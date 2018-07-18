Не пора ли напомнить патриарху Кириллу о законе и Конституции?

Открытое письмо

Генеральному прокурору РФ

Ю.Я.Чайке

Уважаемый Юрий Яковлевич!

Когда я из «Правды» звонил по «вертушке» прокурору РСФСР Николаю Трубину, то всякий раз был уверен, что трубочку поднимет именно он. И что мое обращение к нему на редакционном бланке он получит.

Сейчас такой уверенности нет. После развала СССР министерства и ведомства, правоохранительные органы (силовики) и другие высокие господа отгородились от СМИ мощными редутами пресс-служб. И все больше убеждаешься: их главная задача - обеспечивать покой шефам и отфутболивать подальше надоедливых журналистов.

И я, как обозреватель общероссийского еженедельника «Патриот», и наша редакция не раз обращались к Вам по самым разным вопросам. Но практически ни разу мы не удостоились ответов по существу, как того требуют законы о СМИ (27.12.91) и об обращениях граждан (2.5.06).

Вот почему, направляя Вам по просьбе коллег и наших читателей это Открытое письмо, мы надеемся получить ответы именно по существу. Желательно, конечно, из генеральной прокуратуры, а не из домоуправления за подписью дежурного сантехника.

Не сомневаемся, Вам хорошо известная публичная оценка, которую вице-премьер Болгарии Валерий Симеонов дал в начале марта патриарху Кириллу.

Если очень кратко: «табачный митрополит», «безакцизный спекулянт», «второразрядный агент советского КГБ Михайлов». (https://graniru.org/Politics/World/Europe/m.268163.html).

Так открылся секрет Полишинеля, о котором знали все. То, о чем говорили в кабинетах, смеялись в СМИ и соцсетях, стало фактом общественного сознания и бытия.

Тем более, что ни сам патриарх, ни его пресс-служба, ни МИД, ни даже ФСБ не опровергли утверждений болгарского вице-премьера. Стало быть, признали его правоту.

А он фактически подвел зрителей телеканала БНТ к мысли, что выборную должность главы РПЦ оборотистый «табачный митрополит» Гундяев-Михайлов, скорее всего, купил. А то, что руководящие кресла у нас могут быть товаром, не мне вам объяснять.

Казалось бы, при таких обстоятельствах новоиспеченный «патриарх Кирилл» должен вести себя тише воды, ниже травы, занимаясь исключительно церковными делами.

Не тут-то было. Прекрасно понимая, то Россия - светское государство, которое по Конституции отделило от себя церковь, этот «олигарх в рясе» постоянно вмешивается в нашу общественную жизнь.

Россия - не только светское, но и многоконфессиональное государство. И когда глава одной из конфессий претендует на роль «руководящей и направляющей», это вызывает законное возмущение приверженцев других религий и оскорбляет их чувства верующих.

Чуть ли не каждый день этот «святоша» поучает всех и каждого по далеко не религиозным делам. То мы слышим от него нравоучения об абортах и требования вынести операции по прекращению беременности из ОМС. То есть платить за них.

То он дает одобрительные оценки войне российских войск в Сирии и, стало быть, гибели там наших ребят. Публично наплевав тем самым на заповедь «Не убий». То выступает с предвыборными агитационными речами.

Вот и вчера в Екатеринбурге он на проповеди заговорил о «некоей коллективной вине всего народа» в казни 17 июля 1918 г. по приговору УралСовета семьи гражданина Романова. Бывшего царя, трусливо отрекшегося от престола, армии, народа, всей России и церкви. Однако в преисполненной высочайшей демагогии речи оратор эту «некую вину» ловко перебросил на наши дни и наш нынешний народ.

Простите, а кто, какой закон и церковный устав вообще дал этому оборотню в рясе право говорить о «коллективной вине целого народа» и осуждать его? Как подчеркнул болгарский вице-премьер В.Симеонов, «табачный митрополит» Гундяев-Михайлов «не спустился с небес, не вышел из рая и не является посланником Иисуса Христа». Он церковный выборный чиновник и не более того.

Но, тем не менее, выезжая на места, требует поистине «царского приема». Чтобы у трапа самолета его приветствовали первые лица краев и областей. Выставляли почетный воинский караул, а по ходу движения его «кортежа» перекрывались улицы. Да на каком основании?

Вот и 13 июля прилетевшего в Екатеринбург патриарха встречали полпред президента в УрФО Н.Цуканов, губернатор Свердловской области Е.Куйвашев, чиновники помельче. А с ними некие разбитные девицы в костюмах «сестер милосердия» непонятной эпохи.

Все знают слабость «Его святейшества» к слабому полу, но не настолько же. Весь этот маскарад, по нашему мнению, есть прямое нарушение Конституции и закона «О свободе совести…». А вы как считаете?

Когда мэр С.Собянин похвалился, что правительство Москвы успешно выполняет программу «200 храмов», этот стяжатель в рясе тут же потребовал: «Мало, надо больше».

А почему, собственно, можно за счет москвичей строить церкви для РПЦ, которые днем работают как обычные церковные лавки? С жителями-то столицы кто советовался? Никто. По экспертным оценкам, православных верующих в 12-миллионной Москве всего 2-3%.

В этой связи просим Вас, Юрий Яковлевич, о следующем:

- сделать предостережение патриарху Кириллу (В.Гундяеву) о недопустимости его воинственного вмешательства в светскую жизнь и провокационных подстрекательских заявлений типа «убийство царской семьи».

- дать правовую оценку участия в церковных мероприятиях представителей государственной власти на местах: полпредов, губернаторов, мэров городов, командующих военными округами и т.п.

- оценить с точки зрения соблюдения законов и Конституции программу правительства Москвы «200 храмов». Чем, каким потребностями и научными аргументами она обоснована, кроме пресловутого «распила бабла»?

Надеемся, наши вопросы не доставят для Вас затруднений, и мы получим ответы по существу, как того требует закон.

С уважением и

наилучшими пожеланиями,

Александр Головенко,

обозреватель еженедельника «Патриот»