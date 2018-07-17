Вместе против депорта! Редкая победа рабочих

16 июля 2018 года в Мосгорсуде состоялось третье судебное заседание по делу о депортации бывшего рабочего компании "Мегаполис" Тоджиддина Давлатова.

Ставший жертвой жуликов ряда компаний, таких, как "Мегаполис", "КоСтрой", не выплачивающих зарплату рабочим, Давлатов попал под одну из полицейских облав. Стоит отметить, что полиция и УФМС в своих рейдах законности проводят проверки именно среди бесправных рабочих, то ли избегая нежелательного контакта с настоящими преступниками, то ли помогая им в деле обворовывания рабочих. Иначе как объяснить, что из последних известных нам случаев, облавы проводились именно тогда, когда рабочие "Мегаполиса" обратились в органы власти по вопросу массовой невыплаты им зарплаты, а последняя, жертвой которой стал Тоджиддин Давлатов, произошла накануне выплаты зарплаты. Мнимой зарплаты. Так как, даже спустя полтора месяца после того рейда на стройке детского садика, рабочие "КоСтроя" денег так и не увидели.

Что интересно - во всех известных нам случаях участники рейдов законности не предъявили никаких претензий ворам-работодателям за процветающие нарушения Трудового законодательства, зато рабочих свозили на свои участки десятками, где их фотографировали, брали отпечатки пальцев, оставляли голодными на ночь, возили в суды, где их штрафовали на 5 тысяч и выносили им решения о депортации. Благодаря таким действиям вор-работодатель может спокойно приглашать на свои строительные объекты новых рабочих, которым сначала придётся трудиться бесплатно, а потом, по законам Российской Федерации, депортироваться обворованными домой, как после встречи с разбойниками.

31 мая Давлатов в числе других рабочих был задержан представители полиции и УФМС Бибирево, на ночь оставлен в ОВД Отрадное. На другой день судья Бутырского суда Наталья Невейкина, присудила всем задержанным рабочим штраф в 5 тысяч (в доход государства) и выдворение за пределы территории РФ.

Давлатов решил встать на защиту своих прав. При поддержке профсоюза РПРиУ (членом которого он является), Рабочего Компаса, защитника Эдуарда Рудыка (активист левого движения, зам. председателя исполкома ООД Трудовая Россия) - были проведены все подготовительные работы для дальнейшего апелляционного разбирательства.

В суд были предоставлены документы о прежних патентах Давлатова, добросовестно оплаченных чеках, свидетельства о невыплате ему зарплаты "Мегаполисом".

Профсоюз РПРиУ подготовил ходатайство в защиту рабочего.

В итоге вместо одного дежурного апелляционного заседания по делу Давлатова Мосгорсуд провёл целых три. По данной ситуации хотелось бы привести слова Эдуарда Яковлевича:

"С позиции защиты хочется сказать следующее. То, что мы в суде видели и слышали, это - нонсенс нашей системы. Но прогрессивный нонсенс. Впервые за мою практику, так называемый Мосгорштамп, теперь уже нельзя назвать таковым. Теперь это уже, действительно, после сегодняшнего заседания, настоящий суд.

В суде, действительно, разбирались, в ходе трёх судебных заседаний, что впервые. Апелляционная инстанция разбиралась с делом об административном правонарушении, с делом иностранного рабочего. Впервые за много лет. В моей практике это первый случай отмены дела об административном правонарушении в Московском городском суде и первый случай отмены депортации"...

Поддержать Давлатова пришли и рабочие "Глобатека", которые также, как и рабочие "Мегаполиса" несколько месяцев трудились на строительстве метро без зарплат и теперь вместе принимают участие в борьбе в защиту своих трудовых прав. "Редкий случай, чтобы не депортировали!", - говорит бывший рабочий "Глобатека" Мухиддин, пришедший поддержать товарища.

У апелляционного корпуса все обнимаются, радуясь вынесенному решению. Отмена выдворения при сохранении 5-тысячного штрафа - теперь такая удача для граждан республик бывшего СССР. Рабочие благодарят профсоюз РПРиУ, своего защитника Эдуарда Рудыка.

Мы тоже поздравляем рабочих с неожиданным, радостным событием, как отмена депортации, и Эдуарда Рудыка со столь яркой победой!