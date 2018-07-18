Доход в размере 0 рублей 0 копеек

Знакомьтесь - депутат Якутской Гордумы по студенческому избирательному округу № 5, Михайлов Руслан Дмитриевич. Генеральный директор ООО "САХА-КАРД". Женат, четверо детей.

Заместитель председателя комиссии Якутской городской Думы по молодежной политике, физической культуре, спорту и здоровому образу жизни; член комиссии Якутской городской Думы по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и инновациям.

Бывший первый заместитель председателя Молодежного парламента при Государственном Собрании (Ил Тумэн) РС(Я), член партии "Единая Россия", член Фракции Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Награжден Почетной грамотой за вклад в развитие молодежной политики в РС(Я), Почетной грамотой Президента Республики Саха (Якутия) Борисова Е. А. за активное участие в выборной компании кандидата на должность Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. http://www.yktgorduma.ru/page/mihaylovrd

Согласно сведениям о доходах за 2017 год, опубликованным на официальном сайте Якутской Гордумы, в прошлом году наш активист-единорос умудрился заработать 0 рублей 0 копеек. Еще 232 918 рублей 15 копеек за прошлый год получила его супруга. В собственности жилой дом и квартира.

Вот и весь доход на семью из 6 человек. http://www.yktgorduma.ru/uploads/2018-05/e5ee00c4f8-svedenia-deputatov-akutskoj-gorodskoj-dumy-i-clenov-ih-semej-za-period-s-1-anvara-po-31-dekabra-2017-goda.pdf

На сегодня это уникальный единственный случай среди муниципальных депутатов столиц Дальнего Востока, когда заработок депутата был равен 0. Из всех столиц ДФО к нему смогли только слегка приблизиться депутат Хабаровской Гордумы Смолькин Е.В. с годовым доходом 6 897 рублей и депутат Владивостока Аблапов В.А. с годовым доходом 5471 рубль 94 копейки. Но даже со своими жалкими 5-6 тысячами рублей они выглядят просто Крезами по сравнению с полным 0 якутского депутата.

Как же живет на свой нулевой доход Руслан Михайлов. Сразу скажем √ живет очень неплохо. Явно не бедствует. На своей странице в instagram он регулярно хвастает своими успехами. https://www.instagram.com/ruslansakha/

Вот он на охоте с дорогим ружьем и на дорогой машине.

А вот в Москве, в Госдуме занят важными государственными делами.

А вот покупает приз на главный якутских праздник Ысыах.

Про всякие дни рождения, свадьбы, шашлыки и говорить не приходится. Каждый может заглянуть на страницу нашего героя и лицезреть.

А уж про географию его путешествий так и вообще говорить не приходится. Только за 2017 год он побывал в порядке хронологии: Москва (несколько раз), Владивосток, Молдавия, Стамбул, Рига, Париж, Нью-Йорк, снова Турция, и Турция.

В 2016 году, когда годовой доход Руслана Михайлова составил целых 180 000 рублей он побывал, в Испании, Италии, на Бали и прочих приятных местах.

В общем, как говорится, у парня денег куры не клюют. Что он с гордостью демонстрирует в своем instagram.

Сейчас Руслан Михайлов собрался избираться в якутское государственное собрание Ил Тумэн. Все честь по чести и в соответствии с правилами «Единой России» - выиграл праймериз и был официально выдвинут в кандидаты на партийной конференции. https://yakut.er.ru/news/2018/6/28/partijcy-vydvinuli-spiski-kandidatov-v-narodnye-deputaty-il-tumen/

Хорошие путешествия, дорогие курорты, важные дела и при этом не забывайте о четверых детях, которых тоже нужно кормить одевать и обувать. Жена тоже, наверное, денег тоже просит. Да и выборы удовольствие не из дешевых.

И все это великолепие на 0 рублей легального годового дохода.

Так откуда деньги?

Можно, конечно, сказать о коррупции, откатах, взятках и прочих дурных вещах. Безусловно, такое исключать нельзя. Но на самом деле, все намного проще.

Достаточно зайти на страницу Руслана Михайлова в социальной сети «ВКонтакте». Как вы помните, он является генеральным директором ООО «Саха-Кард». https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1111435005428_1435241300_OOO-SAHA-KARD Об этом он с гордостью сообщает на всех своих страницах в социальных сетях. На своей страничке в «ВКонтакте», которую он посещает почти каждый день, Руслан Михайлов установил прямую кликабельную ссылку на сайт компании - sakha-card.ru.

Кликаем на ссылку и … упс … попадаем на «Гей порно с пацанами». Это безобразие расположено по адресу компании «Саха Кард» www.sakha-card.ru, который Руслан Михайлов указал на своей личной странице.

Вот так. Если кто-то скажет, что страницу предприятия только что взломали, то ошибется. Эта ссылка на странице Руслана Михайлова висит не день, и не месяц, и даже не полгода. Намного дольше. Доказательства этого имеются.

По данным специализированного портала 2ip.ru, sakha-card.ru так и называется √ «Гейпорно с пацанами sakha-card.ru». https://2ip.ru/analizator/ Сам сайт находится в США, куда так любит путешествовать Руслан Михайлов.

А сам наш герой регулярно, практически каждый день посещает свою страницу и видит эту ссылку. Она прямо у него под носом √ ссылка на предприятие, в котором он числится директором и за деятельность которого отвечает перед законом.

Пикантная ситуация: в то время, пока сам Руслан ударно трудился над избранием Президента РФ Владимира Путина, за что и был награжден Грамотой главы Якутии, на сайте его компании размещалась узкоспециализированная порнуха.

Депутат, активист «Единой России», зампред молодежного парламента Якутии Руслан Михайлов, не имеет легальных доходов, живет явно не по средствам и на своей личной странице в соцсетях занимается, как минимум, распространением откровенной и очень специфической порнографии для гей-сообщества. Занимается ли он производством порнографии, достоверно неизвестно.

Статья 242 УК РФ. Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов

1. Незаконные изготовление и (или) перемещение через Государственную границу Российской Федерации в целях распространения, публичной демонстрации или рекламирования либо распространение, публичная демонстрация или рекламирование порнографических материалов или предметов...

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет");

в) с извлечением дохода в крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без такового.

Не в курсе этого бизнеса, поэтому неизвестно, какие доходы может он принести, но, как мы видим, этого хватает на безбедную жизнь. Да и декларировать их нельзя.

А теперь о главном. Свою уникальную, единственную в ДФО нулевую декларацию Руслан Михайлов предоставил в якутское региональное отделение ВПП «Единая Россия». Якутские партийные бонзы ее видели. И ни у кого из них даже не закралась тень сомнения, не возник вопрос - постой, парень, а на какие деньги ты живешь и содержишь жену и четверых детей?

Он прошел праймериз, затем процедуру официального выдвижения на партийной конференции и теперь, в составе списка кандидатов, региональное отделение подало эту уникальную декларацию в ЦИК для регистрации списка кандидатов.

Никто из единоросовских начальников Якутии даже не удивился. По всей видимости, для них подобное в порядке вещей. А ведь с нулевого дохода такой же нулевой налог и нулевые сборы в Пенсионный фонд. То есть, в 2017 году депутат Якутской Гордумы не уплатил в бюджет родного города ни копейки! Вообще!

И это для ЯРО ВПП «Единая Россия» нормально. Никто ничего не спросил, не усомнился в порядочности и молодого активиста выдвинули кандидатом в депутаты Ил Тумэна!

Впрочем, чему удивляться √ семья самого врио главы Якутии Айсена Николаева замешана в подобных шалостях с налогами. Пресса писала, что

«... в 2016 г. супруга Николаева продала акции строительных центров стоимостью 300 млн руб. за 4.5 тыс. руб. Конечно, акционер волен делать со своим бизнесом все, что угодно. Только при заниженной стоимости продажи акций платится и заниженный налог. А это уже для супруги экс-мэра и врио губернатора нехорошо. Наверное, это было сделано Николаевой для того, чтобы не отражать в декларации свои доходы». http://moscow-post.ru/politics/prokazy_vrio_gubernatora_nikolaeva27348/

А сам он, будучи министром финансов Якутии, засветился в скандале с обналичиванием бюджетных денег. http://www.compromat.ru/page_18332.htm И ничего, «Единая Россия» выдвинула Николаева на пост главы Якутии. Как видите, молодому активисту Руслану Михайлову есть, у кого учиться.

Сейчас «Единая Россия» пробивает повышение пенсионного возраста, налогов и другие антинародные реформы. Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев называет их «планом спасения пенсионной системы». Якобы в стране нет денег на пенсионеров.

А может, все таки есть? Может господам из «Единой России» стоит попробовать разобраться со своими однопартийцами? Разобраться со всеми этими михайловыми, и прочими николаевыми, коих тысячи и тысячи. Которые живут непонятно на что, тщательно скрывают и занижают свои доходы и, соответственно, положенные налоги и сборы.

Может, стоит бонзам из «Единой России» очиститься от преступников, призвать уклонистов к порядку, заставить их заплатить все положенные налоги, сборы в Пенсионный Фонд и тогда денег на стариков хватит? И не придется обижаться, когда вашу партию называют партией воров и жуликов.

Начните «спасть Россию» с себя, дорогие единоросы.