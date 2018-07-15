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Московский листок

Миллионер Силуанов заманивает в новый пенсионный возраст переподготовкой за счёт государства

Опубликовано 15.07.2018 в разделе комментариев 3

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Миллионер Силуанов заманивает в новый пенсионный возраст переподготовкой за счёт государства

Правительство РФ разработает специальные программы для профессиональной переподготовки людей предпенсионного возраста и увеличит пособие по безработице в случае их увольнения за несколько лет до пенсии. Об этом, как передает ТАСС, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в телевизионной программе "Познер" на Первом канале. 

"Безусловно, в правительстве сейчас прорабатываем вопрос о поддержке тех людей, которые будут находиться... в предпенсионном возрасте, с точки зрения их обучения в случае, если будут какие-то негативные последствия со стороны наймодателей", - заверил первый вице-премьер. 

Он также сообщил, что правительство намерено повысить пособие по безработице для людей, уволенных за несколько лет до выхода на пенсию. "Если человека даже уволили, где-то в возрасте за несколько лет до выхода на пенсию, мы будем говорить об увеличении пособия по безработице, увеличения пособия по безработицы", - сказал Силуанов. 

Он напомнил, что сейчас в российском законодательстве действуют нормы, согласно которым, в случае, если происходит реорганизация предприятия и сотрудника увольняют за два года до выхода на пенсию, он получает право на получение пенсии в полном объеме. 

Силуанов подчеркнул, что время активной жизни россиян после выхода на пенсию сохранится после пенсионных изменений, то есть после 2034 года. "Мы говорим о том, что как 22 года после выхода на пенсию люди активно жили, так они и будут жить", - сказал первый вице-премьер. 

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее поставил задачу довести среднюю продолжительность жизни в РФ до более 80 лет. Повышение средней продолжительности жизни, по словам Силуанова, будет достигаться благодаря мерам в области здравоохранения, качества жизни и экономической области. 

Антон Силуанов в телеинтервью также остановился на повышении НДС с 18% до 20%. По его словам, правительство планирует направить полученные таким образом дополнительные доходы на финансирование инфраструктуры, здравоохранения и образования. По предварительным расчетам Минфина, дополнительные доходы составят около 600 млрд рублей в год. 

По расчетам Минфина, повышение НДС ускорит инфляцию на 1-1,5% в 2019 году, но с учетом нынешних прогнозов инфляции в 3% итоговая инфляции будет укладываться в целевые показатели Центрального банка - 4%, отметил Силуанов. 

По его словам, после повышения ставки товары подорожают - за исключением тех, по которым останется льготная ставка 10%. 

Напомним, в середине июня российское правительство одобрило пенсионную реформу, а затем внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Повышение пенсионного возраста для мужчин растянется на 10 лет и завершится в 2028 году, для женщин переходный срок составит 15 лет и завершится к 2034 году. 

Реформа начнется с января 2019 года. К концу ее срока пенсионный возраст для мужчин будет установлен на уровне 65 лет, а для женщин - 63 лет. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.

От редакции: Любопытно, а правительство Медведева и конкретно миллионер Силуанов делали прикидки - сколько придётся потратить на это дополнительное образование пенсионеров с пролонгированным трудовым возрастом? Может, и экономить на пенсионерах не стоит, если надо ещё их и готовить дополнительно? Ведь это верх государственного идиотизма: положим, месячная пенсия была бы 20 тысяч, а сколько надо заплатить в виде зарплаты тому, кто будет пенсионера (что уже довольно сложно - вы не пробовали ваших бабушек учить пользоваться компьютером?) перподготавливать для новой работы?

Явно больше 20 тысяч, за 20 тысяч готовы были (и то не нынче, а пару лет назад) работать только подёнщики-журналисты, и преимущественно коммунисты (не будем показывать пальцем, кто именно и в какой "газете писателей России") - это именно пенсия, но никак не зарплата. Переподготовка идёт пару лет, пенсионный возраст меняют на пять лет, платить за переподготовку придётся на одного пенсионера примерно тысяч 75 в месяц (из государственной казны)... Ну, и где тут экономия, - я вас спрашиваю, господин Силуанов? Впрочем, вот уж кому точно не потребуется переподготовка - это миллионеру Силуанову, с такими деньгами и пенсия не нужна. Зачем? Первым же самолётом по истечении своих должностных полномочий - за границу, и там в лучших отелях прогуливать "честно заработанное" в процессе реформирования остатков проклатого социализма. 

Д.Ч.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Григорий Р. написал 15.07.2018 20:02
Силуанова и всех министров во главе с Митькой, Сечиных, Кудриных, а так же их Пут Ин Ына срочно переподготовить в трактористов, комбайнеров и строителей. Я бы посмотрел на сколько лет у этих циничных особей хватило бы здоровья и задора. Ставлю 10000:1, что Вовка с Димоном сдохнут в первый же год. И не от тоски по Кремлю.
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(без названия)
Манилов отдыхает написал 15.07.2018 19:24
Чтобы "довести"возраст до восьмидесяти,сначала для этого нужно создать условия,а при нынешнем бардаке "довести"можно только в обратную сторону...Насчет "переподготовки пожилых",во-первых:никакая переподготовка уже не добавит им здоровья,во-вторых:экоеомика не развивается,стало быть-новых рабочих мест не прибавляется,что даст эта "переподготовка"?Заварили кашу,а теперь всеми силами пытаются доказать,что она "сьедобна",но,с первого взгляда видна вся непродуманность и неподготовленность этой "реформы",и эти недостатки пытаются прикрыть "маниловскими фантазиями",поскольку больше предьявить нечего...
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(без названия)
киргуду написал 15.07.2018 18:47
выберите меня президентом,обещаю что силуанов в роли волонтера оленей пасти будет,всей семьей в тундре,вечно...
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