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Московский листок

77 регионов положительно отозвались о пенсионной реформе

Опубликовано 18.07.2018 в разделе комментариев 0

правительство пенсионеры
77 регионов положительно отозвались о пенсионной реформе

Из всех отзывов, поступивших на данный момент, около половины консолидированные — высказанные и высшим исполнительным, и высшим законодательным органом власти региона. Наверно не над пояснять, что большинство проголосовавших "за" - депутаты от "Единой России".

Кто за родину своего мандата готов не пожалеть

Склдывается впечатление, что большинству депутатов просто не интересно, что о них теперь будут думать избиратели. Да это и логично - кто будет депутатом, а кто нет, сегодня в основном решается не на выборах.

Вот, к примеру, наш опрос:

Поддерживаете ли вы Путина?:
 
Мне меньше 30 лет и я поддерживаю (18)
 
Мне меньше 30 лет и я не поддерживаю (82)
 
Мне меньше 60 лет и я поддерживаю (26)
 
Мне меньше 60 лет и я не поддерживаю (932)
 
Мне больше 60 лет и я поддерживаю (38)
 
Мне больше 60 лет и я не поддерживаю (783)

Как видим, в основном никто не поддерживает, а глянем на результаты "выборов" - 75 процентов! Самое простое теперь сказать: вы ж сами выбирали? Ну теперь радуйтесь!

Но ведь не выбирали, похоже...

Можно подумать, что пенсионеры у нас как сыр в масле катаются, вот и голосуют все сплошь за Путина. Так ведь нет! На реальную пенсию в России прожить невозможно, ни в Москве, ни в провинции тем более. Никак. Мы уже сравнивали продуктовую корзину пенсионера с нормой довольствия для немецких военнопенных в сталинских лагерях - сравнение явно в пользу пленных фрицев.

Ну кто ж станет голосовать за продолжение пенсионного геноцида?

Но теперь выходит, что отобрать хотят и это, и голодоморские пенсии надо защищать, потому что не будет никаких. Уже подсчитано, что к 2024 году пенсионеров станет на 4,6 миллиона меньше. Не геноцид?

Пенсионеров к 2024 году станет меньше на 4,6 миллионов из-за пенсионной реформы

Выходит, что и за концлагерную пайку надо еще побороться, а то и ее не будет!

Еще немножко, и за место в тюрьме конкурс появится - там ведь кормят три раза, одежда бесплатно и худо-бедно крыша над головой...

Анатолий Баранов



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