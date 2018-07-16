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Московский листок

Футбыдло-шоу кончилось, французы побили витрины и соотечественников, но приходит похмелье

Опубликовано 16.07.2018 в разделе комментариев 0

франция позор футбол мундиаль
Футбыдло-шоу кончилось, французы побили витрины и соотечественников, но приходит похмелье

Полицейские во Франции сообщили о столкновениях с хулиганами во время празднования победы национальной сборной на Чемпионате мира по футболу, сообщили в понедельник местные СМИ. 

Так, беспорядки зафиксированы ночью в районе Елисейских полей, где собрались сотни тысяч фанатов. По сообщению газеты "Фигаро", поначалу атмосфера была праздничной, однако ближе к ночи в дело вступили хулиганы, начавшие забрасывать камнями и бутылками полицейских, а иногда и прохожих. В итоге, по предварительным данным, семь человек были задержаны. Несколько магазинов в центре Парижа были разграблены. Кроме того, поступила информация о случаях поджогов машин. 

Курьезный случай произошел на Елисейских полях у магазина, в котором продается атрибутика футбольного клуба ПСЖ. По сообщению "Фигаро", группа вандалов попыталась вломиться туда, однако в итоге встретила сопротивление не только со стороны стражей порядка, но и многочисленных болельщиков столичной команды. 

Не обошлось без инцидентов и в Марселе. Двое сотрудников полиции получили травмы во время столкновений с хулиганами, 10 человек задержаны. Беспорядки также зафиксированы в Лионе, Руане, Гренобле и ряде других городов.

- "Водопойное перемирие", - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - то есть время классового мира, поскольку "боление" за свои сборные есть именно сплочение эксплуататора с эксплуатируемым, закончилось, теперь пора вспомнить что по полю бегали миллионеры-легионеры, а вот те кто орал истошно "Рас-сИ-Я!", они-то остались с пенсионной реформой, ростом цен, НДС, ЖКУ и прочими подарками от новоизбранного Путина. Во Франции же это футбыдло-шоу и выразилось в пьяных "радостях" отнюдь не классовых и в разрушениях, носящих хаотический характер, как и нападения на простых прохожих: сгенерированная буржуазными правительствами энергия классового примирения, националистического, выгодного буржуям одним патриотизма - провокационная, обманная сила, вырвалась и произвела стихийные, как природа разрушения. Все довольны, кроме прихоящих в себя после похмелья пролетариев и хозяев магазинов. Всё, теперь витрины бить "за Францию" - уже не будут, а вот за революцию - вполне возможно. Как и в Путинской России, использовавшей мундиаль для беспрецедентнго наступления на социальные завоевания СССР и даже собственной путинской "стабильности". 

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