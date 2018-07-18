И окончательно завершая "царскую" тему

"Патриарх Кирилл заявил о «коллективной вине народа» за убийство царской семьи".

Эээ, господин Гундяев, вы тут прямо обвинили моих предков в каком-то преступлении. По-моему, это уж слишком.

У меня, как и у десятков миллионов нынешних россиян, предки были из крестьян и у подавляющего большинства из них при царском строе не было никаких шансов получить образование и как-то развиваться. В нашем случае все это усугублялось еще и тем, что Тепанены - Степановы не были русскими. При этом почти до первой русской революции крестьян спокойно могли выпороть, а в армии телесные наказания для «нижних чинов» держались до 1917 года.

Вообще, многие сильно позабыли, что сословное деление – это не ролевая игра в благородных дворян или купцов – меценатов. Люди делились по своему происхождению почти как животные, и это могло стать клеймом на всю жизнь. Это постоянно сказывалось и в быту, помните, например, выражение – «ломать шапку»? А уж русская классическая литература, как свидетель жизни народы, опровергает все фантазии нынешних монархистов…

На вот именно на страже этого миропорядка и стоял Николай Романов. У него было много времени и возможностей что-то изменить и тем самым спасти себя и свою семью. Он выбрал «Кровавое воскресенье». И выбирал этот путь до конца. А семья поддержала.

И в этой связи мы не только не должны признавать какую-то вину наших предков, мы вообще-то должны сказать хоть несколько добрых слов в отношении Голощекина, Юровского, Ермакова, Медведева и других. Эти люди, взяв грех на душу, поставили последнюю и закономерную точку в агонии династии. Они привели Николая и членов его семьи в подвал Ипатьевского дома, хотя на самом деле - это он всей своей деятельностью привел их туда, где они должны были встретиться в последний раз…

Чисто по-человечески, с позиций нашего поколения, родившегося в спокойные и добрые застойные годы, расстрел в подвале кажется ужасным. Да, это личная трагедия семьи Романовых. К слову, очень показательно то, что решение о расстреле принимало не руководство партии большевиков, которое планировало публичный суд над царем, а фактически - простые уральские работяги, ставшие в 1917 году властью: «Относительно вольготная жизнь Романовых (особняк купца Ипатьева даже отдаленно не напоминал тюрьму) в столь тревожное время, когда враг был буквально у ворот города, вызывала понятное возмущение рабочих Екатеринбурга и окрестностей. На собраниях и митингах на заводах Верх-Исетска рабочие прямо говорили:

— Чегой-то вы, большевики, с Николаем нянчитесь? Пора кончать! А не то разнесем ваш Совет по щепочкам!»

Но главное даже не в этом. Именно и только в результате революции 1917 года миллионы людей получили реальные права и возможности, пусть даже многие их нынешние потомки об этом напрочь забыли. А надо быть логичными и честными перед своими предками, жившими в то время и в большинстве своем ведь поддержавшим и свержение царя, и большевиков, и все дальнейшие преобразования, от которых если не они, то их дети стали прямыми выгодоприобретателями. Да, все эти "банальные" вещи типа бесплатного жилья, образования, медицины, достижений культуры, социальных лифтов для любого выходца из рабочих и крестьян…

И когда патриарх говорит о «коллективной вине народа», то он говорит об одной «вине» наших предков – о желании достойно жить, о желании равенства и справедливости. И желании за это бороться.

А вы готовы признать за собой такую «вину»?