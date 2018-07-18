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Московский листок

Не пора ли напомнить патриарху Кириллу о законе и Конституции?

Опубликовано 18.07.2018 в разделе комментариев 3

Не пора ли напомнить патриарху Кириллу о законе и Конституции?

Открытое письмо

Генеральному прокурору РФ

Ю.Я.Чайке

 

Уважаемый Юрий Яковлевич! 

Когда я из «Правды» звонил по «вертушке» прокурору РСФСР Николаю Трубину, то всякий раз был уверен, что трубочку поднимет именно он. И что мое обращение к нему на редакционном бланке он получит.

Сейчас такой уверенности нет. После развала СССР министерства и ведомства, правоохранительные органы (силовики) и другие высокие господа отгородились от СМИ мощными редутами пресс-служб. И все больше убеждаешься: их главная задача - обеспечивать покой шефам и отфутболивать подальше надоедливых журналистов.

И я, как обозреватель общероссийского еженедельника «Патриот», и наша редакция не раз обращались к Вам по самым разным вопросам. Но практически ни разу мы не удостоились ответов по существу, как того требуют законы о СМИ (27.12.91) и об обращениях граждан (2.5.06).

Вот почему, направляя Вам по просьбе коллег и наших читателей это Открытое письмо, мы надеемся получить ответы именно по существу. Желательно, конечно, из генеральной прокуратуры, а не из домоуправления за подписью дежурного сантехника.

Не сомневаемся, Вам хорошо известная публичная оценка, которую вице-премьер Болгарии Валерий Симеонов дал в начале марта патриарху Кириллу.

Если очень кратко: «табачный митрополит», «безакцизный спекулянт», «второразрядный агент советского КГБ Михайлов». (https://graniru.org/Politics/World/Europe/m.268163.html).

Так открылся секрет Полишинеля, о котором знали все. То, о чем говорили в кабинетах, смеялись в СМИ и соцсетях, стало фактом общественного сознания и бытия.

Тем более, что ни сам патриарх, ни его пресс-служба, ни МИД, ни даже ФСБ не опровергли утверждений болгарского вице-премьера. Стало быть, признали его правоту.

А он фактически подвел зрителей телеканала БНТ к мысли, что выборную должность главы РПЦ оборотистый «табачный митрополит» Гундяев-Михайлов, скорее всего, купил. А то, что руководящие кресла у нас могут быть товаром, не мне вам объяснять.

Казалось бы, при таких обстоятельствах новоиспеченный «патриарх Кирилл» должен вести себя тише воды, ниже травы, занимаясь исключительно церковными делами.

Не тут-то было. Прекрасно понимая, то Россия - светское государство, которое по Конституции отделило от себя церковь, этот «олигарх в рясе» постоянно вмешивается в нашу общественную жизнь.

Россия - не только светское, но и многоконфессиональное государство. И когда глава одной из конфессий претендует на роль «руководящей и направляющей», это вызывает законное возмущение приверженцев других религий и оскорбляет их чувства верующих.

Чуть ли не каждый день этот «святоша» поучает всех и каждого по далеко не религиозным делам. То мы слышим от него нравоучения об абортах и требования вынести операции по прекращению беременности из ОМС. То есть платить за них.

То он дает одобрительные оценки войне российских войск в Сирии и, стало быть, гибели там наших ребят. Публично наплевав тем самым на заповедь «Не убий». То выступает с предвыборными агитационными речами.

Вот и вчера в Екатеринбурге он на проповеди заговорил о «некоей коллективной вине всего народа» в казни 17 июля 1918 г. по приговору УралСовета семьи гражданина Романова. Бывшего царя, трусливо отрекшегося от престола, армии, народа, всей России и церкви. Однако в преисполненной высочайшей демагогии речи оратор эту «некую вину» ловко перебросил на наши дни и наш нынешний народ.

Простите, а кто, какой закон и церковный устав вообще дал этому оборотню в рясе право говорить о «коллективной вине целого народа» и осуждать его? Как подчеркнул болгарский вице-премьер В.Симеонов, «табачный митрополит» Гундяев-Михайлов «не спустился с небес, не вышел из рая и не является посланником Иисуса Христа». Он церковный выборный чиновник и не более того.

Но, тем не менее, выезжая на места, требует поистине «царского приема». Чтобы у трапа самолета его приветствовали первые лица краев и областей. Выставляли почетный воинский караул, а по ходу движения его «кортежа» перекрывались улицы. Да на каком основании?

Вот и 13 июля прилетевшего в Екатеринбург патриарха встречали полпред президента в УрФО Н.Цуканов, губернатор Свердловской области Е.Куйвашев, чиновники помельче. А с ними некие разбитные девицы в костюмах «сестер милосердия» непонятной эпохи.

Все знают слабость «Его святейшества» к слабому полу, но не настолько же. Весь этот маскарад, по нашему мнению, есть прямое нарушение Конституции и закона «О свободе совести…». А вы как считаете?

Когда мэр С.Собянин похвалился, что правительство Москвы успешно выполняет программу «200 храмов», этот стяжатель в рясе тут же потребовал: «Мало, надо больше».

А почему, собственно, можно за счет москвичей строить церкви для РПЦ, которые днем работают как обычные церковные лавки? С жителями-то столицы кто советовался? Никто. По экспертным оценкам, православных верующих в 12-миллионной Москве всего 2-3%.

В этой связи просим Вас, Юрий Яковлевич, о следующем:

- сделать предостережение патриарху Кириллу (В.Гундяеву) о недопустимости его воинственного вмешательства в светскую жизнь и провокационных подстрекательских заявлений типа «убийство царской семьи».

- дать правовую оценку участия в церковных мероприятиях представителей государственной власти на местах: полпредов, губернаторов, мэров городов, командующих военными округами и т.п.

- оценить с точки зрения соблюдения законов и Конституции программу правительства Москвы «200 храмов». Чем, каким потребностями и научными аргументами она обоснована, кроме пресловутого «распила бабла»?

Надеемся, наши вопросы не доставят для Вас затруднений, и мы получим ответы по существу, как того требует закон. 

С уважением и

наилучшими пожеланиями,

Александр Головенко,

обозреватель еженедельника «Патриот»



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Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
А ТО ВЕДЬ ДОКАРКАЕШЬСЯ и НЕНАРОКОМ УБЕРУТ ТЕБЯ и БУДЕТ ТЕБЕ "СЧАСТЬЕ" В АДУ
ВОТ ЕЩЕ ОДИН ЯВНО ***** на ВСЮ ГОЛОВУ написал 18.07.2018 01:23
.............Гундяева - ДОЛОЙ !!!
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 18.07.2018 00:44
```ЗДРАВСТВУЙТЕ!```
100%-но Обоснованное,Законное,
Справедливое - Письмо-обращение!
* ПОДДЕРЖИВАЮ Вас - А.Головенко!!!
` ` ` ` ` ` ` ` `
ПОРА уже Осознать,что оБОЛВАНиванию
людей в России и их поРАБощению -
СПОСОБСТВУЕТ эта нынешняя...ЧЁРНО-
рясочная(сутанная...и прочИХ...)"рать"!
* Пора от религии - Россию Защищать!
* ПОРА их РАЗРУШИТЕЛЬНУЮ деятельность,
по отношению к России - Запрещать!!!
* Религия - Древнейший ПАРАЗИТ!
* Религия - Древнейший Оккупант!
* Религия - Древнейший поРАБотитель!
[STOP - религиозному мракоБЕСИЮ!!!]
~ ~ ~ ~ ~
Жизнь СВЕТСКУЮ - Даешь!
ДОЛОЙ - религиозную ВОШЬ!
- - - - -
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО...
* Хорошего Вам(ВСЕМ...)настроения.
- Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 17-7-18..........
.
.
ВОТ ЕЩЕ ОДИН ЯВНО EBANUTЫЙ на ВСЮ ГОЛОВУ.
.
МОЖЕТ ТЫ НЕДОУМОК И ВСЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ ЗАОДНО УБЕРЕШЬ ИЗ ВСЕЛЕННОЙ?
.
YEБOK. КАК МОЖНО УБРАТЬ ДУХОВНЫЕ ЗАКОНЫ ВСЕЛЕННОЙ, ЕСЛИ ОНИ ПРИДУМАНЫ НЕ ТОБОЙ и НЕ ВЧЕРА и ПРИНАДЛЕЖАТ ВЕЧНОСТИ?
.
ТУПОЙ, НЕ ЛЕЗЬ СО СВОИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯ И НЕ ПУТАЙСЯ ПОД НОГАМИ У БОГА.
.
ФИЗИЧЕСКИЕ И ДУХОВНЫЕ ЗАКОНЫ ВСЕЛЕННОЙ НЕ ТВОЕГО ТУПОГО УМА ДЕЛО И НЕ ТЕБЕ НЕДОУМКУ РЕШАТЬ ЧТО УБИРАТЬ, КУДА УБИРАТЬ И ПОЧЕМУ ИМЕННО.
.
А ТО ВЕДЬ ДОКАРКАЕШЬСЯ и НЕНАРОКОМ УБЕРУТ ТЕБЯ и БУДЕТ ТЕБЕ "СЧАСТЬЕ" В АДУ.
.
ТЫ ЭТОГО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОЧЕШЬ? ПОДУМАЙ ХОРОШЕНЬКО ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЯКАТЬ НЕ ПО ДЕЛУ.
.
Ответить
ИМ НУЖНА БЕЗГРАНИЧНАЯ НЕПРЕРЕКАЕМАЯ СЛАВА. ПРИМЕРНО КАК СВИНЬЕ НУЖНО ОГРОМНОЕ КОРЫТО С НЕСКОНЧАЕМОЙ
ВЛАСТИ ВСЕГДА НЕ ХВАТАЕТ БЕЗГРАНИЧНОЙ ВЛАСТИ написал 18.07.2018 01:04
............Простите, а кто, какой закон и церковный устав вообще дал этому оборотню в рясе право говорить о &#171;коллективной вине целого народа&#187; и осуждать его? Как подчеркнул болгарский вице-премьер В.Симеонов, &#171;табачный митрополит&#187; Гундяев-Михайлов &#171;не спустился с небес, не вышел из рая и не является посланником Иисуса Христа&#187;. Он церковный выборный чиновник и не более того..............
.
.
АЛЕКСАНДР ГОЛОВЕНКО! И ТУТ ВЫ АБСОЛЮТНО НЕ ПРАВЫ.
.
ВНОШУ ЯСНОСТЬ.
.
ВЕСЬ ЗАПАДНЫЙ МИР ОН БЕЗУСЛОВНО ПОДЧИНЯЕТСЯ ПАПЕ РИМСКОМУ.
.
СОГЛАСНО ЖЕ БУЛЛЕ ПАПЫ РИМСКОГО ОН НА ЗЕМЛЕ ПРЕВЫШЕ БОГА.
.
.....Непогреши&#769;мость (Безоши&#769;бочность) римского папы (лат. Infallibilitas &#8212; "неспособность заблуждаться") &#8212; догмат Римско-католической церкви.....
.
А СЕЙЧАС В МИРЕ ИДЕТ ТАК НАЗЫВАЕМАЯ ЭКУМЕНИЗАЦИЯ.
ЭКУМЕНИЗМ - ЭТО ОБЪЕДИНЕНИЕ ВСЕХ РЕЛИГИЙ ЗЕМЛИ ПОД ЕДИНОГО БОГА.
.
А ЧТО ЗДЕСЬ В ЭТОМ УДИВИТЕЛЬНОГО? И НАША ВЛАСТЬ ОНА ЖЕ НЕ ПРОТИВ ВЛИТЬСЯ В МИРОВУЮ ЭЛИТУ ПЛАНЕТЫ НА РАВНЫХ, НО НЕ ПУСКАЮТ АМЕРИКАНЦЫ. НЕ ЗАСЛУЖИЛИ ОНИ ТО ЛИ ПОКА, а ТО ЛИ СОВСЕМ.
.
ОДНАКО В ЦЕЛОМ МИР ИДЕТ В ЕДИНЫЙ ОБЧЕМИРОВОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНЦЛАГЕРЬ о КОТОРОМ ТАК ДОЛГО ГОВОРИЛИ БОЛЬШЕВИКИ. НУ ТО ЕСТЬ ОНИ ТАКИ РЕАЛЬНО ВО ВСЕМ МИРЕ СТРОЯТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ.
.
В МИРЕ ИДЕТ ТЯЖЕЛОЕ И МЕТОДИЧНОЕ ПРОТИВОБОРСТВО, НО В КОНЦЕ КОНЦОВ, ВСЕ НАРОДЫ ПЛАНЕТЫ ЗАТОЛКАЮТ В ОДНУ ВСЕОБЩУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ ТЮРЬМУ С ОДНИМ ЕДИНЫМ ЛИДЕРОМ, С ОДНИМ ЕДИНЫМ БОГОМ, С ЕДИНЫМИ ЗАКОНАМИ и С ЕДИНЫМ НАРОДОМ.
.
СМОРИМ ЧТО ЖЕ ТВОРИЛ ПЕТР ПЕРВЫЙ? ОН ПРОРУБАЛ ОКНО В ЕВРОПУ.
.
СМОТРИМ ЧТО ЖЕ ТВОРИЛ МИХАИЛ ГОБРАЧЕВ? ОН ПРОРУБАЛ ОКНО В ЕВРОПУ.
.
СМОТРИМ ЧТО ЖЕ ТВОРИЛ ЕЛЬЦЫН? ОН ПРОРУБАЛ ОКНО В ЕВРОПУ.
.
ВСЕ ОНИ ВСЕ ВРЕМЯ ХОТЯТ СЛИТЬСЯ В ЛЮБОВНОМ ЭКСТАЗЕ С ЕВРОПОЙ.
.
ПЕТР ПЕРВЫЙ БЫЛ УЖЕ НЕ ЦАРЕМ, А БЫЛ УЖЕ ИМПЕРАТОРОМ, НА МАНЕР РИМСКОГО ИМПЕРАТОРА.
.
БЫТЬ ЦАРЕМ КАК-ТО МЕЛКОВАТО и А ВОТ ИМПЕРАТОР ЗВУЧИТ ГОРДО.
.
КТО ТАКОЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ? ОН ОДИН ИЗ ЕПИСКОПОВ. ОН РАВНЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ, А ЕМУ ХОЧЕТСЯ БЫТЬ ВЫШЕ ВСЕХ и ВЫШЕ БОГА.
.
ПОЭТОМУ ОН ПЛАВНО ПРИБИРАЕТ К РУКАМ ВСЮ РЕЛИГИОЗНУЮ ВЛАСТЬ НА МАНЕР ПАПЫ РИМСКОГО и ТОЖЕ КАК и ВСЯ ВЛАСТЬ РОССИИ ХОЧЕТ ВЛИТЬСЯ В МИРОВУЮ ЭЛИТУ.
.
ВОТ ТОГДА ОН СТАНЕТ ВЫШЕ БОГА и БУДЕТ УЖЕ РЕЛИГИОЗНЫМ ИМПЕРАТОРОМ - ПАПОЙ МОСКОВСКИМ.
.
КАПКАН ЗАХЛОПЫВАЕТСЯ и ВСКОРЕ ВСЕ МЫ УЖЕ БУДЕМ В ЕДИНОМ МИРОВОМ ИНТЕРНАЦИОНАЛЕ ПОД ЕДИНЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ КОЛПАКОМ.
.
НУ СЛАБ ЧЕЛОВЕК. НУ НЕ МОЖЕТ ОН БЫТЬ РАВНЫМ СРЕДИ ДОСТОЙНЫХ.
.
ИМ НУЖНА БЕЗГРАНИЧНАЯ НЕПРЕРЕКАЕМАЯ СЛАВА. ПРИМЕРНО КАК СВИНЬЕ НУЖНО ОГРОМНОЕ КОРЫТО С НЕСКОНЧАЕМОЙ ЖРАТВОЙ.
.
НЕ МОЖЕТ ЧЕЛОВЕК У ВЛАСТИ НАСЫТИТЬСЯ ВЛАСТЬЮ.
.
ВОТ и ВСЯ НЫНЕШНЯЯ ВЛАСТЬ ОНА НЕНАСЫТНА.
.
ВЛАСТИ ВСЕГДА НЕ ХВАТАЕТ БЕЗГРАНИЧНОЙ ВЛАСТИ.
.
ВОТ ПОЭТОМУ ГУНДЯЙ КАК ОДЕРЖИМЫЙ ХОЧЕТ БЕЗГРАНИЧНОЙ ВЛАСТИ.
.
ОНИ ВЕДЬ ВСЕ У ВЛАСТИ ОДЕРЖИМЫ БЕЗГРАНИЧНОЙ ВЛАСТЬЮ.
.
А ОН ВСЕГО ЛИШЬ ОДИН ИЗ НИХ.
.
Ответить
Гундяева - ДОЛОЙ !!!
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 18.07.2018 00:44
```ЗДРАВСТВУЙТЕ!```
100%-но Обоснованное,Законное,
Справедливое - Письмо-обращение!
* ПОДДЕРЖИВАЮ Вас - А.Головенко!!!
` ` ` ` ` ` ` ` `
ПОРА уже Осознать,что оБОЛВАНиванию
людей в России и их поРАБощению -
СПОСОБСТВУЕТ эта нынешняя...ЧЁРНО-
рясочная(сутанная...и прочИХ...)"рать"!
* Пора от религии - Россию Защищать!
* ПОРА их РАЗРУШИТЕЛЬНУЮ деятельность,
по отношению к России - Запрещать!!!
* Религия - Древнейший ПАРАЗИТ!
* Религия - Древнейший Оккупант!
* Религия - Древнейший поРАБотитель!
[STOP - религиозному мракоБЕСИЮ!!!]
~ ~ ~ ~ ~
Жизнь СВЕТСКУЮ - Даешь!
ДОЛОЙ - религиозную ВОШЬ!
- - - - -
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО...
* Хорошего Вам(ВСЕМ...)настроения.
- Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 17-7-18.
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