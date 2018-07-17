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Московский листок

ЕСПЧ присудил 50 000 евро компенсации участницам Pussy Riot

Опубликовано 17.07.2018 в разделе комментариев 1

ЕСПЧ присудил 50 000 евро компенсации участницам Pussy Riot

Европейский суд по правам человека присудил компенсации троим участницам группы Pussy Riot по делу о панк-молебне в храме в 2012 году. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

ЕСПЧ признал, что в деле Pussy Riot были нарушены четыре статьи европейской конвенции по правам человека — о запрете пыток, праве на личную свободу и неприкосновенность, праве на справедливый суд и на свободу самовыражения.

Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой присудили по 16 000 евро компенсации, Екатерине Самуцевич — 5 000 евро. Власти России также должны погасить их судебные расходы в размере 11 700 евро.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Это есть не плохая новость..
Szanya написал 17.07.2018 12:53
Ничего, нормальные такие девушки, креативные, жалко что не левых взглядов, хотя, как минимум, могут союзниками у Левых Товарищей, ведь самим Товарищам так не хватает новизны идей..
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