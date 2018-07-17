Лукашенко: санкционку в РФ поставляют российские "дельцы с тяжелыми погонами"

Поставкой санкционных продуктов в РФ через Белоруссию занимаются крупные российские компании за которыми стоят "крупные дельцы с тяжелыми погонами", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько.

"Головная боль для нас. Делаем бешеную работу в интересах России. А как тут таможенники говорят и другие, там же идет драчка постоянно, - кто-то заказывает какие-то материалы (в СМИ). Они начинают нам предъявлять претензии. Вместо благодарности начинают порой кивать на нас, что мы тут плохо работаем с санкционными товарами", - цитирует агентство БЕЛТА белорусского лидера.

"Решен ли этот вопрос? И если это не так, нам надо смелее об этом говорить. Потому что, по информации спецслужб, заправляют всеми негативными процессами, связанными с "санкционкой" и другими вопросами, фирмы и компании Российской Федерации, порой крупные, за которыми стоят крупные дельцы с тяжелыми погонами. Это тоже надо говорить, не стесняться. Не таможенникам российским говорить, а информировать правительство и Президента Российской Федерации, чтобы они там разбирались со своими. Я Путину часто об этом говорю", - подчеркнул Лукашенко.

В свою очередь Юрий Сенько отметил, что белорусская таможня регулярно задерживает транспортные средства с санкционной продукцией. "Вчера на могилевском направлении были задержаны два грузовика, которые следовали из Беларуси в Россию с грузом так называемой санкционной продукции по поддельным документам. Сопровождал эти два грузовика гражданин России, который значился в межгосударственном розыске. Мы совместно с милицией отработали этот вопрос. Гражданин задержан", - рассказал он. "Подделывают документы, сами везут, а потом нам предъявляют претензии", - отметил в связи с этим Александр Лукашенко.