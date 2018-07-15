Попы запутались в царских костях и не могут решить, какие подлинные

Окончательная позиция Церкви по вопросу о подлинности "екатеринбургских" останков будет сформулирована на Архиерейском соборе. Об этом, как передает ТАСС, сообщил журналистам пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков после заседания этого высшего органа церковного управления, которое состоялось в субботу в Екатеринбурге.

"Тема с "екатеринбургскими" останками рассматривается в рабочем порядке соответствующими комиссиями. Пока она не стоит на повестке дня, так как не завершены все исследования", - сказал отец Александр.

"Мы ждем окончательных выводов, которые затем будут представлены следующему Архиерейскому собору", - добавил он.

В связи со столетней годовщиной убийства царской семьи в российском обществе и СМИ вновь обострился интерес к восстановлению деталей этого преступления, в частности, идентификации человеческих останков, найденных под Екатеринбургом в 1990-е годы.

Следователь Николай Соколов, проводивший расследование в 1919-1922 годах на территории, подконтрольной армии Колчака, , пришел к выводу о полном уничтожении всех тел убитых в Ипатьевском доме путем сожжения.

В начале 1990-х группа поисковиков обнаружила под Екатеринбургом останки, которые предположительно могли быть царскими, в 1998 году их захоронили в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге в усыпальнице Романовых. Затем было обнаружено еще одно место предполагаемого захоронения членов царской семьи - Поросенков лог под Екатеринбургом.

Русская православная церковь с 1990-х годов придерживалась мнения о недостаточности исследования и не признала "екатеринбургские останки" царскими.

Следственный комитет в сентябре 2015 году возобновил расследование обстоятельств убийства семьи Романовых. Была проведена эксгумация останков, захороненных в Санкт-Петербурге. В рамках уголовного дела проводятся антропологическая, генетическая, историческая и судебная экспертиза. Русская церковь создала специальную комиссию для изучения результатов по изучению результатов экспертиз, которые пока еще не все завершены.

В июле 2018 года исполняется ровно 100 лет с момента расстрела царской семьи. РПЦ ранее заявляла, что нельзя спешить с расследованием и приурочивать оглашение его результатов к каким-то значимым датам.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный вспоминает:

- В бессмертной книге коллеги моего из цеха новых реалистов, которая так и называется "Книга без фотографий", автобиографической, в основном, - откровенно (за что и спасибо большое) описывается сцена каких-то домашних священнодействий над "царскими костями" на зелёном бархате письменного стола недавнего поэта (в доме, где проживал ранее и тот самый товарищ Маленков, кстати, в партийно-элитном доме на Фрунзенской набережной). Что поделаешь - батюшка-то батюшкой был уже тогда, на закате тоталитаризма - как и полагается, с диссидентским, подпольным стажем. Вот так примерно и тогда примерно и начали обнаруживаться "царские кости", которых, надо полагать за историю возвращения РПЦ в объятия государства (от которого её отделил только "проклятый 1917-й год"), то есть за период 1980-2000 было найдено комплектов эдак пять, а то и больше. И всякий раз проводились экспертизы, собирались синодальные мудрецы, едва ли не Вселенский собор созывался - но главным во всей этой суете было не подлинно-вечное, столь модное у попов, а как раз-таки сиюминутное: поднять тему, "форсить" расстрел "царской" семьи как преступление века. Кавычки тут уместны потому, что царём Николай по собственному решению уже полтора года как не был. С самого начала, то есть после отречения, был он и семья под арестом - но проживал в очень комфортных условиях, и Керенский подумывал, как бы его тихо переправить в Англию, к родне. Об этом даже фильм в СССР сняли - "Две жизни" называется, оттепельный. Уже тогда, летом 1917-го, будущие беляки-корниловцы составили заговор по освобождению "царя" для дальнейшего вывоза за пределы Республики, тогда ещё не советской. Этому, сквозь пальцы Керенского одобренному, заговору, уже реализации его, однако, препятствовали именно большевики, раскрыв заговор (этот навык пригодился многим первым чекистам вскоре) и оцепив Романова дополнительным кольцом революционных матросов. Так что гражданин Романов был в надёжных руках - но никому не нужным из друзей-монархов оказался вскоре. Ни английской, ни уж тем более немецкой, супругиной родне, ни гражданам РСФСР - для которых он был именно Николаем Кровавым, и от которых, собственно, его большевики и охраняли. Мог ли он тогда подумать, что будучи столь непопулярным после проигрыша двух войн и своей самовольной отставки, не он как политический деятель (тут рекомендую почитать "Историю русской революции" Троцкого - он царя разобрал "по косточкам" просто отменно, по его же дневнику), но именно кости его - так вырастут в цене? Ведь кости, прах то есть - это типичный фетиш, это из области магии, ворожбы и всякого колдовства атрибут. Поэтому силы социального регресса, попы так и носятся и счёта уже не ведают то захороненным, то вновь обнаруженным костям-мощам - ну, привычным делом заняты бывшие советские узники атеизма! Бредовая фиксация на костях свергнутого самой Историей монарха его бесславного семейства - случай, конечно клинический для той области общественного сознания, кторая оккупирована нынче РПЦ. К примеру, судьбы расстрелянных Колчаком в Свердловске двух тысяч рабочих (а ведь и у них были семьи!) - только в отместку за казнь семьи Романова, - нисколько не волнуют попов. Ибо не белая, чёрная кость - пролетариат, знаете ли, расходный материал-с, этих новых бабы народят, а вот царь - он же от бога... Хочется пожелать им искренне всё же определиться с количеством и подлинностью романовских костей, предать их земле (как эти господа мечтают предать вполне определённое, без двойников, тело Ленина - захоронить православненько), поставить там очередной государственный памятник царизму, на котрый, несомненно, не поскупится ни Роснефть, ни Газпром, уже проводившие неоднократно в Манеже выставки, поплуляризирующие царизм - ну, и на этом как бы эта неприличная для орлиного крыла государства-нефтесоса (РПЦ) некрофилия придёт к финалу...

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