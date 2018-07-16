"Прости нас, Государь!" Только какой?

Наступает столетие расстрела в Ипатьевском доме бывшего царя Николая и всего семейства Голштин-Готторпских... то есть, виноват, Романовых. По этому случаю города и веси российской пока ещё как бы республики (?) украшаются многочисленными биллбордами с портретами страстотерпца Никки с сакраментальным слоганом "Прости нас, Государь!". Выставляют эти слоганы монархисты, хотя абсолютно точно известно, что ни один монархист бывшего царя сто лет назад не расстреливал. С какой стати монархисты так слёзно каются и посыпают себе головы пеплом за то, что сделали отнюдь не они, а самые что ни на есть отъявленные противники монархии — уму непостижимо.

А между тем, если уж господам булкохрустам так неймётся проявить свои верноподданические чувства и покаяться перед убитым законным государем, то у них есть к этому отличный повод! Причём в этот самый день! Потому что именно 16 июля был бессудно казнён бывший абсолютно законный российский император. И сделали это именно монархисты!

Конечно речь идёт про Ивана Антоновича (1740—1764), который царствовал всего год с небольшим, будучи младенцем. А затем провёл всю свою несчастливую жизнь в заключении. Вдобавок над ним, как дамоклов меч, висел приказ царствующих монархов казнить его немедленно при малейшей попытке освобождения. Что и случилось 5 (16) июля 1764 года...

Зато этим цареубийством было обеспечено спокойное царствование Екатерины II, которую те же монархисты именуют Великой, и которая подпёрла свой трон трупами аж целых двух законных государей: своего мужа Петра III и Ивана Антоновича. Но господам монархистам даже в голову не приходит каяться за эти цареубийства. Хотя ответственность за них лежит как раз на их прямых идейных предшественниках и на всей российской монархии. Зато они не устают каждый год разбивать себе лбы в притворном покаянии за совершенно чужие грехи, поминая святого царя Николауса Голштин-Готторпского...

Не кайтесь, господа монархисты, не кайтесь за 16 июля 1918-го!

Не приписывайте себе чужих достижений. Очищение российской земли от Голштин-Готторпских — вовсе не ваша заслуга.

Покайтесь лучше, если вам так уж неймётся, за 16 июля 1764 года. Вот это цареубийство — всецело на совести ваших любимых Романовых...