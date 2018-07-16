Центробанк пророчит рост цен из-за задранного правительством НДС

Аналитики департамента исследований и прогнозирования ЦБ считают, что повышение НДС может привести к росту потребительских цен на 0,8-1,25 процентного пункта (п.п.). Прогнозы департамента содержатся в обзоре «О чем говорят тренды».

По оценкам специалистов, под налогообложение основной ставкой НДС (18%) подпадает около 70% стоимости потребительской корзины. «Поскольку на практике производители не полностью переносят налоговое бремя на потребителей за счет сокращения своей прибыли, мы оцениваем прямой эффект на инфляцию в 0,8-0,95 п.п. Мы ожидаем, что большая часть эффекта реализуется в течение одного-двух кварталов после повышения НДС»,— говорится в обзоре.

В целом ЦБ прогнозирует, что увеличение НДС «с большой вероятностью приведет к временному ускорению инфляции немного выше 4% в 2019 году». Прямой негативный эффект от повышения основной ставки НДС может достигнуть 0,5 п.п. от ВВП. «Однако с учетом компенсирующего увеличения расходов совокупный эффект на ВВП может оказаться положительным»,— добавили аналитики.

3 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении с 1 января 2019 года ставки НДС с 18% до 20%. Минфин утверждал, что повышение НДС спровоцирует рост инфляции на 1,5% в следующем году. Внешэкономбанк прогнозирует рост инфляции на 0,7-0,8 п.п.

Отметим, что весь пакет антинародных реформ, который сразу же после инаугурации Путина и переназначения правительства Медведева был вброшен в Госдуру - уже встретил не только региональные протесты в виде митингов, но и столичные креативные протесты.

12 июля по периметру Дома Правительства РФ в Москве появились красные ленты – символ сопротивления повышению пенсионного возраста и другим антинародным реформам властей. Сторонники Левого Фронта таким образом выразили свое несогласие с последними инициативами правительства, которые носят явно антисоциальный, геноцидный характер.

Материалы по теме:

Правительство Димона поддержит олигарха Дерипаску внутренним спросом

Думаки-бюджетники поддержали пенсионный манёвр (как стали хитро звать реформу)

В Крыму намечается голодомор, а в Сталинграде потоп уничтожает путинский картонный спорт

Правительство Димона дружески пролонгировало полномочия ВЭБа по "управлению" деньгами пенсионеров