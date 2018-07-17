Пенсионеров к 2024 году станет меньше на 4,6 миллионов из-за пенсионной реформы

Прогнозная численность пенсионеров к 2024 году сократиться почти на 11% в случае принятия пенсионного законопроекта правительства, заявил Минтруда РФ Максим Топилин на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов во вторник.

"Если мы ничего не делаем, к 2024 году - расчеты мы сейчас уточняем - дальше до 2024 года мы видим, что считается 42,1 млн пенсионеров, это получатели страховых пенсий. В результате изменений количество пенсионеров уменьшится до 37,5 млн", - цитирует чиновника Интерфакс.

Ранее замглавы ведомства Андрей Пудов заявил, что повышение пенсионного возраста приведет к росту инвалидизации в РФ.

"Мы этот фактор оценивали, и понимаем, что, скорее всего, чуть-чуть небольшой прирост будет очевидно", - сказал Пудов на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

По словам замминистра, такой прирост связан с тем, что "любое изменение действующего законодательства, даже касающееся того, как мы определяем группы инвалидности, дает разные всплески". "Но они в пределах разумного", - подчеркнул Пудов.

Напомним, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.