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Московский листок

Жулики мухлюют с номером дома

Опубликовано 16.07.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

Жулики мухлюют с номером дома

17 июля 2018 года в 10 утра арбитражный суд Камчатского края рассмотрит иск горадминистрации Петропавловска-Камчатского к жуликам, объявившими себя собственниками здания общежития по адресу - Проспект Победы 27.

Интересно, что в настоящий момент кто-то поменял табличку на здании общежития с Проспекта Победы 27 на Проспект Победы 27/1. Возможно, так жулики готовятся к судебному заседанию - хотят впоследствии заявить - пусть город забирает здание по адресу Проспект Победы 27 (находящееся неизвестно где, а вот это здание, оно не Победы 27, оно Победы 27/1 и нашу собственность на него город не оспаривает!)

Напоминаем, дом Проспект Победы 27 должен был в соответствии ст. 18 Закона "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", Указу Президента Российской Федерации от 10 января 1993 г. N 8 отойти к городу, как и прочие общежития. Право на приватизацию комнат в нем, как и в других бывших общагах, в соответствии с вышеуказанными законами, должны были иметь только сами жильцы. Однако данный дом, как и многие другие общежития, был захвачен бессовестными жуликами. Понятно, что дома они крадут не для блага людей, живущих в них.

Сначала жильцов попытались выморозить, как тараканов. В январе 2018 года им отключили свет. После того, как жителям дома при поддержке московских коммунистов удалось придать очень хорошую огласку сему событию - свет включили. Затем в ход пошли увещевания от ребят (по предположению автора статьи, крышующих жуликов). А именно - губернатор «порадовал» людей тем, что нынешний хозяин - «добросовестный приобретатель». Заявил людям - Мы для вас разработали единственно верное решение, а вы упираетесь.

А состояло это решение, предложенное людям уже после того, как история приобрела широкий общественный резонанс в следующем - власти заявили, что могут помочь только одним - принять некоторых жильцов на работу в муниципалитет и предоставить им места в муниципальном общежитии. Отметим, что в общежитии по улице Победы 27, где жильцы прожили уже много лет, их право на жилье охраняется законом РФ, а вот после переезда они, действительно, не будут иметь прав на постоянное пользование новым жильем. У них останется только два варианта - либо муниципалитет сделает из них дешевых крепостных, вынужденных до конца жизни работать за жильё, либо их просто выкинут через месяц, другой, третий - на улицу.

Когда жильцам не понравилась данная идея, власти были оскорблены в лучших чувствах. Губернатор снова угрожал, что если жильцы будут упираться, их сначала выкинут на улицу, потом отберут детей.

Жильцы продолжили привлекать общественное внимание к проблеме. На настоящий момент угрозы отнять детей и отключения электричества больше не повторялись. Городская администрация подала в арбитражный суд иск на изъятие дома у жуликов (извиняюсь «добросовестных приобретателей»). Ждем решения суда.



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