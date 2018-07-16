Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Центробанк пророчит рост цен из-за задранного правительством НДС

Опубликовано 16.07.2018 в разделе комментариев 0

кризис либералы центробанк классоваяненависть реформы ндс
Центробанк пророчит рост цен из-за задранного правительством НДС

Аналитики департамента исследований и прогнозирования ЦБ считают, что повышение НДС может привести к росту потребительских цен на 0,8-1,25 процентного пункта (п.п.). Прогнозы департамента содержатся в обзоре «О чем говорят тренды». 

По оценкам специалистов, под налогообложение основной ставкой НДС (18%) подпадает около 70% стоимости потребительской корзины. «Поскольку на практике производители не полностью переносят налоговое бремя на потребителей за счет сокращения своей прибыли, мы оцениваем прямой эффект на инфляцию в 0,8-0,95 п.п. Мы ожидаем, что большая часть эффекта реализуется в течение одного-двух кварталов после повышения НДС»,— говорится в обзоре. 

В целом ЦБ прогнозирует, что увеличение НДС «с большой вероятностью приведет к временному ускорению инфляции немного выше 4% в 2019 году». Прямой негативный эффект от повышения основной ставки НДС может достигнуть 0,5 п.п. от ВВП. «Однако с учетом компенсирующего увеличения расходов совокупный эффект на ВВП может оказаться положительным»,— добавили аналитики. 

3 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении с 1 января 2019 года ставки НДС с 18% до 20%. Минфин утверждал, что повышение НДС спровоцирует рост инфляции на 1,5% в следующем году. Внешэкономбанк прогнозирует рост инфляции на 0,7-0,8 п.п.

Отметим, что весь пакет антинародных реформ, который сразу же после инаугурации Путина и переназначения правительства Медведева был вброшен в Госдуру - уже встретил не только региональные протесты в виде митингов, но и столичные креативные протесты.

12 июля по периметру Дома Правительства РФ в Москве появились красные ленты – символ сопротивления повышению пенсионного возраста и другим антинародным реформам властей. Сторонники Левого Фронта таким образом выразили свое несогласие с последними инициативами правительства, которые носят явно антисоциальный, геноцидный характер. 

Материалы по теме:

Правительство Димона поддержит олигарха Дерипаску внутренним спросом 

Думаки-бюджетники поддержали пенсионный манёвр (как стали хитро звать реформу) 

В Крыму намечается голодомор, а в Сталинграде потоп уничтожает путинский картонный спорт 

Правительство Димона дружески пролонгировало полномочия ВЭБа по "управлению" деньгами пенсионеров



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Волгоград. Новый стадион смыло
Волгоград. Новый стадион смыло
16.07.2018
Власти и спецслужбы делают все, чтобы дискредитировать репрессированных лидеров независимых профсоюзов
Власти и спецслужбы делают все, чтобы дискредитиро...
16.07.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Крымские поля могут начать орошать сточными водами, если Газпром не договорится с Киевом (2)
Центробанк пророчит рост цен из-за задранного правительством НДС (0)
"Укол зонтиком Путина": Франция закрывает торгпредство в РФ (3)
Правительство Димона дружески пролонгировало полномочия ВЭБа по "управлению" деньгами пенсионеров (0)
Депардье убежал от налогов дважды: из Франции и из Путинской России (3)
Думаки-бюджетники поддержали пенсионный манёвр (как стали хитро звать реформу) (9)
Футбыдло-шоу кончилось, французы побили витрины и соотечественников, но приходит похмелье (4)
ГРУ объявило смертельную войну британским алкашам (4)
Правительство Димона поддержит олигарха Дерипаску внутренним спросом (3)
Жулики мухлюют с номером дома (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Сиськи-масиськи
Дарья Митина Дарья Митина: В Кoмсoмoльске-на-Амуре OКП выступила oрганизатoрoм митинга прoтив пенсиoннoгo oграбления
Дарья Митина Дарья Митина: Свежий нoмер журнала "Лавры кинo" вышел с мoей рецензией на фильм Д. Кoзлoвскoгo "Тренер"
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Дело бомжей
Дарья Митина Дарья Митина: Дарья Митина: что перевернет мир и клoнируют ли к следующему гoду мамoнта?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss