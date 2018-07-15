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Московский листок

На Кубе, как и в закатном СССР, появится должность президента

Опубликовано 15.07.2018 в разделе комментариев 0

социализм куба контрреволюция ревизионизм
На Кубе, как и в закатном СССР, появится должность президента

Новая конституция Кубы учредит в стране должность президента и ограничит пребывание на этом высшем государственном посту двумя пятилетними сроками. Описание ключевых пунктов будущего основного закона опубликовала 14 июля газета Granma - печатный орган ЦК Компартии карибской страны. 

"Президент республики исполняет функции главы государства и избирается Национальной ассамблеей народной власти из числа депутатов на пять лет, имея право занимать эту должность не более двух сроков подряд", - указывается в тексте проекта, который цитирует ТАСС. Также будет учрежден пост вице-президента. 

В соответствии с нынешней конституцией главой государства является председатель Госсовета и Совета министров. С апреля этого года эту должность занимает Мигель Диас-Канель. Пребывание на высшем государственном посту Кубы по времени сейчас никак не ограничено. 

Как указывает Granma, планируется также учредить должность премьер-министра, который будет возглавлять Совет министров - высший орган исполнительной власти страны. Таким образом, на Кубе произойдет разделение постов главы государства и главы правительства. 

На Кубе признают частную собственность и гендерную идентичность 

В новом основном законе по-прежнему будет зафиксировано положение о социалистическом характере государства и руководящей роли Коммунистической партии в жизни общества. 

В новой конституции сохранится положение о государственной собственности на основные средства производства и плановом характере экономики, однако появится пункт, признающий "свободный рынок и новые формы собственности, в том числе частную". 

Кроме того, в конституцию будет впервые включен пункт о запрете дискриминации по признаку гендерной идентичности, на чем давно настаивают представители ЛГБТ-сообщества. 

21-23 июля Национальная ассамблея народной власти Кубы соберется на заседание для обсуждения проекта новой конституции страны. После одобрения депутатами парламента проект нового основного закона будет вынесен на референдум. 

Грядущее изменение конституции анонсировал в апреле этого года, покидая пост главы государства, 86-летний Рауль Кастро. В июне Кастро, сохранивший за собой пост первого секретаря ЦК Компартии Кубы, возглавил депутатскую комиссию, которая занялась подготовкой проекта нового основного закона. В общей сложности в комиссию вошли 33 депутата. 

Действующая конституция Кубы была принята в 1976 году. В 1992 и 2002 годы в нее вносились изменения. В частности, с 1992 года Куба является светским, а не атеистическим государством.

От редакции: Всё это, как говорится, недобрые предзнаменования... Некое потепление в отношениях с США, начавшееся при Обаме и оборванное Трампом - только склонило социалистическую Кубу в сторону толерантности, но надо понимать к чему именно толерантности. Если признание прав частной собственности расширится, то Кубу сожрут США - пусть и без армии, а просто инвестициями, "предпринимательством", так, как сейчас, совсем, казалось бы, в политическом измерении наоборот, Китай жрёт Дальний Восток. Ну а сугубо буржуазная должность президента - новация совсем печальная. Горби, помнится, недолго пробыл президентом СССР, вводил он должность эту из-за противостояния с Ельциным и КП РФ. Ну, финал августа 1991-го, финал этого противостояния вы помните. Жаль Кубу, очень жаль. Но мы всё ещё надеемся на лучшее.

Д.Ч.  



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