваная рана, а также ранение резиновой пулей в ногу. Данные ранения он получил от бойцов ОПОНа, пытаясь загасить пламя на их же сотруднике. Повалив его на землю, полицейские стали яростно избивать ногами.

Примерно в 12 часов Арон Атабек оказался в больнице, а уже в 17 часов к нему явилось шестеро разъяренных сотрудников ДВД, которые во время обследования вытолкнули раненного из тележки каталки и пинками, и кулаками затолкали в полицейскую машину.

По словам Салима Оразалинова, руководителя общественного движения “Жер-Ана”, в здании городского ДВД Арона Атабека допрашивало четверо оперативных сотрудника по фактам прошедших беспорядков. И только в час ночи его отпустили.

Затем 15-го июля в 14 часов Арону Атабеку вновь стало плохо, поднялась температура, и родственники вызвали карету скорой помощи. Он снова был доставлен в клиническую больницу № 7, но после первичного осмотра его отказались госпитализировать и продолжить обследование и не дали какой-либо справки для амбулаторного лечения, а полицейские в свою очередь не дают направление на проведение судебно-медицинской экспертизы.

17-го, в понедельник, с утра он вновь обратился в БСМП (скорую помощь) Алмалинского района г. Алматы, но там ему также было отказано в госпитализации. Затем еще несколько раз его товарищи возили в разные лечебные учреждения столицы, но тоже тщетно.

В этот же день в 14.00 Арона Атабека срочно к себе вызвали сотрудники ДВД г. Алматы, на встречу с которыми он явился самостоятельно, но оттуда уже не вышел. Последний раз, примерно в 19 часов, с ним по сотовому телефону связывалась супруга, которой он сообщил, что сидит в ИВС ДВД и со всеми вопросами разберется утром. После этого никто уж не смог выйти с ним на связь, а сотрудники ДВД отказываются предоставить родным и близким какую-либо информацию.

По словам членов инициативной группы жителей Шанырака в самом районе и на остановках производятся задержания десятков молодых людей по подозрению в участии в массовых акциях протеста. В том числе арестована одна из активистов Шанырака Айгуль.