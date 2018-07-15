Церковь возобновила атаки на советское прошлое

В канун столетия расстрела царской семьи глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион выступил за переименование улиц, названных в честь лидеров и участников Октябрьской революции.
"Думаю, что вообще увековечение имен террористов в названиях городов, в названиях областей, в названиях улиц - это не очень хороший пример для современного поколения. Вот мы сейчас боремся с терроризмом, мы говорим о вреде терроризма, мы говорим о вреде террористической идеологии, а почему-то наши улицы, города, площади, области до сих пор носят имена тех террористов, которые пришли к власти при помощи немцев в 1917 году. Я думаю, что когда-то все-таки надо было бы с этим покончить", - сказал иерарх в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".
Кроме того, митрополит Иларион высказался за установку памятника последнему российскому императору в Москве.
"Вот мы видим памятники кому угодно: мы видим памятники деятелям революции, деятелям марксизма - вот прямо рядом с храмом Христа Спасителя стоит почему-то памятник Энгельсу, хотя какой вклад этот человек внес в историю нашей страны - мне совершенно непонятно, а памятника последнему русскому императору до сих пор нет. Я надеюсь, что он появится", - сказал митрополит.
***
Как известно, никто не может навредить церкви больше, чем ее излишне говорливые деятели. В стране, которая уже 100 лет как республика, выступать за монархию может только человек, который "под собою не чует страны". И не знает истории - иначе было б ему известно, с каким облегчением и всеобщим воодушевлением Россия скинула с себя эту 300-летнюю монархию.
Не лишне бы вспомнить, что до воцарения Романовых Россия уже была феодальной республикой. Еще дьяком Щелкаловым после смерти последнего Рюриковича была опубликована декларация о передачи власти Боярской Думе, то есть высшему законодательному органу - это было фактическим провозглашением республики. Семь государей подряд в России избирались и утвержались Боярской Думой, а не получали власть по наследству. Не удивительно, что воцарившиеся после Смуты Захарьины-Романовы упразднили Думу совсем - в 1682 году были упращднены разрядные книги, а с переносом столицы в Петербург Дума вообще прекратила существование. В России наступил абсолютизм, от которого она избавилась только в 1917-м году, как раз усилиями тех людей, которых оборзевший поп смеет называть "террористами".
Не странно ли - президент Франции только что пышно отметил падение Бастилии, это национальный праздник Французской республики. В США тоже День независимости является главным национальным праздником - в этот день была принята декарация независимости, в том числе покончившая и с властью британской короны.
В России есть день республики? В России хоть раз президент отмечал публично 7 ноября, день, когда установилась власть, правопеемником которой считает себя РФ?
Такое впечатление, что Россия до сих пор монархия, лишь по недоразумению 100 лет прикрывающаяся республиканскими институтами!
Попу Илариону не нравится Энгельс? А какое отношение к РФ имеет киевский князь Владимир, статую которого установили недавно возле кремля? А какое отношение имеет к России Иисус Христос, никогда в жизни не бывавший здесь, говоривший на арамейском языке и казненный по приговору римского суда - заметим, так и не реабилитированный по законам Римской империи, т.е. числящийся "государственным преступником", видимо, и в Третьем Риме, как любят величать себя нынешние хозяева страны. В Риме он бы считался "опасным экстремистом"... Да и у нас, пожалуй, мог рассчитывать на "двушечку" за погром в храме.
По мнению безумных попов, и декабристы были "террористами" - включая сюда и Пушкина, который на допросе прямо ответил, что окажись он 25 декабря в Петербурге, был бы со своими друзьями на Сенатской площади.
Террористом был Достоевский, отсидевший на каторге за революционную деятельность.
Экстремистом был Толстой, преданный анафеме церковью и названный Лениным "зеркалом русской революции".
Про самого Ленина и говорить нечего - первый глава нашего государства при новой власти не удостоился и паршивой гвоздички ни от Ельцина, ни от его назначенца Путина. Только и разговоров о разорении захоронения первого главы государства...
Собственно, из центра столицы уже убрали и имя Горького, и проспект Маркса переименовали, и площадь Свердлова, и площадь Дзержинского... Такая ретивость сделала бы честь и украинским бандеровцам. Надо бы еще переименовать теперь Тверскую в проспект Колчака, Манежную в площадь Слащева, памятники Шкуро и Краснову установить - а прямо вместо "Железного Феликса", как раз где были расстреляны после 1945 года...
Кстати, памятник Жукову тоже надо убрать - за участие в подавлении Антоновского восстания он был награждён в 1922 году орденом Красного Знамени. И вообще участвовал в Гражданской войне на стороне красных.
Анатолий Баранов
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 15.07.2018 11:56
Религия - ЭТО ментальный ОПИУМ!
Религия - ЭТО древнейший ПАРАЗИТ!
Религия - ЭТО ОККУПАНТ и ЗАХВАТЧИК!
*Человек ДЛЯ религии - РАБ!
*Человек ДЛЯ религии - РАБ "божий"!
*Человек поРАБощается религией!!!
` ` ` ` `
НЫНЕ,один из Опаснейших ВНУТРЕННИХ
ВРАГОВ России - это РЕЛИГИ(ознiki)Я!
Именно ею(ИМИ)- происходит(РЕГУЛЯРНО)
оБОЛВАНивание И поРАБощение России!
*Религия ВЫПОЛНЯЕТ роль ВНУТРЕННЕГО
СОЦИАЛЬНОГО П А Р А З И Тария!
* Религия - ВРАГ Развития обществ,а!
~ ~ ~ ~ ~
Только РЕАЛЬНОЕ Отделение религии от
государства - Гарантия Развития,
Будущего и Развития ДЛЯ России(i СНГ)
* * * * *
РПЦ - НЕ "дУХовные-скрепы" А...
духовные КАНДАЛЫ для России(i СНГ)!
` ` ` ` `
Освобождение России(i СНГ) от ИГА
религиозного - Главная Цель России!
- - - - -
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО...
* Хорошего Вам(ВСЕМ...)настроения!
- Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 15-7-18.
,,,,,,,
P.S. Господин Гундяев(КИРГУН = Кир,илл Гун,дяев)- духовный ГУРУ
("окормитель")- ЖУЛИКОВ-i-НЕГОДЯЕВ...
-Что это? написал 15.07.2018 11:52
саня написал 15.07.2018 11:45