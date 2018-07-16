Народный артист Северной Осетии швырнул звание в лицо врагам народа, Медведеву и депутатам

Причина – принятие осетинскими депутатами, практически единогласно, пенсионной реформы. О решении отказаться от звания артист заявил на своей странице в Инстаграм.

Артист записал видеообращение к депутатам, где прямо назвал парламентариев и правительство Медведева врагами народа.

«То, что осетинский парламент единогласно проголосовал за то, что враги народа придумывают нам в Москве, доказывает только одно – вы наши враги. Несколько лет назад мне вручили звание заслуженного артиста этой республики, вручали, видимо, такие же как вы. Хочу передать вам это звание и сказать, что мне стыдно быть заслуженным артистом таких как вы. Нам не нужно звание, мы делаем это для народа. Эти бумажки и корочки, которыми вы награждаете всех, кому не лень, они не делают нам чести абсолютно никакой. Если вы кого-то награждаете за заслуги перед народом, заслужите сначала сами, чтобы награждать нас», - заявил в своем обращении пока еще народный артист Северной Осетии Вадим Чельдиев.

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