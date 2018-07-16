В Крыму намечается голодомор, а в Сталинграде потоп уничтожает путинский картонный спорт

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Волгограде в связи с обильными ливневыми осадками, сообщила мэрия в понедельник. Такое решение принято из-за штормового предупреждения и прогнозируемых осадков.

Городские службы устраняют последствия ливня с грозой и градом. На момент написания текста выполнена большая часть работ, но на некоторых участках все еще откачивают воду и расчищают проезд для транспорта. Глава администрации Волгограда Виталий Лихачев поставил задачу работать непрерывно до полного устранения последствий ливня.

Ливневая канализация города отвела часть воды, но оставшиеся потоки смыли со склонов и откосов часть грунта. Из-за этого на городских магистралях и трамвайных путях образовались грунтовые наносы. В ночь на воскресенье коммунальная техника расчищает наносы рядом со стадионом "Волгоград Арена".

По данным Волгоградского центра по гидрометеорологии, за время дождя, который прошел в воскресенье днем в Волгограде, выпало 70 миллиметров осадков, что является почти двухмесячной нормой для города. Центр циклона образовался прямо над Волгоградом, дожди прошли по всей области. В отдельных районах дождь сопровождался градом.

Тем временем, напомним, в Крыму всё боьше шансов не собрать урожай, поскольку искусственная засуха, созданная с Украинской стороны уже привела к объявлению в шести районах республики ЧС.

Глава правительства Крыма Сергей Аксенов заявил, что убытки сельского хозяйства на полуострове, где в этом году жесточайшая засуха, составили уже 400 миллионов рублей.

В шести районах Крыма введен режим чрезвычайной ситуации. Дождей почти не было, а Украина перекрыла Северо-Крымский канал, который питал полуостров днепровской водой. Только из-за весенней засухи аграрии Крыма потеряли около миллиарда рублей прибыли. По данным Минсельхоза Крыма, потеряно до 50% урожая зерновых. В целом урожай 2018 года ожидается, как минимум, вдвое меньшим, чем было в 2017 году.

От редакции: Самое время вспомнить "голодомор" - который, по версии нынешних правящих националистов, был искусственно создан как раз-таки путём "организации засухи". Кстати, Институт национальной памяти (или как там он у них зовётся? путаю с польским) не стал себя утруждать в измышлениях, просто взял доклад товарища Калинина, но упустил самое главное в нём, - что "организацией" неурожая занимались бывшие беогвардейцы и петлюровцы, окопавшиеся в руководстве колхозов, и прочие вредители, включая реакционное духовенство. Но и это, как говорится, мелочи - как там они объясняют то далёкое и действительно печальное прошлое (но никакой основной антропогенной и тем более партийной там вины, "ограбления республик-житниц", не было - 1932-33 годы были во всём мире неурожайными годами, голод был не только в СССР)... Самое время спросить путинских министров-транжир, которые вгрохали в свой показушный мундиаль бюджетные миллиарды - а вот водоснабжение Крыма в условиях блокады не обеспечили. А это преступление, за которое при Сталине даже министры и целые министерства отправлялись в Гулаг, да-да, в тот самый.

Важно настоящее, и оно вот чудовищно - причём сугубо по вине людей. Давно существуют технические средства по "перетягиванию" дождевых облаков (описано в книге Максима Калашникова "Вперёд, в СССР-2!"), и расстояние от Сталинграда до Крыма для таких установок ерунда. Но это в рамках сущесвтующих убогих и крайне вредных и для Украины и для РФ границ. А ведь Украина-то могла бы воду Днепра в Крым пустить чтобы спасти урожаи - и это не вопрос денег, это вопрос человечности, понимания того, что на одной Земле живём-то. (Со своей стороны, будь власть в наших руках, мы в нацинализированном Газпроме сделали бы тарифы на газ приемлемыми для всех украинцев). И "голодомор" - это, скорее, уже стратегия не ретроспективного видения Истории, но отношения к современникам, к соотечественникам, не побоюсь этого слова. "Им было можно?" - значит, и нам полагается. Глупости это, вредные глупости, как и границы, как и буржуазные правительства, которые однажды заморенный не только засухами, но и бессмысленными тратами (как в Волгограде на уже почти смытый сталион-показуху) властвующих буржуев - сметёт, как вода Днепра все эти крымские дамбы и заслоны. И будут урожаи, и будет снова СССР!

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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