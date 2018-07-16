Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

4:2 у французов, "двушечка" у Pussy Riot

Опубликовано 16.07.2018 в разделе комментариев 4

пусси полиция мундиаль
4:2 у французов, "двушечка" у Pussy Riot

Pussy Riot устроили акцию «Милиционер вступает в игру» во время финала чемпионата мира по футболу. Несколько человек в форме сотрудников полиции выбежали на поле и стали убегать от стюардов. Матч пришлось прервать. По утверждению активистов, они таким образом протестовали против незаконных арестов на митингах и в поддержку политических заключенных.

***

Ну что ж, в нашей стране с чувством юмора все хорошо. Поэтому сейчас следователи, надо полагать, ищут, из какого места высосать "двушечку".

В прошлый раз девушек посадили за неведомое Уголовному кодексу "кощунство". В этот раз, хотя футбол, конечно, дело святое, кощунство приплести будет трудновато. 

Правда, есть ношение полицейской формы без достаточных на то оснований - можно квалифицировать как незаконное присвоение полномочий. Если следствие и суд очень-очень напрягутся, то "двушечка" нарисуется.

Думаю, надо было как все нормальные люди выбегать на футбольное поле голышом! В Европах только так и делают. Заканчивается обычно небольшим штрафом.

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
В дании жил взоопарке жираф! тому жирафу в затылок - "Пиф-Паф!" Скачут от радости датские дети!
!!!Q! TAKI--BOGTOT!!!& написал 16.07.2018 00:32
- Таки для этих девиц вполне таки естественно было бы, кака они уже делали - засунуть в -зду себе мороженую курицу и таки бегать по стадиону! Опыт таки у них уже имеется, а для ориентиру - посреди стадиона мог бы таки павленский прибить свои знаменитые тыйца в земле костылем, которым шпалы к рельсам таки прибивают... То таки да...
Ответить
сколько же полицаев! заходишь в метро-толпой уже стоят-сытые,толстые,морды лоснятся,с гаджетами
Девять написал 16.07.2018 00:24
особей на одном входе,10 особей-на другом. Тройка курит у входа.
"Трудовые резервы".
Надо их послать на сортировку мусора.
Ответить
Ай-яй-яй,
как ни бдили толстобрюхие, написал 16.07.2018 00:20
а все равно не усмотрели.
володеньке минус вышел в мировом масштабе,оплеушка как новичку-полицаю.
Ответить
(без названия)
стоик1168 написал 16.07.2018 00:10
Если бы косили под Сортирного Карлика - получили бы полоний в кофе или "Новичок", а форма под полицая - это только двушечка?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Волгоград. Новый стадион смыло
Волгоград. Новый стадион смыло
16.07.2018
Пенсионную реформу придется отменять?
Пенсионную реформу придется отменять?
12.07.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Кто вразумит полпредов: патриарх - алчный оборотень? (4)
4:2 у французов, "двушечка" у Pussy Riot (4)
Волгоград. Новый стадион смыло (1)
Больше никто не обязан улыбаться вам на московской улице (2)
Народный артист Северной Осетии швырнул звание в лицо врагам народа, Медведеву и депутатам (2)
Свадьба Сердюкова и Васильевой является символом России (1)
Попы запутались в царских костях и не могут решить, какие подлинные (3)
Ленинградским льготникам не выдавали тысячи онкопрепаратов, которые в итоге просрочились (2)
Миллионер Силуанов заманивает в новый пенсионный возраст переподготовкой за счёт государства (7)
Частный самолёт Гундяева - вовсе не его, а предоставлен православными буржуями (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Кoлoбoк ржал
Дарья Митина Дарья Митина: Чтo у Кремля твoрится!!!!
Дарья Митина Дарья Митина: Marchons, marchons!!!!
Максим Калашников Максим Калашников: Что может спасти положение Москвы? Тут без вариантов - уход в развитие собственной страны
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Закопаем Ленина, выкопаем Романовых
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss