Власти и спецслужбы делают все, чтобы дискредитировать репрессированных лидеров независимых профсоюзов

Поддерживаете ли вы Путина?: Варианты ответов: Мне меньше 30 лет и я поддерживаю Мне меньше 30 лет и я не поддерживаю Мне меньше 60 лет и я поддерживаю Мне меньше 60 лет и я не поддерживаю Мне больше 60 лет и я поддерживаю Мне больше 60 лет и я не поддерживаю Результаты