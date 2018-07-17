Ради болельщиков Запада Путин вводит в России крепостное право

Сегодня должны быть только улыбки, товарищи. Ибо, как сказал кто-то из великих, «человечество, смеясь, расстается со своим прошлым». Может, Маркс, Пв 1848 г. Может, я сам еще раньше, но в другой жизни.

Вот и мы давайте, смеясь, попрощаемся с этим футбольным чемпионатом, который уже стал историей. И… самым дорогим в истории проведения подобных мундиалей. От Ромула до наших дней.

Что значит «самым дорогим»? А точнее? А точнее, четырежды нацлидер сумму затрат в цифрах и прописью ни разу не назвал.

Вот эксперты и прикинули: президент стоящей на карачках России вбухал в ЧМ-2018 примерно 14-15 млрд. плохих американских рублей. Или около 900 млрд. хороших русских. Под триллион с мелкими подношениями - чего уж там? (см.подр. https://pasmi.ru/archive/212914).

При этом мы должны помнить неугасаемый… офаризм или афоризм? В общем, гениальное предсказание экономиста Мих.Делягина о том, что коррупция - основа нынешнего государственного строя. Кто борется с коррупцией - тот государственный преступник. Так что большинство государственных решений принимается во имя взятки родимой, откатов, заносов и распилов. Будь то нацпроекты или строительство объектов сочинской Олимпиады. Сказано было лет 10 назад.

В эту славную когорту предназначенных к растащиловке кормушек мы с вами смело можем включить и первый гражданский космодром «Восточный», на котором, по заявлению генпрока Ю.Чайки, разворовали 7,5 млрд. руб. (привет Рогозину).

Ну и нынешний чемпионат, ессно. Если прибегнуть к никем не опровергнутой методике Бориса Немцова, то расклад будет такой. В сочинскую Олимпиаду гарант вбухал 50 млрд. «баксов». Из них 24 млрд. пошло на сооружение спортобъектов и инфраструктуры, а 26 млрд. - «хищения и откаты». Даже больше половины.

Как мы уже с вами знаем, ответственным за строительство стадионов, полей и арен к ЧМ хозяин Кремля назначил высочайшего проходимца всех времен и народов первого вице-премьера Шувалова. Но… за месяц до открытия игрищ потихоньку его из правительства убрал.

Получается, что масштабы растащиловки и коррупции при подготовке мундиаля потянут примерно миллиардов этак 400-450. Не хило? Поправьте меня, Игорь Иванович, если что не так.

Только он может расписать пофамильно, кто персонально, сколько, каких «откатов», наваров и заносов сподобился. Очень дотошный товарищ. Но не распишет. Теперь формально спросить его об этом не может даже первый плакальщик Госдумы Геннадий Андреевич.

РБК пишет: «Благодаря ЧМ-2018 ФИФА получила рекордную выручку в размере $6,1 млрд». Не хило, правда?

Теперь мы с вами можем легко понять, отчего такой фантастически холуйский панегирик закатил своему благодетелю в день закрытие мундиаля босс этой федерации Дж.Инфантино.

Ну, вы видели этого юркого лысого человечка с физиономией крестного отца провинциальной «Коза Ностры». Готовьтесь смеяться, цитирую:

«Во-первых, помимо отличного футбола, который мы видели, Россия превратилась в настоящую футбольную страну. Теперь можно забыть о хоккее и прочих скандинавских видах спорта (прощайте бобслеистки, скелетонистки и сноубордистки - А.Г.)… Если собрать всё вместе, то можно сказать, что чемпионат мира 2018 года стал не только величайшим зрелищем на Земле, но и лучшим чемпионатом в истории».

На Земле, мать его. Посмеялись? Что значит лучшим? Для вас он лучший, потому что вы огребли немеряно. А для нашего трижды обобранного народа он самый что ни на есть грабительский. Ему ваш благодетель поднимает пенсионный возраст, что на самом деле означает возвращение к крепостному праву.

Рассказывал я в прошлом году, как президент богатейшей России приехал на 50-летие Лебединского ГОКа с пустыми руками. Ни ордена рабочим не привез, ни премий. Даже на цветы и тортик женщинам ИТР поскупился. А все почему?

Потому что комбинат принадлежит живущему в Швейцарии миллиардеру Усманову. А тот, очевидно, запретил президенту «баловать» своих рабов… то есть рабочих.

И вы, наверно, не очень ошибетесь, если подумаете, что по указке таких вот усмановых-абрамовичей и продавливает лучший друг олигархов свою антиконституционную «пенсионную реформу».

На селе хлеборобы и овощеводы, свинарки и доярки тоже не увидят пенсий. Будут вкалывать до самого «инфаркта микарда» на таких плантаторов-латифундистов, как брянский губернатор-миллиардер Богомаз.

На тех же посиделках румяный от похвал г-н Путин, кроме прочего, произнес восторженный спич зарубежным болельщикам. Хотя, как мы с вами знаем, сам ни на одну игру российской сборной поболеть не пришел.

«Мы признательны, - распинался он, - за миллионы добрых слов, сказанных гостями чемпионата в адрес России и нашего народа, рады, что им понравилось его гостеприимство и открытость… Мы рады, что наши гости всё увидели своими глазами, что рухнули мифы и предубеждения».

Вот ради того, чтобы «дорогие гости» из стран НАТО почаще приезжали в Россию, он и вводит нашему народу крепостное право.

P.S. Бываю на Троекуровском. Иногда мне чудится, что мертвый Борис Немцов кричит из загробного мира своим соратникам по «несистемной оппозиции»: «Вы почему молчите про этот мундиаль? Почему не поднимаете шум про воровство, откаты, плохое качество работ, приписки, завышение расценок?»

Я слышу этот голос…