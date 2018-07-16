"Укол зонтиком Путина": Франция закрывает торгпредство в РФ

Французские власти приняли решение закрыть Службу посольства Франции - представительство по торговле и инвестициям, обеспечивающую деятельность Business France в России после уведомления со стороны российских органов власти. Об этом говорится в коммюнике посольства Франции в Москве, поступившем в "Интерфакс".

Business France - государственная французская организации, выступающая партнером французских коммерческих компаний при экспорте их продукции за рубеж, а также продвигающая малый и средний бизнес.

"Французские власти приняли решение закрыть Службу посольства Франции, обеспечивающую деятельность Business France в России", - говорится в сообщении.

"Это решение, которое вступает в силу 16 июля 2018 года, принято в связи с уведомлением российских органов власти о том, что отныне Business France больше не разрешается осуществлять свою деятельность в России в рамках положений французского законодательства, что прекращает длительный период переговоров по вопросу статуса Бюро Business France в России, которое, согласно французскому законодательству, является неотъемлемой частью дипломатической структуры", - отмечается в сообщении.

В коммюнике также отмечается, что работа представительства по торговле и инвестициям посольства в течение последних месяцев ухудшилась.

"В течение последних месяцев условия осуществления Business France своей деятельности в России значительно ухудшились, в частности, в связи с незаконными арестами, наложенными на его банковский счет, несмотря на то, что он защищен Венской Конвенцией, а также с выдворением его директора, обладающего дипломатическим паспортом", - говорится в сообщении.

"Действительно, местные условия, по всей видимости, не позволяют Business France осуществлять задачи государственной службы по поддержке французских предприятий на территории Российской Федерации", - отмечается в тексте сообщения.

От редакции: Любопытно было бы сейчас заглянуть под зонтик Путина, какие там лица? Ведь среди кризиса и небывалого урезания "социалки" весь этот, извините за дурной французский, мундиаль силовигархия затеяла чтобы "улучшить ымидж России", наладить климат сотрудничества, окропить инвестиционный климат святой водицей чужих побед... И вот, на следующий же день по окончании мундиаля подруга-Франция, с которой столь многое связывает семью миллионера Пескова и какие-то ещё православно-беляцкие проекты Мединский там зачинал - родимая Франция выдаёт такой реверанс! А Димон-то наш, премьер-то - дополнительных 800 миллионов выделил Минспорту на всяких там фанатов, а Путин их визы фанские продлили - мол, милости просим... Какая всё же натура у энтих французишек путанская! Вчера стояли почти под одним зонтом, а сегодня - табачок врозь, опять с Трампом взасос. Нет, токмо армия да флот у анператора нашего надёжные союзницы. Ну, Росгвардия, ФСО ещё, Роснефть да Газпром. На остальных положиться нельзя - двуликие!

Д.Ч.