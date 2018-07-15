Частный самолёт Гундяева - вовсе не его, а предоставлен православными буржуями

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла отец Александр Волков прокомментировал информацию о частном самолете главы РПЦ. Об этом он рассказал на встрече с екатеринбургскими журналистами, передает Znak.com.

Частный самолет, на котором прилетел в Екатеринбург патриарх Кирилл в пятницу, 13 июля, был предоставлен предпринимателями, оказывающими услугу церкви. «На это не тратятся деньги церкви или деньги конкретных епархий», — пояснил Волков.

По его словам, патриарху необходим личный самолет, поскольку он часто путешествует по сложным маршрутам, и летать регулярными рейсами было бы затруднительно.

«Патриарх мог бы, наверное, попытаться летать и регулярными рейсами. Но это бы тоже вызывало критику. Летел бы в бизнес-классе — сказали бы, что нехорошо. Летел бы в экономклассе — сказали бы, "показуха"», — предположил представитель РПЦ. Он подчеркнул, что церковь готова отвечать на вопросы о расходах, но публиковать информацию о закупках, как государство, не собирается.

- Красавцы просто! - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - у них, с вековым опытом фарисейства, ответы есть на любые вопросы, и конечно же лакшери-автопарк РПЦ, охрана ФСО, частные самолёты и громадные склады продовольствия на случай революции и национализации всего реституированного - это "чтобы злые языки не трещали"... А так, когда патриарх утопает в роскоши - никто и в показухе не упрекнёт, и не посмеет подумать, что не с народом господин Гундяев, ещё с каким он народом! Правда, процентное соотношение этого, "предоставившего" самолёт РПЦ народа - к народу который в бога не верит и буржуев ненавидит, примерно 1-10% к остальным 99-90%...

Материалы по теме:

Церковь возобновила атаки на советское прошлое

Попы настаивают на полной декоммунизации советской топонимики по украинскому образцу

"Дело Оборонсервиса" окончилось женитьбой героя Путинской России Сердюкова на воровке Васильевой