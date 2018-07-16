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Московский листок

"Укол зонтиком Путина": Франция закрывает торгпредство в РФ

Опубликовано 16.07.2018 в разделе комментариев 3

франция кризис торговля силовигархия
"Укол зонтиком Путина": Франция закрывает торгпредство в РФ

Французские власти приняли решение закрыть Службу посольства Франции - представительство по торговле и инвестициям, обеспечивающую деятельность Business France в России после уведомления со стороны российских органов власти. Об этом говорится в коммюнике посольства Франции в Москве, поступившем в "Интерфакс". 

Business France - государственная французская организации, выступающая партнером французских коммерческих компаний при экспорте их продукции за рубеж, а также продвигающая малый и средний бизнес. 

"Французские власти приняли решение закрыть Службу посольства Франции, обеспечивающую деятельность Business France в России", - говорится в сообщении. 

"Это решение, которое вступает в силу 16 июля 2018 года, принято в связи с уведомлением российских органов власти о том, что отныне Business France больше не разрешается осуществлять свою деятельность в России в рамках положений французского законодательства, что прекращает длительный период переговоров по вопросу статуса Бюро Business France в России, которое, согласно французскому законодательству, является неотъемлемой частью дипломатической структуры", - отмечается в сообщении. 

В коммюнике также отмечается, что работа представительства по торговле и инвестициям посольства в течение последних месяцев ухудшилась. 

"В течение последних месяцев условия осуществления Business France своей деятельности в России значительно ухудшились, в частности, в связи с незаконными арестами, наложенными на его банковский счет, несмотря на то, что он защищен Венской Конвенцией, а также с выдворением его директора, обладающего дипломатическим паспортом", - говорится в сообщении. 

"Действительно, местные условия, по всей видимости, не позволяют Business France осуществлять задачи государственной службы по поддержке французских предприятий на территории Российской Федерации", - отмечается в тексте сообщения.

От редакции: Любопытно было бы сейчас заглянуть под зонтик Путина, какие там лица? Ведь среди кризиса и небывалого урезания "социалки" весь этот, извините за дурной французский, мундиаль силовигархия затеяла чтобы "улучшить ымидж России", наладить климат сотрудничества, окропить инвестиционный климат святой водицей чужих побед... И вот, на следующий же день по окончании мундиаля подруга-Франция, с которой столь многое связывает семью миллионера Пескова и какие-то ещё православно-беляцкие проекты Мединский там зачинал - родимая Франция выдаёт такой реверанс! А Димон-то наш, премьер-то - дополнительных 800 миллионов выделил Минспорту на всяких там фанатов, а Путин их визы фанские продлили - мол, милости просим... Какая всё же натура у энтих французишек путанская! Вчера стояли почти под одним зонтом, а сегодня - табачок врозь, опять с Трампом взасос. Нет, токмо армия да флот у анператора нашего надёжные союзницы. Ну, Росгвардия, ФСО ещё, Роснефть да Газпром. На остальных положиться нельзя - двуликие!

Д.Ч.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Мира написал 16.07.2018 18:57
Гоняют все путинскую шваль.
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мОте Дрочеру , нарциссу, поету, писателю,профеССианальному рев=.....!( это он сам себя так называет
докторЪ20 муфлонокозерогобароносукаГовновЁнковедоВ написал 16.07.2018 17:55
мОтя, рано видать я тебя начал хвалить.
снова всякую хуергу надрочил, ведь я же тебя предупреждал.
будешь так изгаляться и словооборотить, то скоро переплюнешь Вонючего Скунса.
хотя..., у ваСС = ХОХЛОВ,- это родовое
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(без названия)
киргуду написал 16.07.2018 17:34
народ щас одыбат, почитат паря про пенсию М-65 /Ж 63 и пойдет по стопам французов...подполье однако развивать будет.уже матери думу думают,как дитя "покалечить"чтоб в рекруты не взяли. другие будущие матери забили на рождаемость.
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