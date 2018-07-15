Ленинградским льготникам не выдавали тысячи онкопрепаратов, которые в итоге просрочились

На фармацевтической базе в Санкт-Петербурге полицейские нашли 2000 упаковок дорогих онкологических лекарств. Препараты закуплены на бюджетные средства, потрачено 120 миллионов рублей, но нуждающиеся лекарствами воспользоваться не могут: они просрочены. Об этом в своем фейсбуке заявил председатель движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров, который связался со студией Дождя и рассказал подробности ситуации.

По словам Пивоварова, в Санкт-Петербурге экономическая полиция ГУ МВД обследовала Центральную фармацевтическую базу, где были найдены 2000 упаковок дорогих онкологических просроченных лекарств. Их купили на бюджетные средства в размере 120 миллионов рублей. Они испортились на складе, так и не дойдя до пациентов.

Следствие должно выяснить, почему препараты оказались просрочены. При этом Пивоваров отметил, что в отношении нуждающихся в лекарствах сотрудники медучреждений города допускали возмутительные комментарии. Так, например, отвечая на вопросы о сроках предоставления препаратов, они заявляли: «Если хотите получить лекарства быстрее, устраивайтесь к нам работать».

Отметим, что такое преступно халатное отношение к дорогостоящим лекарствам наблюдается на фоне весьма и весьма высоких цен для простых смертных.

Зафиксированный в 2014 год аналитиками 12,7-процентный рост цен на лекарства – был максимальным с момента введения ценового регулирования на часть ассортимента в 2010 году. Однако, после переизбрания Путина цены на лекарства взлетели с новой силой...

Предыдущий рекорд был в кризисные 2008-2009 годы: тогда цены на лекарства выросли в среднем на 14% и 16,2% соответственно. Это также выше официальной инфляции, установленной Росстатом, в предыдущие годы она опережала рост цен на лекарства. Основной причиной всплеска цен на лекарства стало резкое падение курса рубля.

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