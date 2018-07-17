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Московский листок

100 лет назад. Царь, которого мы потеряли

Опубликовано 17.07.2018 автором в разделе комментариев 3

россия расстрел царь
100 лет назад. Царь, которого мы потеряли

Говорят, что человек — это стиль. В случае последнего императора из династии Голштин-Готторпов... то есть, пардон, Романовых его блестящий стиль ярче всего проявился в резолюциях. Они кратки, точны, ёмки, афористичны и всегда по делу. Это настоящие бриллианты слова! А ещё говорят, что это был бесталанный человек! Нет, очень даже талантливый... Почитаем эти резолюции, выведенные августейшей рукой.

На сообщении о том, что два уезда в течение 6-12 лет вводят у себя всеобщее начальное обучение — «СКОЛЬКО РАЗ ГОВОРИЛ, НЕЧЕГО С ЭТИМ ТОРОПИТЬСЯ!», причём слова: "ввести всеобщее обучение" подчёркнуты собственною его величества рукою.

Херсонский губернатор сообщает, что участились случаи правонарушений в рабочих районах. Царь лаконичен: «РОЗГИ!»

Из Астрахани пишут о "вопиющей потребности" строительства в городе второй гимназии. Но царь не согласен: "НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ГИМНАЗИЮ, А РАЗВЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ".

Из прибалтийского города Туккумс в 1905 году рапортуют о том, что восстание удалось подавить, не открывая огонь. Монарх снова недоволен: «НАДО БЫЛО РАЗГРОМИТЬ ВЕСЬ ГОРОД».

С Дальнего Востока сообщают о прибытии туда "анархистов-агитаторов", высочайшая рука чертит свой вердикт: «ЗАДЕРЖАННЫХ ПОВЕСИТЬ». И впрямь, к чему вся эта морока с судами и следствиями...

Витте докладывает, что жандармы Рихтера в Прибалтике расстреливают крестьян безо всяких формальностей. Отзыв Государя: «АЙ ДА МОЛОДЕЦ!».

Совет министров предлагает освободить детей некоторых малоимущих родителей от платы за обучение. Царь против: «Я ПРОТИВ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ПЛАТЫ ЗА УЧЕНИЕ».

В рижской тюрьме расстреляли заключённых. Император доволен: «МОЛОДЦЫ КОНВОЙНЫЕ! НЕ РАСТЕРЯЛИСЬ!»

Офицеры Фанагорийского полка приказали солдатам стрелять в толпу забастовщиков, есть убитые. Святой монарх выводит: «ЦАРСКОЕ СПАСИБО МОЛОДЦАМ-ФАНАГОРИЙЦАМ!».

Из Уфы сообщают, что расстреляна рабочая демонстрация, убито 47 человек. Государь сожалеет: «ЖАЛЬ, ЧТО МАЛО».

Генерал Казбек сообщает царю, что бунт солдат под красным флагом удалось подавить без кровопролития. Царь укоризненно качает головой: «СЛЕДОВАЛО, СЛЕДОВАЛО ПОСТРЕЛЯТЬ...»

Из Вологды пишут, что забастовщиков заключают в «рабочие дома», где заставляют «отрабатывать своим трудом причинённые убытки». Царь помечает: «ДА — ПОСЛЕ РОЗОГ».

Государственный совет выступил за отмену права полиции пороть по своему усмотрению любого крестьянина. Император не согласен: «КОГДА ЗАХОЧУ, ТОГДА ОТМЕНЮ».

Одна из резолюций Николая II — «ПРОЧЁЛ С УДОВОЛЬСТВИЕМ» — уже при жизни монарха стала крылатой фразой. Поэтому, когда появился манифест об отречении Николая II, сатирик Аркадий Аверченко поместил его в журнале "Новый Сатирикон" с пометкой: "Прочёл с удовольствием. Аркадий Аверченко".

...Вот какого человека мы потеряли 100 лет назад!



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Всего комментариев к статье: 3
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КАк уярда, как у скота Появилася работа! Тра-ля-ля -ды тра-ля-ля! Отравили скрипаля...
!!!VOT--TOT-VAS-IQ!!!&& написал 17.07.2018 01:30
"Из прибалтийского города Туккумс в 1905 году рапортуют о том, что восстание удалось подавить, не открывая огонь. Монарх снова недоволен: &#171;НАДО БЫЛО РАЗГРОМИТЬ ВЕСЬ ГОРОД&#187;."
"Витте докладывает, что жандармы Рихтера в Прибалтике расстреливают крестьян безо всяких формальностей. Отзыв Государя: &#171;АЙ ДА МОЛОДЕЦ!&#187;."
-Таки раняные на всю голову приб-ляндопитки постарались в йетом деле доказать, что колька-два в чем-то таки был прав... То таки да...
\\\\/////\\/\/\" (без названия)
....... . . . написал 17.07.2018 00:28
а, так вот у кого Ильич понабрался.
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- Таки ты не сумлевайся - таки если власть ебаныхвротлибераловиправозащитников тупые населюки будут свергать - то РФ от "демократии" будут отмывать кровью - в том числе - и твоей, поганой! То таки да...
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(без названия)
....... . . . написал 17.07.2018 00:28
а, так вот у кого Ильич понабрался.
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За Советскую Власть! За социализм!
Bonivur написал 17.07.2018 00:21
Кровавый царь ушел в прошлое! Аминь!
Россия смотрит в будущее, в социалистическое будущее!
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