И кто же здесь "чурки"?

После мундиали РФ получила огромные стадионы, которые никогда не смогут наполняться, зато потребуют по 200-300 млн. рублей на свое содержание в год. (Говорю о затратах на один стадион).

Олимпийский стадион уже больше никому не нужен

На семь лет вперед принимается федеральная программа - затраты еще 13-ти миллиардов рублей на содержание этих бесполезных бетонных чаш. Местные власти тянут деньги из Москвы - содержать бессмысленные монстры на свои средства они не могут. И это особенно приятно узнать дорогим расеянам, которых осчастливили повышением пенсионного возраста. Понеже денег нет.



Так стоили все эти сопли и вопли по поводу восторга иностранцев от мундиаля таких затрат? Да еще и при застое в экономике?



Полезно сравнить адекватность действий Кремля и правителей Египта. Если команда Путина омертвила в футбольных игрищах почти 20 млрд. долларов (плюс 50 млрд. - в Сочи), то власти Египта, борясь с кризисом страны, вложили 9 млрд. долларов и расширили Суэцкий канал, создавая вдоль него международную промышленную и складскую зону. В развитие которой теперь вкладываются и компании из РФ. (Властям Египта не приходится тратить на это свой бюджет).



Если Кремль после олимпиады и мундиаля повесил на экономику РФ громадные непроизводительные затраты (стадионы ничего не производят), то Египет повышает доходы казны от эксплуатации Суэцкого канала с 5,3 млрд. до 13,2 млрд. долларов в год. Да еще и перехватывает тот грузопоток, что мог бы пойти по Севморпути. При том, что затраты на реконструкцию канала у него получились почти в 6 раз ниже, чем у путинцев - на Сочи и более чем вдвое меньше, чем на футбольную мундиаль. Кремль по итогам получил убытки и затраты, Египет - доход. И 40 тысяч новых рабочих мест. А кто выиграл от мундиали? Да разве что рестораны на Никольской.



На те деньги, что Кремль спустил на свои игрища (и теперь отыгрывается поборами с граждан) можно было бы и Севморпуть развить (опередив Египет), и скоростной Транссиб-2 построить.



Идем далее? На 8 млрд. евро (на половину стоимости расейского ЧМ-2018) с июня 2015 года Египет обновил и нарастил свою энергосистему.



"Иного пути, кроме ввода новых станций, у Египта не было и в июне 2015 года страна запустила мегапроект: масштабную программу строительства новых мощностей. Одной из основных проблем для реализации данного проекта было финансирование, так как желающих предоставить Египту кредит было немного. Проблема оказалась решена с помощью основного исполнителя проекта, компании Siemens. Эта компания, совместно с местными партнерами Orascom Construction и Elsewedy Electric, под гарантии немецкого экспортного кредитного агентства «Euler Hermes» и итальянского экспортного кредитного агентства «SACE», взяла синдицированный кредит на сумму 8 млрд евро у более чем 30 банков со всего мира. С помощью этого кредита и был профинансирован египетский мегапроект.



Он подразумевает строительство трех газовых электростанций комбинированного цикла (ПГУ), общей мощностью 14.4 ГВт (4.8 ГВт каждая), 12 ветряных электростанций суммарно на 2 ГВт, 8 подстанций напряжением по 500 кВ каждая, завода по производству лопастей для ветряных электростанций и сервисного центра. Это означает, что Египет увеличит мощность своей энергосистемы почти в 1,5 раза — более чем серьезный план. Одновременно страна получает возможность экономить энергоносители за счет большей эффективности новых электростанций, получает новые рабочие места (в процессе реализации мегапроекта Siemens также проводит обучение египетских рабочих и инженеров) и улучшает инвестиционный климат — ведь желающим начать производство в Египте не придется беспокоиться о возможных отключениях электричества..."

http://expert.ru/2017/06/1/moschnost-sredi-piramid/



То есть, и тут египетские арабы потратили деньги с пользой для Дела и развития своей страны. На их фоне московские бонзы - просто идиоты, ради понтов и "производства впечатления" загнавшие РФ в тупик. Ну, и кто здесь чурки-то?



Между прочим, в РФ не растет энергопотребление из-за застоя в реальном секторе, и Росатом вынужден строить (на кредиты РФ) АЭС в Египте, Турции, Иране. Местные электрические сети в РФ опасно изношены и ненадежны, на их реконструкцию нужны 15 трлн. рублей. Ветшает наследие великого СССР. Но если арабы обновляют свою энергетику, то "хитропланщики" в Москве выкидывают триллионы в никуда. Добро пожаловать в реальную жизнь после морока и карнавального угара! Счета - к оплате.



Думаю, что лицезрение пустых суперстадионов поможет расеянам легче переносить нищету, уплату налогов и отчаянные поиски работы в предпенсионном возрасте. Воспоминания о самом лучшем в мире ЧМ по футболу, несомненно, скрасят им тяготы жизни...