Строили все очень быстро... Результат.
Олимпийский стадион уже больше никому не нужен
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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Волгоград. Новый стадион смыло
Строили все очень быстро... Результат.
Олимпийский стадион уже больше никому не нужен
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Так чемпионат кончился написал 16.07.2018 01:05