ЕСПЧ присудил 50 000 евро компенсации участницам Pussy Riot

Европейский суд по правам человека присудил компенсации троим участницам группы Pussy Riot по делу о панк-молебне в храме в 2012 году. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

ЕСПЧ признал, что в деле Pussy Riot были нарушены четыре статьи европейской конвенции по правам человека — о запрете пыток, праве на личную свободу и неприкосновенность, праве на справедливый суд и на свободу самовыражения.

Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой присудили по 16 000 евро компенсации, Екатерине Самуцевич — 5 000 евро. Власти России также должны погасить их судебные расходы в размере 11 700 евро.