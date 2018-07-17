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Московский листок

Без паспорта, без жилья и без работы

Опубликовано 17.07.2018 в разделе комментариев 0

власть жилье права
Без паспорта, без жилья и без работы

Лето 2018 года выдалось для Юрия Буларги, новоуренгойского активиста по жилищным вопросам, нелёгким.

Видимо, властям города он по-прежнему не даёт покоя своей активной гражданской позицией, продолжая защищать нарушенные права не только на свой дом, украденный у него Администрацией ещё в 2000-м году, но и жилищные права своих горожан, оказавшихся в подобной ситуации.

Ведь потеря крыши над головой для новоуренгойских семей стало не единичными случаями, а массовым явлением в городе энтузиастов, отстроивших в своё время газовую столицу страны. Временное жильё, предоставляемое тогда строителям, давно вышло из строя, перешло в аварийное состояние, и власти города, чтобы сэкономить на предоставлении таким жителям нового жилья, просто выселяют их на улицу. Жилищные претензии города на жилые объекты только растут, суды принимают решения о выселении, не взирая ни на ордера, ни на прописки. Кому-то из жителей суд присудил - освободить жильё без предоставления другого, кому-то - дома с грибком и плесенью, трещинами в несущих стенах. Чтобы жители не отказывались от таких жилищных предложений, городские ведомства активно нарушают закон - отключают жителям свет и тепло (даже в 40-градусные морозы), командируют к жителям приставов, с декабря 2015-го года в городе полыхают пожары. Пожары избирательные - полыхают там, где жители отказываются переезжать в аварийные новостройки.

Юрий Буларга один из немногих, кто осмелился продолжить защиту своих прав после того, как власти стали преследовать жилищных активистов. Кто-то сдался после угроз, задержаний, ювенального преследования, проблем на работе или невозможности её найти, Буларга, пройдя многие из этих испытаний, не сдался. Только за последние полгода Буларге (с 14 декабря 2017 года) пытались пришить дело об экстремизме - якобы за размещение на своей странице в ВК фотографии в нацистской форме Коли Десятниченко (ставшего известным после своей речи о невинно пострадавших в советском плену солдат Вермахта). Как оказалось позднее, это был очередной взлом страницы Буларги, а вот заявление по обвинению Буларги в экстремизме было сделано Андреем Мартыновым, зам.мэра, с которым Буларга столь длительный срок находится в жилищном противостоянии.

28 февраля 2018 года обвинение с Буларги было снято. Но Мартынов продолжал высказывать в адрес Буларги тревожные предупреждения о последствиях его журналистской деятельности.

10 марта Буларга был задержан сотрудниками полиции, якобы по ориентировке, что он в розыске (в те дни в городе неизвестными людьми был испорчен предвыборный плакат с Владимиром Путиным), но после ночного допроса, Буларгу, всё-таки, отпустили.

9 апреля Юрий Буларга обратился в суд о защите своей чести и достоинства по факту клеветы на него зам.мэра Мартыновым, но принять такое заявление в суде отказались.

 

В марте 2018-го Буларга потерял свой паспорт, обратился с соответствующим заявлением в органы, на второй день паспорт нашёлся, но власти объявили ему, что его документ уже аннулирован, вынуждая его к получению нового паспорта. В старом паспорте у Буларги есть прописка на отобранный у него Администрацией дом по адресу - мкр-н Заозёрный, СМП-700, д. 9, из которого его вместе с женой и двумя несовершеннолетними детьми выкинули на улицу. Поменяв старый паспорт на новый, Буларга потеряет и эту отметку о прописке, которая является официальным подтверждением его законных притязаний на дом. Конечно, у него на руках имеются также ордер на это жильё, кадастровый и технические паспорта, тем не менее, единственное законное жильё у Буларги отобрано - дом перешёл в собственность Администрации города Новый Уренгой.

После того, как его паспорт был признан недействительным, Буларга потерял возможность выезжать из города, например, в Москву, чтобы продолжить борьбу за жилищные права на более высоком уровне, получать зарплату, хотя эта долгожданная работа ему досталась с большим трудом - в городе по негласному приказу Администрации его никуда не принимали.

Но 10 июля пришла весть уже с самой работы, где Буларга успел отработать всего полтора месяца - Детская спортивная школа "Контакт" сообщила ему о сокращении его должности к 9 сентября. Сам Буларга предстоящее увольнение связывает со своими настойчивыми обращениями к новому губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову, где он безрезультатно призывает его встретиться с новоуренгойскими горожанами, ставшими бомжами по воле городских властей.

Мэр города Иван Костогриз, его замы Мартынов и Воронов, Нина Динкова (управление жилищной политики города), судья Литвинов, прокуроры Черных и Шерман и их другие коллеги - новоуренгойские гаранты Конституции РФ - остаются единой командой по отъёму жилья у горожан, с которыми нелегко бороться новоуренгойским рабочим, военным, учителям, пенсионерам.

Дмитрий Кобылкин, бывший губернатор ЯНАО, приёма которого обездоленные жители добивались несколько лет, пошёл на повышение в Москву, наверное, таким образом власти страны одобрили его политику решения жилищных вопросов в ЯНАО.

Елена Сидоренкова



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