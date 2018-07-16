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Московский листок

Волгоград. Новый стадион смыло

Опубликовано 16.07.2018 в разделе комментариев 1

Строили все очень быстро... Результат.

Олимпийский стадион уже больше никому не нужен



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Так чемпионат кончился написал 16.07.2018 01:05
И нафига теперь стадмоны ? Разве что бабла срубить на ремонте. Вечный процесс.
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