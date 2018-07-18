77 регионов положительно отозвались о пенсионной реформе

Из всех отзывов, поступивших на данный момент, около половины консолидированные — высказанные и высшим исполнительным, и высшим законодательным органом власти региона. Наверно не над пояснять, что большинство проголосовавших "за" - депутаты от "Единой России".
Кто за родину своего мандата готов не пожалеть
Склдывается впечатление, что большинству депутатов просто не интересно, что о них теперь будут думать избиратели. Да это и логично - кто будет депутатом, а кто нет, сегодня в основном решается не на выборах.
Вот, к примеру, наш опрос:
|Поддерживаете ли вы Путина?:
|Мне меньше 30 лет и я поддерживаю (18)
|Мне меньше 30 лет и я не поддерживаю (82)
|Мне меньше 60 лет и я поддерживаю (26)
|Мне меньше 60 лет и я не поддерживаю (932)
|Мне больше 60 лет и я поддерживаю (38)
|Мне больше 60 лет и я не поддерживаю (783)
Как видим, в основном никто не поддерживает, а глянем на результаты "выборов" - 75 процентов! Самое простое теперь сказать: вы ж сами выбирали? Ну теперь радуйтесь!
Но ведь не выбирали, похоже...
Можно подумать, что пенсионеры у нас как сыр в масле катаются, вот и голосуют все сплошь за Путина. Так ведь нет! На реальную пенсию в России прожить невозможно, ни в Москве, ни в провинции тем более. Никак. Мы уже сравнивали продуктовую корзину пенсионера с нормой довольствия для немецких военнопенных в сталинских лагерях - сравнение явно в пользу пленных фрицев.
Ну кто ж станет голосовать за продолжение пенсионного геноцида?
Но теперь выходит, что отобрать хотят и это, и голодоморские пенсии надо защищать, потому что не будет никаких. Уже подсчитано, что к 2024 году пенсионеров станет на 4,6 миллиона меньше. Не геноцид?
Пенсионеров к 2024 году станет меньше на 4,6 миллионов из-за пенсионной реформы
Выходит, что и за концлагерную пайку надо еще побороться, а то и ее не будет!
Еще немножко, и за место в тюрьме конкурс появится - там ведь кормят три раза, одежда бесплатно и худо-бедно крыша над головой...
Анатолий Баранов