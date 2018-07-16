Правительство Димона дружески пролонгировало полномочия ВЭБа по "управлению" деньгами пенсионеров

Правительство РФ продлило до 2024 года полномочия Внешэкономбанка (ВЭБа) по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений граждан, а также средствами выплатного резерва. Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации.

Срок полномочий ВЭБа как государственной управляющей компании (ГУК) истекает 1 января 2019 года. Правительство продлило их до 1 января 2024 года и поручило Пенсионному фонду РФ до 31 декабря 2018 года заключить с ВЭБом соглашения о продлении договоров доверительного управления на прежних условиях.

В феврале этого года источник, близкий к госкорпорации, рассказывал "Интерфаксу", что ВЭБ попросил продлить его полномочия в качестве ГУК еще на пять лет. В качестве аргументов он приводил эффективное управление пенсионными накоплениями. В частности, на протяжении последних трех лет доходность расширенного портфеля и портфеля госбумаг стабильно превышала показатель инфляции в РФ.

ВЭБ с 1 ноября 2009 года формирует два инвестиционных портфеля в зависимости от инструментов инвестирования: расширенный (менее консервативный, в него вошли средства так называемых "молчунов") и портфель государственных ценных бумаг (более консервативный). В конце 2012 года были сформированы также инвестиционные портфели выплатного резерва и срочных пенсионных выплат.

Доходность пенсионных накоплений, находящихся под управлением ВЭБа, по расширенному портфелю в 2017 году составила 8,59% годовых.

От редакции: Каких только экспериментов либерал-экономисты не проводили над пенсионерами! И ведь всё терпели трудящиеся, в надежде на "как в цивилизованных странах" - частные пенсионные фонды какие-то пропагандировали громко на ТВ. И гребли эти фонды деньги лопатой, а потом оказывалось, что деньги там не росли (как утверждает пиарно о себе ВЭБ), а гарантированно таяли, и никаких гарантий государство не давало, что пенсионер будет получать достойную его прежнего труда пенсию. Потом ещё придумали "накопительную часть" пенсии (как будто до этого пенсионные отчисления не были накопением по сути!) - которую с началом кризиса пришлось заморозить - о чём гордо реформаторы и сообщили пару лет назад. По большому счёту эти все сектантские по духу либеральные реформы преследовали одно - снять ответственность с государства за пенсионное обеспечение граждан.

Мол, вы ж поймите, дорогие россияне, - государство у нас уже не то, на которое вы работали в 1970-80-х, у него есть Труба, свои сверхприбыли, сверхпотребление и роскошь, немыслимая в СССР - зачем ему ещё какие-то социалистические по духу обязательства? Вот пусть частные господа, банкиры и прочие прохиндеи и грабят вас, уважаемые пенсионеры - а мы вами заниматься устали, не нашего великого стратегического ума это дело. Наше дело - в Сирии воевать за нефть ля Пригожина, газ и нефть российские выгодно продавать на Запад и Восток. А уж кто что от этого получит - не вашего ума дело. Вы вот в ВЭБ, словно ваучеры ранее - свои пенсии переводите, а там, как в рулетке - уж кому повезёт, а кому и нет...

Д.Ч.