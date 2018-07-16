Думаки-бюджетники поддержали пенсионный манёвр (как стали хитро звать реформу)

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении изменения в пенсионное законодательство, передает корреспондент РИА Новости.

Изменения предусматривают постепенное — с 2019 по 2034 год — повышение возраста выхода на пенсию: для мужчин до 65 с 60 лет, для женщин до 63 с 55 лет.

Так, мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения, в случае принятия закона в предложенном правительством виде, получат право выхода на пенсию в 2020 году — в возрасте 61 года и 56 лет соответственно. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения смогут выйти на пенсию в 2022 году — в возрасте 62 лет и 57 лет соответственно.

Отметим, что пока власть (и не так важно, какая из её ветвей - думаки тут порой ближе к Кремлю чем министерства) делает своё чёрное дело, в регионах вскипают протесты. Вчера на фоне уже привычных многочисленных митингов громко прозвучало единичное, но искреннее возмущение народного артиста Северной Осетии Вадима Чельдиева.

Артист записал видеообращение к депутатам, где прямо назвал парламентариев и правительство Медведева врагами народа.

«То, что осетинский парламент единогласно проголосовал за то, что враги народа придумывают нам в Москве, доказывает только одно – вы наши враги. Несколько лет назад мне вручили звание заслуженного артиста этой республики, вручали, видимо, такие же как вы. Хочу передать вам это звание и сказать, что мне стыдно быть заслуженным артистом таких как вы. Нам не нужно звание, мы делаем это для народа. Эти бумажки и корочки, которыми вы награждаете всех, кому не лень, они не делают нам чести абсолютно никакой. Если вы кого-то награждаете за заслуги перед народом, заслужите сначала сами, чтобы награждать нас», - заявил в своем обращении пока еще народный артист Северной Осетии Вадим Чельдиев.

Материалы по теме:

Необходим референдум

Правительство Димона поддержит олигарха Дерипаску внутренним спросом

Футбыдло-шоу кончилось, французы побили витрины и соотечественников, но приходит похмелье

Народный артист Северной Осетии швырнул звание в лицо врагам народа, Медведеву и депутатам

Миллионер Силуанов заманивает в новый пенсионный возраст переподготовкой за счёт государства