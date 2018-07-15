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Московский листок

Бандеровская кинопремьера не состоялась: не в "Сахарнице", так в либеральном "Гараже"

Опубликовано 15.07.2018 в разделе комментариев 0

украина москва собянин ато абрамович евромайдан
Бандеровская кинопремьера не состоялась: не в "Сахарнице", так в либеральном "Гараже"

В Москве в летнем кинотеатре Garage Screen музея современного искусства «Гараж» из-за технических неполадок отменили показ фильма «Донбасс» украинского режиссера Сергея Лозницы 14 июля. Об этом заявил РИАМО представитель администрации музея. 

Собеседник агентства подчеркнул, что были отменены показы двух фильмов. 14 июля — фильма «Донбасс», а 15 — в кинотеатре музея планировали показать французский фильм. Оба они отменены. «Это связано с техническими неполадками в нашем кинотеатре, мы были вынуждены его просто закрыть», — сказал представитель администрации. 

По данным РЕН ТВ, фильм планировалось показать без прокатного удостоверения, в связи с этим Минкультуры вынесло предостережение руководству музея.

Фильм «Донбасс» совместного производства Украины, Германии, Нидерландов, Франции и Румынии основан на документальных материалах. Он повествует о жизни самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Напомним, что это не первый инцидент с показом украинского кино о событиях на Донбассе - последний был в "Сахарнице" и тоже был сорван одним из добровольцев, недавно прибывших из ДНР.

От редакции: Тут надо немного рассказать о происхожении музея "Гараж" и его отношении (которое теперь многие троцковатые грантососы отрицают) к семье Абрамовичей. В бытность Дарьи Жуковой ещё только любовницей Абрамовича, тогдашний "семейный" для "питерских" олигарх часто делал ей дорогие подарки - то ресторан итальянский, то арт-галерею. А уж как детки пошли - так и того шире, и школы еврейские стал строить (возле Автобусного гаража работы Мельникова), и  стабильное финансирование всех её галерей и просветительских проектов запустил, среди которых оказались и связанные с современным левым искусством. А уж в этой сфере экспертов не так много - сгодились старые добрые троцкисты, и Евромайдан киевский поддержавшие всеми силами, и провокатора Костю Лебедева пригревшие в своей организации (РСД) настолько надолго, что и когда было ясен его фэсбовский бэкграунд, требовали чтоб активисты стояли с "лопатками" и его ликом на них, за освобождение "узника Болотной"... 

Так вот - и "Гараж" на Рублёвке, и "Гараж" в Центральном Парке Культуры и отдыха им. Горького, это всё одна семейка, один кошелёк, один либеральный канал. В бытность креатуры Абрамовича Капкова заведующим, так сказать, всеми парками Москвы, "Гараж" в ЦПКиО и стал фактически филиалом "Гаража" элитного, на Рублёкве, который олигарх строил для своих (купленных задорого картин современных художников). Потом Собянину, точно такой же креатуре Абрамовича - под напором негодующих москвичей пришлось пожертвовать Капковым, хотя, всё же Гоголь-центр вместо старейшего московского театра Гоголя тот успел сварганить и заселить туда своих идейных братьев (Серебренникова и Ко)... И вот, с тех самых пор, как в "Гараже для быдла" окопалась московская троцкотня, там же стали очень популярны евромайданные кинорежиссёры. Надо так полагать, сорванный показ - это не только технические неполадки, всё же в парке имени большевика Горького показывать такое антисоветское и бандеровское кинцо нелогично, некрасиво, и кто-то это всё же понял, сообщил... История очень похожа на показ "Смерти Сталина" в "Пионере", только тут либералы уж совсем как-то не сумели договориться с не так давно посещавшимися ими кабинетами в собянинской мэрии и мединском Минкульте.

Д.Ч.

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