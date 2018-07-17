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Московский листок

В Туве более 90 человек отравились шаурмой

Опубликовано 17.07.2018 в разделе комментариев 0

В Туве более 90 человек отравились шаурмой

В Кызыле 92 человека отравились куриным мясом в закусочной "Шаурма", сообщает Роспотребнадзор региона. По данным ведомства, 50 человек в возрасте от 4 до 69 лет, в том числе 17 детей, госпитализированы, а остальные находятся на амбулаторном лечении.

"Предварительные итоги расследования показали, что групповая заболеваемость зарегистрирована среди лиц, посетивших закусочную ”Шаурма” на площади Арбата. По факту массового пищевого отравления людей составлен протокол о временном запрете на деятельность закусочной ”Шаурма”, административные материалы дела направлены в Кызылский городской суд с иском о закрытии заведения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у 12 больных обнаружена ДНК сальмонеллы. Выявлен один работник закусочной "Шаурма" с ДНК шигеллы. При этом только два работника заведения из шести смогли предоставить медицинские книжки.

"Вероятным источником инфекции является мясо куриное, соус чесночный непромышленного приготовления без рецептуры и ТУ с использованием сырых яиц, путь передачи инфекции – алиментарный. Административным протоколом Управления Роспотребнадзора приостановлена реализация 3,5 тонн куриного мяса, наложен арест на продукты без сопроводительных документов", - говорится в сообщении.

СКР по Республике Тыва начал доследственную проверку по фактам массового отравления людей. Роспотребнадзор отмечает, что в расследовании происшествия также участвуют органы прокуратуры, ФСБ и МВД России.

 



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