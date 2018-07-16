Ольга Рубахова, руководитель отраслевого профсоюза научных и у образовательный учреждений дает ответ на интервью Андрея Пригоря столичного сайта (https://www.city01.kz/news/2083981), в которой он обвинил осужденного руководителя уничтоженной властями Конфедерации Независимых Профсоюзов Казахстана Ларису Харькову. Ольга Рубахова рассказывает о том как власти и спецслужбы делают все, чтобы дискредитировать репрессированных лидеров независимых профсоюзов в стране. Вместо уничтоженных профсоюзов, власти наскоро создали фальшивый профсоюз "Аманат" под руководством провластного деятеля Андрея Пригоря.
Иван Калита написал 16.07.2018 09:49
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По WhatsApp сейчас пошла эта информация с видео- и аудиокомментами.
На даче у него под полами найдены ,помимо рублей, мегапачки долларов. Оперативники ходят по ним пешком,как они сами комментят и ты видишь по видео...
При этом, по информации камер и свидетельств очевидцев,до приезда оперативников подельники с Петровки 38 успели вывезти 2 полных Газели денег...
Вот,так то! А Вы/вы говорите, что "денег нет"
на пенсии!:))))
стоик1167 написал 16.07.2018 09:15
Так подонков и отбирали в ЧК с 1917 , кто же еще согласится уничтожать собственный народ?
сионисты-преступники Дзержинский, Берия, Андропов, Примаков....получали удовольствие от уничтожения миллионов славян?
Этим выродкам за 5 копеек помогают местные чинуши и сортирные Карлики?