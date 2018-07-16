4:2 у французов, "двушечка" у Pussy Riot

Pussy Riot устроили акцию «Милиционер вступает в игру» во время финала чемпионата мира по футболу. Несколько человек в форме сотрудников полиции выбежали на поле и стали убегать от стюардов. Матч пришлось прервать. По утверждению активистов, они таким образом протестовали против незаконных арестов на митингах и в поддержку политических заключенных.

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Ну что ж, в нашей стране с чувством юмора все хорошо. Поэтому сейчас следователи, надо полагать, ищут, из какого места высосать "двушечку".

В прошлый раз девушек посадили за неведомое Уголовному кодексу "кощунство". В этот раз, хотя футбол, конечно, дело святое, кощунство приплести будет трудновато.

Правда, есть ношение полицейской формы без достаточных на то оснований - можно квалифицировать как незаконное присвоение полномочий. Если следствие и суд очень-очень напрягутся, то "двушечка" нарисуется.

Думаю, надо было как все нормальные люди выбегать на футбольное поле голышом! В Европах только так и делают. Заканчивается обычно небольшим штрафом.

А.Б.