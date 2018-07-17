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Московский листок

Социальные настроения россиян пошли на спад

Опубликовано 17.07.2018 в разделе комментариев 1

Социальные настроения россиян пошли на спад

Социальное настроение россиян весной – в начале лета нынешнего года заметно ухудшились, несмотря на состоявшийся футбольный праздник, сообщает "Левада-центр". По данным социологов, индекс Социальных настроений (ИСН) в июне текущего года снизился на 10% по сравнению с февралем и на 13% по сравнению с предыдущим замером в апреле.

За эти несколько месяцев на 10% выросла доля негативных оценок материального положения семей и экономического положения страны в целом. При этом, ожидания на будущее ухудшились в разы сильнее – примерно в полтора раза увеличилась доля негативных прогнозов изменения положения своих семей и ситуации в стране. Примерно на четверть увеличилась доля негативных оценок изменения ситуации политической и экономической сферах. При этом доля тех, кто оценивает текущую политическую ситуацию как «напряженную» или даже «взрывоопасную», увеличилась на 9%. В свою очередь, индекс оценки действий российской власти скатился сразу на 18 пп. Более половины опрошенных (58%) считают, что правительство не сможет улучшить положение дел в стране в ближайший год, и доля таких ответов по сравнению с февралем увеличилась на 17%. "Население все больше разочаровывается в способности власти решать текущие проблемы и налаживать нормальную жизнь в стране", - отмечают социологи.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Очковтиратель Бриттан написал 17.07.2018 16:28
Не знаю.
Цены на новые ам бьют рекорды, наверное спрос. Паджеро спорт минимум 40 тысяч баксов. Аналогично Киа Мохав. Крузер Прадо и Ворчунер.
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