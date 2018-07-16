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Московский листок

ГРУ объявило смертельную войну британским алкашам

Опубликовано 16.07.2018 в разделе комментариев 1

гру яд британия скрипаль
ГРУ объявило смертельную войну британским алкашам

Великобритания подозревает в попытке отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери бывших или нынешних сотрудников ГРУ. Об этом сообщает газета The News York Times со ссылкой на чиновников из Великобритании и США, знакомых с расследованием.

Брат Чарли Роуи, отравленного в британском городе Эймсбери, заявил, что нервно-паралитическое вещество "Новичок" находилось во флаконе из-под духов. Об этом сообщает The Sun. По словам Мэттью Роуи, брат, все еще находящийся в больнице, рассказал, что нашел флакон и "подобрал" его.

***

То есть получается - британский алкаш подобрал красивый флакон на помойке, чтобы порадовать подружку. Подружка порадовалась и померла. Рука ГРУ просматривается совершенно очевидно.

Собственно, Скрипаль с дочерью в настоящее время мало отличались по своему социальному статусу и образу жизни от других британских граждан без определенных занятий и с неопределенными доходами. Интереса для спецслужб не вызывали, жили себе - выпивали, закусывали... Собственно и в день отравления они основательно набрались, и их поначалу принимали не за отравленных, а за просто подвыпивших граждан, каковыми они и были.

Вещество "Новичок" является самым страшным ядом из известных на сегодня. Но из числа контактировавших с ядом людей и животных от отравления погиб всего один человек - 44-летняя Дон Стерджес, которая также умерла не сразу, а уже в больнице. Видимо, помощь ей оказывали не столь старательно, как Скрипалям, хотя настороженность по отношению к подобным вещам уже должна была присутствовать... Хотя если речь о флаконе с "духами", то дама, надо понимать, обрызгала себя самым ядовитым веществом на земле, и при этом умерла не сразу же, а спустя довольно приличное время.

В это все вообще можно поверить?

Мне кажется, зеленые человечки были бы куда правдоподобней...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 1
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Дебилоид з а e бал со свои топорным мировосприятием. Ей богу, пошел на x у й!
Крон Принц Анисим Алибабаевич ыфу написал 16.07.2018 12:12
Я так скажу, с этим мундиалем, Путин лопухнулся. В августе реальность обрушится на головы людей как ушат воды :
На курорты не поедешь,
Погода дрянь,
Денег нет,
Санкции ужесточены,
Пенсии мизерные,
Наглые менты, судьи, прокуроры щеголяют новыми иномарками,
Инфраструктура мундиаля просто развалилась,
Бензин дорожает,
Депутаты и артисты отдыхают на Маврикие,
Путин , как всегда , врет,
Димон лижет эад Путину в прямом эфире,
РПЦ обходит Димона и лижет уже яйца.
ТОШНОТВОРНАЯ АТМОСФЕРА , БУНТ, И....
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