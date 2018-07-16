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Московский листок

Депардье убежал от налогов дважды: из Франции и из Путинской России

Опубликовано 16.07.2018 в разделе комментариев 2

франция прохиндиада ндс
Депардье убежал от налогов дважды: из Франции и из Путинской России

Приставы не смогли взыскать с актера Жерара Депардье налоговую задолженность в Саранске. Это следует из официальной базы Управления федеральной службы судебных приставов по республике Мордовия. Сколько именно должен Депардье и за какой срок – там не указано. 

Первым на это внимание обратил Telegram-канал «Жаба и гадюка». 

Из басы УФССП следует, что 13 июня в отношении Депардье было открыто производство по взысканию налогов и сборов. Однако 28 июня дело прекратили из-за невозможности отыскать имущество, на которое можно было бы наложить арест. 

В конце 2012 г. Депардье, возмущенный планами правительства Франции увеличить «налог для богатых» до 75%, заявил о намерении отказаться от французского гражданства. Тогда же он купил дом на юго-западе Бельгии, недалеко от границы с Францией. В 2013 г. актер получил российский паспорт и квартиру в Саранске, которую подарили ему местные власти.

От редакции: Друг Путина Депардье удачлив во всём и везде - как говорится, не только актёр, но и бизнесмен от бога. Казалось бы, одного налогового манёвра достаточно для звёздной биографии - как приципиальный отечественный предприниматель и ненавистник всяческих "комми", социалистов и "Швондеров", он широким жестом своего бегства показал - где подлинные свободы (ну, свободы только для буржуа - где налог 13% и никаких намёков на прогрессивную шкалу). Но что-то не заладилось у него в Раше, столь торжественно его принявшей, сразу жилплощадью наделившей. И всё ведь пошло только в пиар-плюсы Путину, самому Депардье ничего не досталось. Он-то мечтал снять тут шикарного "Распутина" с собой в главной роли, на господдержку рассчитывал широкую и богатую, на благословение Дома Романовых и попутное финансирование РПЦ (уж коли православный анператор-то велит!), но...

Снял только в 2014-м в сотрудничестве с "Мостелефонстроем" слабенький французский фильм "Виктор" с парочкой мировых голливудских знаменитостей (считая себя самого) - фильм про сурового французского мафиози, который приехал сразу из тюрьмы замочить по сортирам всех виновных в гибели его сына. Фильм печален ещё и тем, что прекрасные панорамы Москвы используются для типовых погонь со стрельбой из автоматов в людных местах (чего в принципе тут не бывало), а в "Метрополе" он обнаруживает престарелого похудевшего Петренко, который в роли ресторатора (почему-то в мятой домашней ковбойке) и тайного мафиози выглядит тоже крайне неубедительно и печально. Элизабет Хёрли, по-американски сексуальная и среди тамошних звёзд - довольно интеллигентная, выглядит в титульной роли не как бывшая русская любовь мафиози, а как случайная чувиха из эскорт-услуг: ни характеров, ни судеб, ничего даже пунктирно не обозначено, не то что - прописано по эпизодам... Ну, и конечно всесильная и в женском чеченском обличье непривлекательная "гэбня" - как третья героиня фильма... В остальном фильм фальшивый и никчёмный - старые трюки гАнста-синема в десятых годах ХХI века, медленные пытки и неоригинальные убийства русских криминальноватых персон - смотрятся скучно, вяло, необязательно. Заскучал винодел и режиссёр Депардье в России - вот о чём фильм. Видимо, и сама Раша вместе с другом Путиным "Виктору" понравилась примерно так же - как фанерный фон с бабалайкой-матрёшкой, в душу её заглянуть он не пытался. Из рестораций и дармовой "однушки" в Саранске - не видать... Кстати, долги-то не по коммуналке оттуда?

Д.Ч.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
киргуду написал 16.07.2018 17:09
балодю как лаха развел...депардье молодчага !!!
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Прохвост,однако!
-Что это? написал 16.07.2018 17:01
Что обнаружилось-то на старости лет.
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