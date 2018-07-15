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Московский листок

Частный самолёт Гундяева - вовсе не его, а предоставлен православными буржуями

Опубликовано 15.07.2018 в разделе комментариев 2

рпц классоваяненависть
Частный самолёт Гундяева - вовсе не его, а предоставлен православными буржуями

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла отец Александр Волков прокомментировал информацию о частном самолете главы РПЦ. Об этом он рассказал на встрече с екатеринбургскими журналистами, передает Znak.com. 

Частный самолет, на котором прилетел в Екатеринбург патриарх Кирилл в пятницу, 13 июля, был предоставлен предпринимателями, оказывающими услугу церкви. «На это не тратятся деньги церкви или деньги конкретных епархий», — пояснил Волков. 

По его словам, патриарху необходим личный самолет, поскольку он часто путешествует по сложным маршрутам, и летать регулярными рейсами было бы затруднительно. 

«Патриарх мог бы, наверное, попытаться летать и регулярными рейсами. Но это бы тоже вызывало критику. Летел бы в бизнес-классе — сказали бы, что нехорошо. Летел бы в экономклассе — сказали бы, "показуха"», — предположил представитель РПЦ. Он подчеркнул, что церковь готова отвечать на вопросы о расходах, но публиковать информацию о закупках, как государство, не собирается.

- Красавцы просто! - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - у них, с вековым опытом фарисейства, ответы есть на любые вопросы, и конечно же лакшери-автопарк РПЦ, охрана ФСО, частные самолёты и громадные склады продовольствия на случай революции и национализации всего реституированного - это "чтобы злые языки не трещали"... А так, когда патриарх утопает в роскоши - никто и в показухе не упрекнёт, и не посмеет подумать, что не с народом господин Гундяев, ещё с каким он народом! Правда, процентное соотношение этого, "предоставившего" самолёт РПЦ народа - к народу который в бога не верит и буржуев ненавидит, примерно 1-10% к остальным 99-90%...

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
прокуратор Понтий Пилат написал 15.07.2018 15:34
верно ли, что ты явился в Ершалаим через Сузские ворота верхом на осле, сопровождаемый толпою черни, кричавшей тебе приветствия как бы некоему пророку? &#8211; тут прокуратор указал на свиток пергамента.
Арестант недоуменно поглядел на прокуратора.
&#8211; У меня и осла-то никакого нет, игемон, &#8211; сказал он. &#8211; Пришел я в Ершалаим точно через Сузские ворота, но пешком, в сопровождении одного Левия Матвея, и никто мне ничего не кричал, так как никто меня тогда в Ершалаиме не знал.
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Не боитесь, что начальник вызовет?
Мещанин написал 15.07.2018 15:20
Как роскошь согласуется с обетами православного монаха? Начальник пешком ходил, один раз на ослик ездил (эконом класс). Не боитесь, что начальник на ковер вызовет?
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