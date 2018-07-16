Кто вразумит полпредов: патриарх - алчный оборотень?

Журналистский запрос

главе Администрации президента РФ

А.Э.Вайно

Уважаемый Антон Эдуардович!

Как утверждают хорошо информированные источники, Вы внук 1-го секретаря ЦК Компартии Эстонской ССР. Родились с «серебряной ложкой во рту», то есть «в семье советской партийной элиты».

Мы в «Правде» с почтением относились к Вашему дедушке. Думаю, если полистать подшивки газеты той поры, наверняка можно найти и интервью ним. Это была обычная практика.

Словом, Вы росли в глубоко атеистической атмосфере. И при желании могли бы привести немало документальных свидетельств того, что «бога нет».

Хотя, бог, конечно, - понятие относительное. Сегодня его нет, а завтра он есть. Это легко могут подтвердить бывшие партийные, советские и хозяйственные руководители, стоящие нынче в церкви со свечками в руках и отбивающие Ему поклоны.

На эти моменты и упирали коллеги, предлагая именно мне обратиться к Вам с этими Отрытым письмом.

Не сомневаемся, Вам хорошо известен скандал, который разразился в Болгарии после визита туда главы РПЦ. Вице-премьер Валерий Симеонов сказал в интервью телеканалу БНТ о его личности:

- Этот человек не спустился с небес, не вышел из рая и не является посланником Иисуса Христа. Он известен как табачный митрополит России. С 1996 года он ввез на 14 миллиардов долларов безакцизных сигарет и на 4 миллиарда долларов - вина для нужд церкви. У него есть и частный самолет. Его часы стоят 30 тысяч долларов. Кто он? Это не православный священник. Это агент Михайлов - второразрядный агент советского КГБ. И этот человек имеет наглость говорить о справедливости (https://graniru.org/Politics/World/Europe/m.268163.html).

Согласитесь: кроется же за этими эскападами явная издевка. Выражения «хитрец», «табачный митрополит», «второразрядный агент советского КГБ», обвинения в спекуляциях, стяжательстве и алчности широко разошлись по нашей прессе, Рунету, социальным сетям, личным блогам.

Минуло время, но ни сам предстоятель, ни его пресс-служба, ни МИД никак не отреагировали на выпады в адрес патриарха как «второразрядного агента советского КГБ Михайлова». Стало быть, признали и правоту утверждений болгарского вице-премьера.

Верные журналистской практике во всем опираться на документы, мы 5 июня направили журналистский запрос директору ФСБ А.В.Бортникову.

В нем, в частности, просили уважаемого Александра Васильевича подтвердить или опровергнуть скандальные заявления г-на Симеонова о том, что в молодости Вл.Гундяев был тайным осведомителем КГБ. И, стало быть, членом КПСС, получавшим инструкции на Старой площади, что напротив Лубянки (https://forum-msk.org/material/news/14701952.html)

Прошло больше месяца. К сожалению, в нарушение законов о СМИ и об обращениях граждан, уважаемый Александр Васильевич не удостоил нас ответом. Ничего не опроверг. Тем самым, стало быть, и он признал правоту разоблачений болгарского вице-премьера.

Важно, на взгляд общественности, и другое: чтобы г-н Гундяев-Михайлов-Кирилл не лез со своими поучениями в дела нашего светского государства и общества. Не требовал строить за счет народа больше храмов. Их уже и так построено немеряно.

При этом он сам прекрасно сознает, что Россия - светское государство, которое по Конституции отделило от себя церковь со всеми ее требами и потребами. Что она - наследница СССР, а не царской империи. С царизмом и сословьями было покончено в 1917 г.

В этой связи у многих наших читателей, сограждан и журналистов вызывает недоумение поистине «царский прием», который региональные власти устраивают этому «двурушнику». Почему-то при его встрече выставляется почетный воинский караул и по ходу движения «кортежа» перекрываются улицы.

«На каком основании?» - спрашивают люди. Может, вы объясните им, Антон Эдуардович.

Вот и 13 июля полпред в УрФО Н.Цуканов и губернатор Свердловской области Е.Куйвашев с преклоненными головами встречали в аэропорту этого «оборотня», прилетевшего в Екатеринбург по своим делам.

А если откровенно - устроить провокационную истерию по поводу 100-летия казни семьи гражданина Романова по приговору УралСовета. Уже начал истерить.

В эти дни в СМИ и Интернете не раз высказывалось мнение, что превозносить бывшего царя-отреченца - значит, превозносить предательство, нарушение клятвы, измену долгу, стране, армии и народу.

В этой связи просим Вас, Антон Эдуардович, разъяснить представителям региональной власти, полпредам, губернаторам, командующим военных округов одну простую вещь. Что, расшибаясь в лепешку при встрече этого «двурушника в рясе», они нарушают Конституцию страны.

Ни в одной светской стране мира нет подобного лизоблюдства. В том числе, и в Вашей родной Эстонии.

Со своей стороны, как уроженец Свердловской области хорошо помню, какое воодушевление в сентябре 1977 г. вызвало у ее жителей решение 1-го секретаря Свердловского обкома КПСС тов.Ельцина о снесении «дома Ипатьева». После этого начался широкий прилив заявлений о приеме в партию.

С уважением и

наилучшими пожеланиями,

Александр Головенко,

обозреватель еженедельника «Патриот»