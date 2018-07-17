Британия хочет диалога с позиций силы. Которой у нее нет

Британский премьер Тереза Мэй вновь заявила о необходимости налаживания конструктивных отношений с Россией, однако, по ее мнению, диалог Западу следует строить с позиции силы.

Не очень понятно, в чем проблема?

Британия уже строила отношения с Россией с позиций силы - 165 лет назад. И даже, в общем, в компании с Францией и Турцией эту войну даже как бы выиграла. Союзники потеряли 23 тысячи человек убитыми (Россия 24 тысячи), еще 24 тысячи умерло от ран (Россия 15 тысяч), 120 тысяч умерло от болезней (Россия 88 тысяч). В целом союзники потеряли в полтора раза больше людей, чем Россия.

Итоги войны - территориальные потери оказались незначительыми и компенсировались после ближайшей русско-турецкой войны. Поражение привело к военной реформе в России и отчасти к реформе экономической, включая сюда и отмену крепостного права.

Франция спустя 15 лет потерпела сокрушительное поражение от Пруссии.

Османская империя спустя 3 года объявила о банкротстве султанской казны, спустя 20 лет она потерпела сокрушительное поражение в войне и потеряла половину территории.

Британия пережила правительственный кризис, спустя несколько лет была вынуждена признать статус доминиона за Канадой, что стало началом распада империи.

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Трамп с Путиным встретились ожидаемо - ни одного важного для России вопроса решено не было. Однако это была встреча за закрытыми дверями, никаких британцев или французов на ней не предполагалось...

А.Б.