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Московский листок

Народный артист Северной Осетии швырнул звание в лицо врагам народа, Медведеву и депутатам

Опубликовано 16.07.2018 в разделе комментариев 2

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Народный артист Северной Осетии швырнул звание в лицо врагам народа, Медведеву и депутатам

Причина – принятие осетинскими депутатами, практически единогласно, пенсионной реформы. О решении отказаться от звания артист заявил на своей странице в Инстаграм. 

Артист записал видеообращение к депутатам, где прямо назвал парламентариев и правительство Медведева врагами народа. 

«То, что осетинский парламент единогласно проголосовал за то, что враги народа придумывают нам в Москве, доказывает только одно – вы наши враги. Несколько лет назад мне вручили звание заслуженного артиста этой республики, вручали, видимо, такие же как вы. Хочу передать вам это звание и сказать, что мне стыдно быть заслуженным артистом таких как вы. Нам не нужно звание, мы делаем это для народа. Эти бумажки и корочки, которыми вы награждаете всех, кому не лень, они не делают нам чести абсолютно никакой. Если вы кого-то награждаете за заслуги перед народом, заслужите сначала сами, чтобы награждать нас», - заявил в своем обращении пока еще народный артист Северной Осетии Вадим Чельдиев.

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Всего комментариев к статье: 2
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В дании жил взоопарке жираф! тому жирафу в затылок - "Пиф-Паф!" Скачут от радости датские дети!
!!!Q! TAKI--BOGTOT-!& написал 16.07.2018 01:09
-Таки странное заявление для бесноватого гав-нолика! Обычно они спокойно, как одержимые бесами, бегают по сценам своих творчильников и размахивают хями, а тут такое таки
заявление! Таки наверное, он на амеропитеков работает и те ему порекомендовали пропиариться перед возможной таки сменой власти, чтобы занять нужную амеропитекам таки должность - то таки да...
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(без названия)
стоик1175 написал 16.07.2018 00:33
Люблю великого сортирного Карлика, он из КГБ, где был последним придурком?
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