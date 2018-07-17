ФСБ задержала бывшего главу столичного Следственного комитета Дрыманова

Сотрудники ФСБ задержали бывшего начальника Главного следственного управления СКР по Москве Александра Дрыманова по делу о получении взятки, сообщает РБК со ссылкой на источники близкие к СКР.

"Дрыманов был задержан в рамках ст. 91 УПК РФ [в качестве подозреваемого]", - сообщил один из собеседников издания.

По словам другого источника, Дрыманов был задержан в Москве во время встречи в одном из бизнес-центров. "На прошлой неделе он активно занимался получением адвокатского статуса", - отметил собеседник. По его словам, оперативники планировали дождаться вступления в силу приговора полковнику СКР Михаилу Максименко. "Но попытки Дрыманова стать адвокатом в Волгоградской области, чтобы получить статус спецсубъекта уголовного производства, ускорили его задержание", - пояснил он, отметив, что в случае получения статуса адвоката уголовное дело в отношении генерала мог возбудить только Следственный комитет.

По данным агентства "Интерфакс", Дрыманов был задержан сотрудниками ФСБ в понедельник в его квартире. "Дрыманов задержан по делу о получении взятки высокопоставленными сотрудниками СКР за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро молодой) - Андрею Кочуйкову (Итальянец)", - сообщил агентству осведомленный источник.

По его словам, следствие намерено добиваться заключения Дрыманова под стражу. "Конечно, в суд будет направлено ходатайство об аресте задержанного, так как велика вероятность, что, находясь вне СИЗО, он предпримет попытки скрыться", - сказал собеседник агентства.

Напомним, Дрыманов проходил как свидетель по уголовному делу о взяточничестве в отношении бывшего руководителя Управления службы безопасности Следственного комитета (УСБ СК) РФ Михаила Максименко.

На одном из судебных заседаний гособвинитель Борис Локтионов заявил, что несколько высокопоставленных сотрудников комитета, в том числе Дрыманов, получили взятку за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова (Итальянца), подручного криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).