В середине июля 2018 года рабочим "Глобатека", наконец начали поступать честно заработанные деньги.

Напоминаем, эти люди строили московское метро, а потом, в 2016 году недобросовестный работодатель «Глобатек» (дочерняя контора от АО «Ингеоком) просто кинул их на всю сумму зарплаты.

Тем из коллектива, кто не смирился с обманом, предстояла очень долгая борьба.

Коллективные визиты в инстанции, поиск работодателя, ударившегося от рабочих в бега, оккупация офиса «Ингеоком» в июле 2017-го. В ходе оккупации оскорбленные в лучших чувствах ингеокомовцы попытались добиться возбуждения на одного из коммунистов, сопровождавших рабочих, уголовного дела. Активист якобы сломал руку охраннику здания. Впрочем, дело возбуждено не было, слишком наглая липа не прошла.

Затем снова хождения по инстанциям, каждый раз с прессой, под видеокамеру. Ничего не значащие ответы, отписки. Однако угомониться рабочие, всё-таки, не согласились.

После их коллективного хождения к Дому Правительства в октябре 2017-го (данная акция закончилась задержаниями рабочих, инкриминировано, правда, ничего не было) по факту невыплаты зарплаты возбудили уголовное дело, а после коллективного хождения к городской прокуратуре, рабочие, наконец, познакомились со следователем Ск ювао, ведущим оное дело.

Спустя некоторое время послеколлективного похода в Генпрокуратуру (июнь 2018-го)- начались первые выплаты.

Мы очень рады, что решение вопроса рабочих «Глобатека», наконец, началось. Мы очень надеемся, что для того, чтобы вопрос решился окончательно, людям не пришлось устраивать новую серию акций протеста.