Pussy Riot сорвали покровы показного добродушия и лицемерного гостеприимства футбольной России

Сколько ни строили глазки, а рожа оказалась крива. Пока Путин воодушевлённо вещал, что "рухнули мифы и предубеждения", и миллионы иностранцев, посетивших футбольное первенство мира, поразились гостеприимству, открытости, развитости нашего государства, один типичный представитель этого государства вёл типичный допрос крепко проштрафившихся граждан из группы Pussy Riot.

https://www.youtube.com/watch?v=JhMqjaYx2BA

Молодые люди, хитроумно преодолев многотысячные кордоны полиции, выбежали на поле во время финального матча, предельно ясно сформулировав цели своей акции: освободить политических заключённых, прекратить практику уголовных преследований за лайки и аресты на митингах. Да, они никого не убили, не изнасиловали, не ограбили. Однако, по понятиям нынешних "патриотов", поступили гораздо хуже. Как выразился сотрудник, проводивший допрос: "Обосрали Россию".

Хулиганские выходки болельщиков, в том числе безобидное проникновение на поле и пробежки по нему, явление в футболе довольно частое. Они раздражают увлечённых игрой зрителей, но никому не приходит в голову унижать и жестоко преследовать разного рода чудаков. Конечно, российские организаторы "мундиаля" были на 100% уверены, что в Москве ничего подобного не произойдёт. И дело здесь не только во всеобщей мобилизации самых многочисленных в мире силовых структур.

Главный залог успеха должен был скрыться в закомплексованности, запуганности и забитости нашего населения, обложенного дикими штрафами и всевозможными нормами административного и уголовного кодекса, когда любое свободное действие становится опрометчивым шагом в "кутузку". "Месяц хороших новостей" несколько завуалировал данное непреложное правило русской действительности. Зарубежные гости могли позволить себе громко петь, танцевать на площадях, сидеть компаниями на газонах, вообще вести себя весело и беззаботно, а под шумок к ним пристраивались обладатели российского паспорта. В любое другое время последним такое поведение угрожает задержанием и препровождением для неприятных разбирательств. "Больше трёх не собираться" - основной закон сложившейся суверенной демократии, хорошо усвоенный жителями страны с помощью дубинок и нагаек.

Потому акция "Милиционер вступает в игру" стала настоящим шоком для всей вертикали власти. Игре, которую вместе с миллионами телезрителей созерцал Сам, помешали не какие-нибудь экспансивные южане, непосредственные французы или "фашиствующие" хорваты (оскорбление целой нации центральными телеканалами - отдельный эпизод "гостеприимства"), а местные оппозиционные недобитки. Явив миру неслыханный случай, что, оказывается, тут не всё под контролем. Что ещё чуток теплится самостоятельность отщепенцев, что есть, пусть жалкая, но группа людей, способных выступить в чью-то защиту. И вымученная, натянутая улыбка, что стоически изображали официальные уста чиновников и СМИ от старта до финала, мгновенно исчезла, обернувшись привычной озлобленной гримасой, олицетворением которой стал полицейский, допрашивавший Pussy Riot.

"Ты, тварь, кто такая?", - обратился он к милой девушке. Орал, чтобы быстрее несли наручники. Сожалел, что сейчас не 37-й год. Сюжет на ютубе - прекрасная иллюстрация к словам президента об обеспечении возможности продолжить знакомство с нашей страной: "...настолько многогранна, самобытна и велика Россия, настолько открыты ее граждане для общения, дружбы, сотрудничества, реализации совместных проектов". Так пусть это видео распространит ФИФА. Среднестатистический государственный служащий, прошедший переаттестацию "патриот", называет незнакомого ему человека "тварью". Причём, очевидно, что для него подобное обращение - норма.

И для общества - норма. Это же не иностранцы, перед которыми следует прикидываться и блеять овечкой. "Твари" - реальное и повседневное отношение государства к соотечественникам, чья позиция контрастирует с той, что доводится сверху. Потому также естественно Хамовнический суд определил "тварям", как просили в Госдуме "за оскорбление иностранных болельщиков", максимально возможное наказание по вменённой им статье.

Европа же, похоже, не оскорбилась. Более того, в день вынесения приговора Европейский суд по правам человека опубликовал решение по предыдущему нашумевшему делу Pussy Riot, связанному с исполнением композиции "Богородица, Путина прогони" на церковном амвоне и положившему начало "двушечкам" за чувства верующих. По мнению ЕСПЧ, в данном деле российские власти нарушили четыре статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод - ст. 3 (Запрет бесчеловечного и унижающего достоинство обращения), ст. 5 (Право на свободу и личную неприкосновенность), ст. 6 (Право на справедливое судебное разбирательство - кстати, это означает отмену приговора) и ст. 10 (Свобода выражения мнения). Суд обязывает Россию выплатить пострадавшим около 48 тыс. евро.

...Что ж, российские налогоплательщики, чей пенсионный возраст планируют повысить на 5-8 лет и тем самым наполнить бюджет триллионами, помогут безболезненно рассчитываться по многочисленным проигранным судебным процессам. Ведь известно, Европа гнилая, и ЕСПЧ её гнилой, и права человека никому у нас не нужны. Спрашивается, зачем вообще требовалось напрягаться, чтобы демонстрировать "гейропейцам" добродушие и гостеприимство?