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Московский листок

Новой "пуссеньке" Веронике дали по максимуму, как за хулиганство

Опубликовано 16.07.2018 в разделе комментариев 1

кремляди мундиаль
Новой "пуссеньке" Веронике дали по максимуму, как за хулиганство

Хамовнический суд Москвы в понедельник признал виновной в совершении административного правонарушения участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину, которая выбежала на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу в "Лужниках". 

"Назначить Никульшиной административное наказание в виде 15 суток административного ареста", - огласил судья Андрей Лутов. 

В ходе заседания Никульшина согласилась признать вину в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (ч.1 статьи 20.31 КоАП РФ), но не согласилась, что ее действия полиция квалифицировала по части 3 (Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Ей назначено максимальное наказание, предусмотренное данной статьей. 

Максимальная санкция, предусмотренная статьёй 20.31 КоАП, - штраф в размере 10 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 160 часов с наложением административного запрета на посещение спортивных мероприятий на срок до трех лет. 

Статья КОАП 17.12 предусматривает наложение административного штрафа в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей с конфискацией форменной одежды, знаков различия, символики государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов. 

Свой поступок Никульшина объяснила в суде, что таким образом "борется с произволом и с тем, что Россия - для грустных". "Я очень люблю, когда карнавал. Представляете, сейчас все уедут, и будет грустно, карнавал закончится. А я так не хочу, я люблю, когда весело, когда вечеринка", - сказал она. 

В.Никульшина также отметила, что участвовала в акции, чтобы лично выказать свою позицию относительно ситуации стране. "Я хотела показать несогласие с действиями силовых структур и на этом, пожалуй, все", - резюмировала девушка. 

Она рассказала, что преодолеть полицейские кордоны и пройти на стадион "нам помогла магия и гроза, удивительное явление природы, которое помогает всякому волшебству случаться". 

15 июля Большой спортивной арене "Лужники" второй половине футбольного матча сборных Франции и Хорватии, примерно на 50-й минуте матча, трое девушек и молодой человек в полицейской форме выбежали на поле. Целью акции, утверждают участники группы, стало "освобождение политзаключенных", в том числе Олега Сенцова. 

Из-за инцидента финальный матч ЧМ-2018 был приостановлен. Молодые люди были удалены с футбольного поля контрольно-распорядительной службой стадиона. Одного из них вынесли за пределы поля за ноги и за руки. Задержанные были доставлены в территориальный отдел полиции. Ими оказались Петр Верзилов, Ольга Курачева, Вероника Никульшина, Ольга Пахтусова. 

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Всего комментариев к статье: 1
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Диагноз "Пусси райт" Россиянскому обществу
написал 16.07.2018 22:06
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