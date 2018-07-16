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Московский листок

Кто вразумит полпредов: патриарх - алчный оборотень?

Опубликовано 16.07.2018 в разделе комментариев 4

церковь рпц кирилл богатство
Кто вразумит полпредов: патриарх - алчный оборотень?

Журналистский запрос

главе Администрации президента РФ

А.Э.Вайно

Уважаемый Антон Эдуардович! 

Как утверждают хорошо информированные источники, Вы внук 1-го секретаря ЦК Компартии Эстонской ССР. Родились с «серебряной ложкой во рту», то есть «в семье советской партийной элиты».

Мы в «Правде» с почтением относились к Вашему дедушке. Думаю, если полистать подшивки газеты той поры, наверняка можно найти и интервью ним. Это была обычная практика.

Словом, Вы росли в глубоко атеистической атмосфере. И при желании могли бы привести немало документальных свидетельств того, что «бога нет».

Хотя, бог, конечно, - понятие относительное. Сегодня его нет, а завтра он есть. Это легко могут подтвердить бывшие партийные, советские и хозяйственные руководители, стоящие нынче в церкви со свечками в руках и отбивающие Ему поклоны.

На эти моменты и упирали коллеги, предлагая именно мне обратиться к Вам с этими Отрытым письмом.

Не сомневаемся, Вам хорошо известен скандал, который разразился в Болгарии после визита туда главы РПЦ. Вице-премьер Валерий Симеонов сказал в интервью телеканалу БНТ о его личности:

- Этот человек не спустился с небес, не вышел из рая и не является посланником Иисуса Христа. Он известен как табачный митрополит России. С 1996 года он ввез на 14 миллиардов долларов безакцизных сигарет и на 4 миллиарда долларов - вина для нужд церкви. У него есть и частный самолет. Его часы стоят 30 тысяч долларов. Кто он? Это не православный священник. Это агент Михайлов - второразрядный агент советского КГБ. И этот человек имеет наглость говорить о справедливости (https://graniru.org/Politics/World/Europe/m.268163.html).

Согласитесь: кроется же за этими эскападами явная издевка. Выражения «хитрец», «табачный митрополит», «второразрядный агент советского КГБ», обвинения в спекуляциях, стяжательстве и алчности широко разошлись по нашей прессе, Рунету, социальным сетям, личным блогам.

Минуло время, но ни сам предстоятель, ни его пресс-служба, ни МИД никак не отреагировали на выпады в адрес патриарха как «второразрядного агента советского КГБ Михайлова». Стало быть, признали и правоту утверждений болгарского вице-премьера.

Верные журналистской практике во всем опираться на документы, мы 5 июня направили журналистский запрос директору ФСБ А.В.Бортникову.

В нем, в частности, просили уважаемого Александра Васильевича подтвердить или опровергнуть скандальные заявления г-на Симеонова о том, что в молодости Вл.Гундяев был тайным осведомителем КГБ. И, стало быть, членом КПСС, получавшим инструкции на Старой площади, что напротив Лубянки (https://forum-msk.org/material/news/14701952.html)

Прошло больше месяца. К сожалению, в нарушение законов о СМИ и об обращениях граждан, уважаемый Александр Васильевич не удостоил нас ответом. Ничего не опроверг. Тем самым, стало быть, и он признал правоту разоблачений болгарского вице-премьера.

Важно, на взгляд общественности, и другое: чтобы г-н Гундяев-Михайлов-Кирилл не лез со своими поучениями в дела нашего светского государства и общества. Не требовал строить за счет народа больше храмов. Их уже и так построено немеряно.

При этом он сам прекрасно сознает, что Россия - светское государство, которое по Конституции отделило от себя церковь со всеми ее требами и потребами. Что она - наследница СССР, а не царской империи. С царизмом и сословьями было покончено в 1917 г.

В этой связи у многих наших читателей, сограждан и журналистов вызывает недоумение поистине «царский прием», который региональные власти устраивают этому «двурушнику». Почему-то при его встрече выставляется почетный воинский караул и по ходу движения «кортежа» перекрываются улицы.

«На каком основании?» - спрашивают люди. Может, вы объясните им, Антон Эдуардович.

Вот и 13 июля полпред в УрФО Н.Цуканов и губернатор Свердловской области Е.Куйвашев с преклоненными головами встречали в аэропорту этого «оборотня», прилетевшего в Екатеринбург по своим делам.

 А если откровенно - устроить провокационную истерию по поводу 100-летия казни семьи гражданина Романова по приговору УралСовета. Уже начал истерить.

В эти дни в СМИ и Интернете не раз высказывалось мнение, что превозносить бывшего царя-отреченца - значит, превозносить предательство, нарушение клятвы, измену долгу, стране, армии и народу.

В этой связи просим Вас, Антон Эдуардович, разъяснить представителям региональной власти, полпредам, губернаторам, командующим военных округов одну простую вещь. Что, расшибаясь в лепешку при встрече этого «двурушника в рясе», они нарушают Конституцию страны.

Ни в одной светской стране мира нет подобного лизоблюдства. В том числе, и в Вашей родной Эстонии.

Со своей стороны, как уроженец Свердловской области хорошо помню, какое воодушевление в сентябре 1977 г. вызвало у ее жителей решение 1-го секретаря Свердловского обкома КПСС тов.Ельцина о снесении «дома Ипатьева». После этого начался широкий прилив заявлений о приеме в партию.

 

С уважением и

наилучшими пожеланиями,

Александр Головенко,

обозреватель еженедельника «Патриот»

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Re стоик1179
ПрКм написал 16.07.2018 00:47
Так революцию 1917 года делали евреи, на немецко-прибалтийских штыках, и на еврейско-английские деньги.
(ЧК больше чем на 90% состояло строго из евреев. (Их прямые потомки как раз сейчас дожирают РФ.))
Русские же в основном держались в стороне, ибо не хотели больше видеть кровавых Царей-Амператоров-Батюшек, а коммунисты уже тогда кругом раздавали балгие и человеколюбивые обещания.
Что Цари, что Коммунисты уничтожали русских с одинаковым остервенением. РПЦ просто паразитировало всегда на народе, прививая ему рабство.
При этом и Царей весьма сложно назвать русскими - они были не то немецких кровей, не то голландских, не то английских.
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Вот пойду я в монастырь, помолюся богу!
!!!Q!-TAKI--BOGTOT!!!&& написал 16.07.2018 00:38
"- Этот человек не спустился с небес, не вышел из рая и не является посланником Иисуса Христа. Он известен как табачный митрополит России. С 1996 года он ввез на 14 миллиардов долларов безакцизных сигарет и на 4 миллиарда долларов - вина для нужд церкви. У него есть и частный самолет. Его часы стоят 30 тысяч долларов. Кто он? Это не православный священник. Это агент Михайлов - второразрядный агент советского КГБ. И этот человек имеет наглость говорить о справедливости (https://graniru.org/Politics/World/Europe/m.268163.html)."
- Еще таки чего не хватало, чтобы жирные попы с неба спускались! Таки там же обычный парашют не выдержит - нужен тот, на котором технику таки сбрасывают, а там перед касанием земли пороховые двигатели работают! Таки и до беды недалеко - то таки да!
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Вопрошать напрасно, Александр
ПравославныйКоммунист написал 16.07.2018 00:31
РПЦ это одна из глобальных 'связок кукол' в руках Россиянских верховных кукловодов, наряду с Футболом, наряду с Победобесием, наряду с Коммунизмом, наряду с Путриотизмом... Все эти направления зомбирования охлоса рассчитаны на различные социальные группы населения, на разные возраста, уровни дохода, на разный уровень образования, на разные течения инфообработки населения подкремлевскими СМИ.
Кукловоды РФ наработали зомбо-направления на все вкусы и на все случаи жизни, и активно обрабатывают податных им людских рабов.
Только лишь сейчас, при проведении прямолинейно геноцидной пенсионной реформы, россиянский пипл что-то начинает подозревать. А так - как небыло у большинства простых россиянинов разума, так и нет до сих пор.
Так что нету никакого смысла вопрошать власти о разъяснении жития душеведа-Гундяева - он с ними в одной связке. Что коммунисты, что РПЦ - это все оказывается есть одна и таже контора - опрычники.
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(без названия)
стоик1179 написал 16.07.2018 00:21
Гундяй - подонок?
Так подонков и отбирали в ЧК с 1917 , кто же еще согласится уничтожать собственный народ?
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