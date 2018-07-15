Церковь возобновила атаки на советское прошлое

В канун столетия расстрела царской семьи глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион выступил за переименование улиц, названных в честь лидеров и участников Октябрьской революции.

"Думаю, что вообще увековечение имен террористов в названиях городов, в названиях областей, в названиях улиц - это не очень хороший пример для современного поколения. Вот мы сейчас боремся с терроризмом, мы говорим о вреде терроризма, мы говорим о вреде террористической идеологии, а почему-то наши улицы, города, площади, области до сих пор носят имена тех террористов, которые пришли к власти при помощи немцев в 1917 году. Я думаю, что когда-то все-таки надо было бы с этим покончить", - сказал иерарх в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Кроме того, митрополит Иларион высказался за установку памятника последнему российскому императору в Москве.

"Вот мы видим памятники кому угодно: мы видим памятники деятелям революции, деятелям марксизма - вот прямо рядом с храмом Христа Спасителя стоит почему-то памятник Энгельсу, хотя какой вклад этот человек внес в историю нашей страны - мне совершенно непонятно, а памятника последнему русскому императору до сих пор нет. Я надеюсь, что он появится", - сказал митрополит.

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Как известно, никто не может навредить церкви больше, чем ее излишне говорливые деятели. В стране, которая уже 100 лет как республика, выступать за монархию может только человек, который "под собою не чует страны". И не знает истории - иначе было б ему известно, с каким облегчением и всеобщим воодушевлением Россия скинула с себя эту 300-летнюю монархию.

Не лишне бы вспомнить, что до воцарения Романовых Россия уже была феодальной республикой. Еще дьяком Щелкаловым после смерти последнего Рюриковича была опубликована декларация о передачи власти Боярской Думе, то есть высшему законодательному органу - это было фактическим провозглашением республики. Семь государей подряд в России избирались и утвержались Боярской Думой, а не получали власть по наследству. Не удивительно, что воцарившиеся после Смуты Захарьины-Романовы упразднили Думу совсем - в 1682 году были упращднены разрядные книги, а с переносом столицы в Петербург Дума вообще прекратила существование. В России наступил абсолютизм, от которого она избавилась только в 1917-м году, как раз усилиями тех людей, которых оборзевший поп смеет называть "террористами".

Не странно ли - президент Франции только что пышно отметил падение Бастилии, это национальный праздник Французской республики. В США тоже День независимости является главным национальным праздником - в этот день была принята декарация независимости, в том числе покончившая и с властью британской короны.

В России есть день республики? В России хоть раз президент отмечал публично 7 ноября, день, когда установилась власть, правопеемником которой считает себя РФ?

Такое впечатление, что Россия до сих пор монархия, лишь по недоразумению 100 лет прикрывающаяся республиканскими институтами!

Попу Илариону не нравится Энгельс? А какое отношение к РФ имеет киевский князь Владимир, статую которого установили недавно возле кремля? А какое отношение имеет к России Иисус Христос, никогда в жизни не бывавший здесь, говоривший на арамейском языке и казненный по приговору римского суда - заметим, так и не реабилитированный по законам Римской империи, т.е. числящийся "государственным преступником", видимо, и в Третьем Риме, как любят величать себя нынешние хозяева страны. В Риме он бы считался "опасным экстремистом"... Да и у нас, пожалуй, мог рассчитывать на "двушечку" за погром в храме.

По мнению безумных попов, и декабристы были "террористами" - включая сюда и Пушкина, который на допросе прямо ответил, что окажись он 25 декабря в Петербурге, был бы со своими друзьями на Сенатской площади.

Террористом был Достоевский, отсидевший на каторге за революционную деятельность.

Экстремистом был Толстой, преданный анафеме церковью и названный Лениным "зеркалом русской революции".

Про самого Ленина и говорить нечего - первый глава нашего государства при новой власти не удостоился и паршивой гвоздички ни от Ельцина, ни от его назначенца Путина. Только и разговоров о разорении захоронения первого главы государства...

Собственно, из центра столицы уже убрали и имя Горького, и проспект Маркса переименовали, и площадь Свердлова, и площадь Дзержинского... Такая ретивость сделала бы честь и украинским бандеровцам. Надо бы еще переименовать теперь Тверскую в проспект Колчака, Манежную в площадь Слащева, памятники Шкуро и Краснову установить - а прямо вместо "Железного Феликса", как раз где были расстреляны после 1945 года...

Кстати, памятник Жукову тоже надо убрать - за участие в подавлении Антоновского восстания он был награждён в 1922 году орденом Красного Знамени. И вообще участвовал в Гражданской войне на стороне красных.

Анатолий Баранов