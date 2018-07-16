ГРУ объявило смертельную войну британским алкашам

Великобритания подозревает в попытке отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери бывших или нынешних сотрудников ГРУ. Об этом сообщает газета The News York Times со ссылкой на чиновников из Великобритании и США, знакомых с расследованием.

Брат Чарли Роуи, отравленного в британском городе Эймсбери, заявил, что нервно-паралитическое вещество "Новичок" находилось во флаконе из-под духов. Об этом сообщает The Sun. По словам Мэттью Роуи, брат, все еще находящийся в больнице, рассказал, что нашел флакон и "подобрал" его.

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То есть получается - британский алкаш подобрал красивый флакон на помойке, чтобы порадовать подружку. Подружка порадовалась и померла. Рука ГРУ просматривается совершенно очевидно.

Собственно, Скрипаль с дочерью в настоящее время мало отличались по своему социальному статусу и образу жизни от других британских граждан без определенных занятий и с неопределенными доходами. Интереса для спецслужб не вызывали, жили себе - выпивали, закусывали... Собственно и в день отравления они основательно набрались, и их поначалу принимали не за отравленных, а за просто подвыпивших граждан, каковыми они и были.

Вещество "Новичок" является самым страшным ядом из известных на сегодня. Но из числа контактировавших с ядом людей и животных от отравления погиб всего один человек - 44-летняя Дон Стерджес, которая также умерла не сразу, а уже в больнице. Видимо, помощь ей оказывали не столь старательно, как Скрипалям, хотя настороженность по отношению к подобным вещам уже должна была присутствовать... Хотя если речь о флаконе с "духами", то дама, надо понимать, обрызгала себя самым ядовитым веществом на земле, и при этом умерла не сразу же, а спустя довольно приличное время.

В это все вообще можно поверить?

Мне кажется, зеленые человечки были бы куда правдоподобней...

Анатолий Баранов