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Московский листок

Больше никто не обязан улыбаться вам на московской улице

Опубликовано 16.07.2018 автором в разделе комментариев 2

рф футбол мундиаль чемпионат
Больше никто не обязан улыбаться вам на московской улице

Итак, насколько я понимаю в футболе, сегодня все это дело закончится, болельщики побузят после матча и разъедутся по домам, в телевизоре еще чуток повизжат на тему, какое это счастье выйти в «play off», а не в «fuck off» - и все, конец разнузданному веселью в метро и на главной площади страны, праздник кончился, наступают суровые будни, денег потрачено без счета, потому за работу, товарищи, как поется в песне, трудовые будни – праздники для вас.

Думаю, если бы не космические траты на этот ЧМ, всем мужчинам можно было бы выходить на пенсию как прокурорам, а женщинам не работать вовсе. Но если бы эти деньги хоть ненадолго продлили бы в стране атмосферу праздника… нет, даже не праздника, а просто свободы, легкости бытия и нормального человеческого достоинства, атмосферу, в которой давно живет весь цивилизованный мир, и которая ну никак не желает приживаться в нашем климате.

Так ведь нет! И если завтра вы вдруг решите просто посидеть на брусчатке Красной площади, что сегодня пока не возбраняется, вас без разговоров заберут как шпиона и диссидента. Все, финита, насиделись, или вы, наивные, всерьез решили, что вы не хуже граждан какого-нибудь Эквадора?! Размечтались!

Помню, когда много лет назад, в АСК-3 в Останкине, на огромных проекционных мониторах (которые были размером с современную плазму и куда-то потом загадочно делись) мы смотрели закрытие той Олимпиады-80, и когда дурацкий слащавый медведь, над которым все потешались, вдруг взлетел в вечерний московский воздух, у многих глаза оказались на мокром месте. Не потому, что мы так любили спорт, который мир, а потому что поняли – все, наступают угрюмые будни, и больше никто не обязан улыбаться вам на московской улице.

Больше никто и не улыбался.

Вот тут фото



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Всего комментариев к статье: 2
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В дании жил взоопарке жираф! тому жирафу в затылок - "Пиф-Паф!" Скачут от радости датские дети!
!!!Q! TAKI--BOG-TOT!!!& написал 16.07.2018 00:47
"Но если бы эти деньги хоть ненадолго продлили бы в стране атмосферу праздника&#8230; нет, даже не праздника, а просто свободы, легкости бытия и нормального человеческого достоинства, атмосферу, в которой давно живет весь цивилизованный мир, и которая ну никак не желает приживаться в нашем климате."
- Б-ля! Таки точно также говорили ебаныевротлибералыиправозащитники, когда за долбостройку рапссказывали, кака мы славно заживем через 500 дней, если их, таки ублюдков, допустим к власти! То таки да... Таки "дежавью" называется... То таки да...
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вам не улыбаются,над вами ржут,хамски и брызгая слюной-ржут
потому что имеют написал 16.07.2018 00:27
как хотят,и вы еще за это платите!
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