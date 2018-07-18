Вот и уточнились.

Кто за родину своего мандата готов не пожалеть.

И родина, конечно же, запомнит.

Низкий п... всем вам, дорогие земляки.

16 июля Законодательное собрание Ростовской области собралось на свое внеочередное заседание, что бы выразить свое отношение к законопроекту о повышении пенсионного возраста. Из 57 депутатов (три кресла в ЗС вакантны) на заседании присутствовали 44. 38 из них проголосовали за поддержку плана правительства о повышении пенсионного возраста. Пятеро были против и один депутат воздержался. Предлагаем поименный список депутатов, участвовавших в этом голосовании:

Голосовали «ЗА»

Батажев Адам Ясаевич. «Единая Россия». Одномандатный округ №30. Закрепленная территория - Первомайский район Ростова-на-Дону. Генеральный директор ООО «Фирма Руслан»

Беляев Николай Федорович. «Единая Россия». Одномандатный округ №1. Закрепленные территории - Чертковский район, Верхнедонской район, Боковский район, Шолоховский район. Профессиональный политик.

Болдин Владимир Анатольевич. «Единая Россия». Одномандатный округ №13. Закрепленные территории - Егорлыкский район, Зерноградский район, Целинский район . Генеральный директор ООО «Альтаир СМ».

Гелас Максим Валерьевич. «Единая Россия». Одномандатный №13. Закрепленные территории - город Волгодонск, Волгодонской район, Мартыновский район, Пролетарский район. Род занятий неизвестен.

Гребенюк Владимир Дмитриевич. «Единая Россия». Одномандатный округ №23. Закрепленные территории - Неклиновский район, Матвеево-Курганский район, Куйбышевский район. Профессиональный политик.

Джиоев Асламбек Александрович. «Единая Россия». Избран по списку ЕР. Закрепленные территории - Неклиновский район, Матвеево-Курганский район, Куйбышевский район, г. Новочеркасск. Председатель совета директоров ЗАО «СМУ 1».

Даньшина Ирина Владимировна. «Единая Россия». Избрана по списку ЕР. Закрепленные территории - город Каменск-Шахтинский, город Донецк, Каменский район. Зам генерального директора АО «Ростовский порт».

Колесников Игорь Владимирович. «Единая Россия». Одномандатный избирательный округ №25 Закрепленные территории – Ворошиловский и Октябрьский районы г. Ростова-на-Дону. Научный работник.

Кундрат Игорь Витальевич. «Единая Россия». Одномандатный округ №9. Закрепленные территории – г. Новочеркасск, г. Шахты, Октябрьский (с) район. Заместитель директора ООО ПК «Кудрат».

Маринова Валентина Лаврентьевна. «Единая Россия», Избрана по списку ЕР. , Закрепленные территории - Ворошиловский и Октябрьский районы г. Ростова-на-Дону. Профессиональный политик.

Михалев Александр Александрович. «Единая Россия». Избран по списку ЕР. Закрепленные территории - Белокалитвинский район, Каменский район, Красносулинский район. Директор ООО «ТУ Шолоховская».

Михалев Сергей Александрович. «Единая Россия». Одномандатный округ №6. Закрепленные территории - город Гуково, город Зверево, Красносулинский район. Пенсионер

Молотов Игорь Викторович. «Единая Россия». Избран по списку ЕР. Закрепленные территории - Советский район г. Ростов-на-Дону. Директор «ООО «ТД маяк».

Подуст Сергей Федорович. «Единая Россия». Одномандатный округ №11. Закрепленная территория - город Новочеркасск. Советник директора ОАО «Желдорремаш».

Потогин Юрий Яковлевич. «Единая Россия». Одномандатный округ №14. Закрепленная территория – г. Волгодонск. Генеральный директор ООО «Производственно строительное предприятие «Жилстрой».

Ревенко Владимир Юрьевич. «Единая Россия». Оодномандатный округ №15. Закрепленные территории - Зимовниковский район, Орловский район, Заветинский район, Дубовский район, Ремонтненский район. Генеральный директор «ООО «Газпром межрегион газ Ростов-на-Дону».

Рожков Владимир Иванович. «Единая Россия». Одномандатный округ №18. Закрепленные территории – Аксайский район, Мясниковский район. Пенсионер.

Рукавишникова Ирина Валерьевна. «Единая Россия». Избрано по списку ЕР. Закрепленные территории – Тарасовский район, Каменский район, Миллеровский район, Белокалитвинский район. Заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области.

Рызенко Сергей Петрович. «Единая Россия». Избран по списку ЕР. Закрепленные территории – Аксайский район, Мясниковский район. Генеральный директор ООО кондитерская фабрика «Мишкино».

Самургашев Вартерес Вартересович. «Единая Россия». Избран по списку ЕР. Закурепленные территории - Пролетарский и Первомайский районы г. Ростова-на-Дону. Олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта.

Суховенко Сергей Леонидович. «Единая Россия». Одномандатный округ №10. Закрепленные территории – Тацинский район, Усть-Донецкий район, Цимлянский район, Константиновский район. Генеральный директор ООО»Бизон Юг».

Харченко Андрей Владимирович. «Единая Россия». Одномандатный округ №4. Закрепленные территории - Белокалитвинский район, Каменский район, Красносулинский район. Первый заместитель Законодательного собрания Ростовской области.

Шамшура Сергей Александрович. «Единая Россия». Одномандатный округ №24. Закрепленная территория - Ворошиловский район г. Ростов-на-Дону. Генеральный директор АО «ВЦ Дон Экспо Центр».

Шевченко Николай Васильевич. «Единая Россия». Избран по списку ЕР. Закрепленные территории - Железнодорожный, Октябрьский и Советский районы г. Ростова-на-Дону.

Шевченко Валерий Иванович. «Единая Россия». Одномандатный округ №12. Закрепленные территории - Багаевский район, Веселовский район, Кагальницкий район, Семикаракорский район. Генеральный директор ООО Сыродельный завод «Семикаракорский»

Лютиков Роман Алексеевич. «Единая Россия». Одномандатный округ №7. Закрепленные территории - город Новошахтинск, Красносулинский район, Родионово-Несветайский район. Первый заместитель генерального директора ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону».

Шилов Владимир Викторович. «Единая Россия». Одномандатный округ №16. Закрепленные территории - Сальский район, Песчанокопский район. Заместитель генерального директора ООО «УК Главстройпроект».

Шинкарь Игорь Георгиевич. «Единая Россия». Одномандатный округ № 8. Закрепленная территория - город Шахты. Директор по региональному развитию ООО «Экостройсервис-РСР».

Шумеев Виктор Григорьевич. «Единая Россия. Избран по списку ЕР. Закрепленные территории - Первомайский район г. Ростов-на-Дону, г. Таганрог. Пенсионер.

Дронов Юрий Иванович. «Единая Россия». Избран по списку ЕР. Закрепленные территории – Песчанокопский район, Сальский район. Главный врач городской больны №20 г. Ростова-на-Дону.

Ищенко Александр Валентинович. «Единая Россия». Одномандатный округ №28. Закрепленные территории - Ленинский и Кировский районы г. Ростова-на-Дону. Председатель Законодательного собрания Ростовской области.

Акулович Любовь Александровна. «Единая Россия». Избрано по списку ЕР. Закрепленные территории – Багаевский район, Веселовский район, Кагальницкий район. Генеральный директор ОАО «Мясокомбинат Новочеркасский».

Василенко Вячеслав Николаевич. «Единая Россия». Избран по списку ЕР. Закрепленные территории - Кашарский район, Милютинский район, Морозовский район, Обливский район, Советский район, Тацинский район. Бывший заместитель губернатора Ростовской области.

Мажара Виталий Вячеславович. «Единая Россия». Избран по списку ЕР. Закрепленные территории - г. Волгодонск, Ворошиловский район г. Ростова-на-Дону. Директор по стратегическому развитию ООО «Вист».

Нечушкин Александр Юрьевич. «Единая Россия». Избран по списку ЕР. Закрепленные территории – г. Волгодонск, Волгодоский район, Зимовниковский район, Орловский район, Заветинский район, Дубовский район, Ремонтненский район, Мартыновский, Зимовниковский,, Пролетарский район. Руководитель регионального исполнительного комитета Ростовского регионального отделения ЕР.

Стенякина Екатерина Петровна. «Единая Россия», Избрана по списку ЕР. Закрепленные территории - город Шахты, город Новочеркасск, Октябрьский (с) район. Член генерального совета ЕР.

Лакунин Владимир Юрьевич. «Единая Россия». Одномандатный избирательный округ №5. Закрепленные территории - Каменский район, г. Каменск-Шахтинский, г. Донецк. Генеральный директор АО «Каменскволокно».

Белобородов Вячеслав Геннадьевич. «Единая Россия». Избран по списку ЕР. Закрепленные территории – г. Азов, Азовский район. Член советов директоров ООО «Русхиммет».

Голосовали «ПРОТИВ»

Косинов Сергей Александрович. Справедливая Россия. Иизбран по списку СР. Руководитель фракции партии СР в Законодательном собрании Ростовской области.

Беляев Игорь Борисович. Справедливая Россия. Одномандатный избирательный округ №22. Закрепленная территория - г. Таганрог. Индивидуальный предприниматель.

Бессонов Евгений Иванович. КПРФ. Избран по списку КПРФ. Руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Ростовской области.

Булгаков Виктор Григорьевич. КПРФ. Избран по списку КПРФ. Закрепленные территории – г. Новочеркасск, г.Таганрог, г. Гуково, г. Зверево, г. Новошахтинск, г. Шахты, Красносулинский район, Октябрьский (с) район, Куйбышевский район, Матвеево-Курганский район, Мясниковский район, Неклиновский район, Родионо-Несветаевский район.

Хачатурян Вячеслав Юрьевич. КПРФ. Избран по списку КПРФ. Закрепленные территории - г. Каменск-Шахтинский, , г.Донецк, Верхнедонской район, Миллеровский район, Тарасовский район, Чертковский район, Белокалитвинский район, Боковский район, Каменский район, Кашарский район, Милютинский район, Морозовский район, Обливский район, Советский район, Шолоховский район.

«Воздержался»

Кобяков Олег Юрьевич. Независимый депутат. Одномандатный округ №21. Закрепленная территория – г. Таганрог. Заместитель генерального директора ООО «Сервис Юг».