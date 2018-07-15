Региональный автомост "Обход города Чита" перестал существовать

Два пролета автомобильного моста регионального значения "Обход города Чита" обрушились днем 14 июля, сообщили в региональном Минтерразвития. Мост был перекрыт в среду, 10 июля из-за подмыва опоры. 13 июля после увеличения угла смещения опоры моста к месту дополнительно были стянуты экипажи полиции для предотвращения выхода людей на мост, сообщили в региональном правительстве.

Комиссия при правительстве Забайкальского края планирует обследовать остатки полуразрушенного моста между кольцом у школы номер 17 и Каштакской развязкой в Чите после того, как в реке Читинке снизится уровень воды, сообщается на сайте правительства со ссылкой на министра территориального развития региона Виктора Паздникова.

Как уточняет "Чита.ру", это второй из восьми читинских мостов, закрытый из-за паводка на Читинке. Первым в Чите был подтоплен и закрыт мост на 9-м километре автомобильной дороги федерального значения "Амур" Чита - Хабаровск, движение по нему пока также не восстановлено. Одновременное закрытие обоих мостов в северной части города вызвало ухудшение дорожной ситуации в городе, рассказывают очевидцы.

Ранее сообщалось, что на автодорогах общего пользования Забайкальского края из-за паводка пострадали 27 мостовых сооружений, из них 13 разрушены, 14 повреждены, восстановлено движение по двум мостам.

9 июля было опубликовано видео с обрушением железнодорожного моста через реку Кия. Как передает ИА Regnum, мост начал шиться ещё накануне, 8 июля, когда по подмываемой рекой переправе двигался товарный поезд. В тот момент машинист успел вытянуть последние четыре вагона.

Напомним, 17 мая на границе Забайкалья и Бурятии ледоход смыл один из самых опасных мостов России. Теперь жители забайкальского поселка Куанда окончательно лишились автомобильного сообщения с внешним миром. В районе введен режим ЧС: здесь случившееся уже называют катастрофой. Единственная оставшаяся связь с миром у «малой столицы БАМа» — это курсирующий три раза в сутки поезд.

Соцсети тогда всколыхнула видеозапись, на которой запечатлено обрушение моста, носящего неофициальный титул самого опасного в России. Полукилометровое сооружение находится на границе Забайкальского края и Бурятии и соединяет через реку Витим с Большой землей расположенный неподалеку поселок Куанда, где проживают около полутора тысяч человек. Населенный пункт возник лишь в 1981 году, но вскоре получил звание неофициальной «малой столицы БАМа» — именно недалеко от Куанды в 1984 году строители западного и восточного участков железнодорожной Байкало-Амурской магистрали соединили ее в единое целое.

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